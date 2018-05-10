Нафтогаз ожидает белорусский вариант?

Компания НАК «Нафтогаз Украины» стремительно двигается по направлению к банкротству. Сегодня она напоминает огромный снежный шар, который стремительно катится с горы, постоянно увеличиваясь. Однако в конце концов он неминуемо рассыплется в пыль. Будущее НАКА сегодня поставлено в прямую зависимость от того, сможет ли этот временами прибыльный гигант получить очередной кредит от иностранных банков. Правительство делает для этого все возможное, накачивая компанию активами, предоставляя разнообразные льготы и бюджетные гарантии по ее внешним обязательствам.

Однако все это может оказаться пустой тратой: сегодня «Нафтогаз» не может вразумительно объяснить ни правительству, ни кредиторам, откуда у него возьмутся средства на погашение кредитов в 2009-2010 годах. Виды деятельности, от которых НАК может получать прибыль, постоянно сокращаются. Тогда как расходная часть непрерывно растет. «Нафтогаз» уже находится в состоянии так называемого технического дефолта: разочарование международных инвесторов, которые держат облигации компании, достигло своего пика.

Компания опять задерживает публикацию финансовой отчетности. Если в 2007 году инвесторы пошли на уступки и дали НАКУ отсрочку, то сегодня предпосылок для этого почти нет. Заявления правительства Юлии Тимошенко о поддержке государственной монополии уже давно не вызывают доверия. Проблемы «Нафтогаза» стремительно превращаются в проблемы украинского бюджета: оттуда НАКУ уже предоставили 3,2 млрд. гривен дополнительных прямых дотаций в текущем году.

Проект изменений в бюджет на этот год предусматривает астрономическое увеличение государственных гарантий по обязательствам «Нафтогаза» до 40 млрд. гривен – это почти пятая часть нынешних доходов государства. Впрочем эти гарантии также не вызывают особого доверия исходя из сегодняшнего состояния государственных финансов и негативных перспектив роста экономики в кризисных условиях.

Главный кредитор ожидает удобного случая Однако дефолт по облигациям «Нафтогаза» не является такой большой проблемой, как та, которой может стать решение о переходе на прямые взаимоотношения с российским «Газпромом». Да, на днях стало известно об окончательном отказе от услуг посреднической структуры RosUkrEnergo, что долгое время служила почти что синонимом коррупции на государственном уровне.

Исключив из цепи газовых расчетов RosUkrEnergo, Тимошенко выполнила одно из своих предвыборных обещаний. Однако прямой контракт с «Газпромом» означает для Украины более жестокую платежную дисциплину, а именно с этим «Нафтогаз» имеет большие проблемы. Теперь именно российская компания – наследница всех долгов НАКА перед RosUkrEnergo, что достигают, по меньшей мере, 2 млрд. долларов.

Прогнозируемое увеличение цены импортного газа в 2009 году будет способствовать последующему накоплению долгов по текущим расчетам за топливо. При этом следует иметь в виду, что НАК еще не рассчитался за газ, какой он закачивал в подземные хранилища, а также за российский газ, потребленный вначале этого года, который стоил 315 долларов за тысячу кубометров.

Уже сегодня наиболее проблемный сегмент – предприятия тепловой коммунальной энергетики фактически игнорируют требования погасить долги за потребленный газ. Самый яркий пример – власть Харькова, которая игнорирует оплату газа (долг – почти 400 млн. гривень), прикрываясь решениями местных судов. Стремительное накопление задолженности перед «Газпромом», а также имеющаяся у россиян возможность выкупить другие долги НАКА (те же еврооблигации), делает украинскую компанию крайне уязвимой для поглощения «Газпромом».

Никаких системных мероприятий ради вывода НАК из кризисного состояния правительство не осуществляет, лишь ищет новые кредиты. Но даже такие ожидания могут оказаться напрасными: недавно председатель «Нафтогаза» Олег Дубина сообщил об отказе от продолжения сотрудничества со стороны «Дойче Банка», который до сих пор был безотказным кредитором. Такое решение Дубина объяснил возможностью переуступки прав взыскания долга третьим структурам. Фактически руководитель компании признал угрозу концентрации долгов в одних руках (вероятнее всего - «Газпрома») с перспективой последующего банкротства НАК.

Отдать все. «Газпрому»?

Судя по всему, правительство решило сделать банкротство «Нафтогаза Украины» действительно масштабным событием. Сегодня в компанию-банкрот вливаются огромные активы. Да, недавно Минприроды вне аукциона выдало НАКУ 20 лицензий на разработку газовых месторождений, среди которых есть и спорные. Очевидно, что их разработкой «Нафтогаз» заниматься не будет – в бюджете компании почти не предусмотрено средств на развитие собственной нефте- и газодобычи.

Заместитель министра топлива и энергетики Олег Бугаев 17 сентября говорил о 37 перспективных площадях, которые должны быть переданы дочерним структурам «Нафтогаза». Это даст прирост запасов газа в 7,4 млрд. кубометров. Прирост запасов – это еще один способ увеличения капитализации «Нафтогаза», что, с точки зрения правительства, должно способствовать выдаче новых кредитов.

С этой целью правительство блокирует реальные проекты по добыче энергоносителей, которые могли бы снизить зависимость Украины от импортного газа, – в частности добычу газа на шельфе Черного моря. Конфликт с американской компанию Vanco International, который сейчас рассматривается в Стокгольмском арбитраже, надолго отвадил иностранных инвесторов от украинского шельфа.

Также «Нафтогазу» планируют передать все государственные теплоэнергоцентрали. Это, с точки зрения руководителей компании, должно способствовать улучшению расчетов за газ. Однако в случае достоверного банкротства государственной компании, его инвесторов будут интересовать наиболее ликвидные активы, среди которых главное место занимает газотранспортная система. Ее формальная защищенность законом не будет иметь никакого значения, когда встанет вопрос о необходимости расчетов по многомиллиардным кредитам. Особенно, если большая их часть будет сосредоточена в руках «Газпрома».

Практика взаимоотношений российской компании с государствами-импортерами газа в Восточной Европе показывает: полного или, по крайней мере, частичного контроля над ГТС избежать не удается. «Газпром» постепенно увеличивает свое влияние на энергетические компании Прибалтийских стран, Беларуси и Молдовы (уже владеет свыше 50% акций «Белтрансгаза» и «Молдовагаза»).

На первом этапе монополии достаточно просто стать акционером государственной компании, даже с долей, которая не превышает 25% и не дает контроля над компанией. Именно этим может быть в случае необходимости оправдана продажа (фактически – передача за долги) акций «Укртрансгаза», – дочерней компании «Нафтогаза», которая управляет ГТС. Однако это – лишь зацепка, уже через два-три года (именно столько по соглашению с «Газпромом» должен продлиться льготный период перехода на рыночные цены на газ) россияне могут получить контроль над 50% или больше процентами компании. Объяснить необходимость такого соглашения для Юлии Тимошенко, которая привыкла менять свои принципы в зависимости от конъюнктуры будет не тяжело…

Александр Сиренко