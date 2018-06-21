Украина и глобальный кризис: накануне идеального шторма

Мы стоим лишь в начале серьезного падения экономики, дальше будет хуже. Жизнь не заканчивается, но глубокий кризис таки вынудит украинцев изменить мировоззренческие принципы... Анализируя причины и развитие глобального финансового кризиса (смотрите тут), мы не можем не спрашивать себя, каким образом это отразится на украинской экономике и бумажниках рядовых украинцев. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в том, как мы жили на протяжении последних восьми лет, за счет чего росли доходы государственного бюджета, предприятий, «улучшалась жизнь украинцев уже сегодня». То, что это улучшение для абсолютного большинства граждан имело место, – неопровержимый факт. И его все ведущие политические лидеры и правительственные чиновники без лишней стыдливости приписывают именно себе, во всех проблемах обвиняя своих оппонентов.

Откуда взялся рост доходов

Почему за начало отсчета я беру вторую половину 2000-го года? Потому что, невзирая на то, что определенный рост экономики начался уже в 1999-ом, вся экономика оставалась достаточно бактеризованной, большинство расчетов проводились зачетами векселей. Только начиная с 2000 года, стараниями тогдашнего правительства Ющенко было запрещено неденежную форму расчетов с бюджетом. В том же таки 2000-м году Юлия Тимошенко как вице-премьер по вопросам ТЭК, ведя личную ожесточенную борьбу с группой Медведчука – Суркиса (можно ли было тогда представить, что в 2008 году Медведчук станет одним из наиболее приближенных к ЮВТ?), с помощью легендарных “неподкупных” коммунистов добилась изменений в законодательстве, которые обусловили формирование энергетического рынка в его сегодняшнем виде. Важнейшими элементами той реформы был переход на расчеты на энергетическом рынке через единый расчетный центр и исключительно в денежной форме.

Именно благодаря этим двум реформаторским шагам в бюджетной и энергетической сфере существенно выросли денежные доходы государственного и местных бюджетов, что, в свою очередь, дало возможность правительству повысить пенсии и зарплаты, при этом выплачивать их исключительно в денежной форме.

Какие же основные источники формировали рост доходов граждан, начиная с 2000 года и доныне?

Во-первых, в украинской экономике начался стойкий процесс повышения производительности труда и роста промышленного производства. Это было связано с возрождением промышленных предприятий, особенно тех, что уже были приватизированы и работали на экспорт. В известной мере этому способствовала и внешняя позитивная динамика роста экономик Европы, США, Китая, Индии, России, стран Латинской Америки и Африки.

Во-вторых, в государственный бюджет начали поступать доходы от продажи государственных предприятий. Что, в свою очередь, дало возможность увеличивать социальные выплаты населению. Именно с 2000 года начинаются продажи пакетов акций по хоть сколь ни будь приличным ценам. Да, был продан 30-процентный пакет Николаевского глиноземного завода за 100 млн. дол. И хотя эта цена была во много раз ниже рыночной стоимости этого предприятия, но это был первый пример поступления реальных доходов от приватизации.

Третьим источником доходов государственного бюджета и граждан за эти восемь лет стало наращивание иностранных инвестиций. И хотя в значительной мере это были средства украинских бизнесменов, которые начали возвращать их из оффшоров, однако и от них по цепи какая-то малость попадала и в государственный бюджет, и в бумажники рядовых граждан. Так с июля 2003 года по июля 2008-го прирост объема прямых иностранных инвестиций составлял 30,4 млрд. дол. США: из как 6 млрд. дол. до 36,5 млрд.

Четвертым очень важным источником доходов государства и украинцев стали средства, которые начали поступать в Украину в виде кредитов частному сектору (банкам и корпорациям). Частные предприятия Украины за последние четыре-пять лет смогли нарастить объемы кредитной задолженности перед иностранными финансовыми и промышленными компаниями почти с нуля до 85 млрд. дол. США. Мне доводилось писать, что инфляция в 2007 – 2008 годах в значительной мере объяснялась накачиванием экономики кредитными средствами, которые привлекались за рубежом, – потом очень существенная их часть выдавались в виде потребительских и ипотечных кредитов населению. В то же время, кроме раскручивания инфляции, эти кредитные средства по цепи формировали как увеличение ВВП, так и весомые поступления в государственный бюджет и в бумажники граждан – от полученных кредитов и в виде зарплаты работников торговли, сферы услуг, строительного и ряда других секторов, которые работают на конечных потребителей.

Пятым источником доходов граждан в эти годы были средства, которые поступали от украинских работников, которые работают за пределами Украины. Самая большая волна заробитчан пришлась на середину и конец 90-х годов. И как раз в 2000–2001 году они уже более-менее обосновались за рубежом, и в них появилась возможность делать официальные и неофициальные переводы родственникам на родину. На сегодня объемы таких ежегодных трансферов, по разным оценкам, колеблются в пределах от 5 до 7 млрд. дол.

Шестой источник повышения благосостояния населения – это проедание основного капитала государственных и коммунальных предприятий, общественной инфраструктуры. Размер амортизации коммунальной (сетей газового хозяйства, тепло- и водоканалов, жилищного хозяйство и тому подобное), и транспортной (автомобильные дороги, железнодорожное хозяйство, трубопроводный транспорт) инфраструктуры, энергетического хозяйства (ТЭС, атомных и гидроэлектростанций, сетей передачи тока высокого напряжения) был несравненно большим, чем расходы на восстановление. Таким образом государство, вместо полноценного финансирования и возобновления этих основных фондов, направляло средства на текущее потребление реально бедного населения.

Седьмым, не совсем очевидным, фактором роста благосостояния пенсионеров была так называемая демографическая яма, в которой находилась Украина в период с 2000 по 2007–2008 годы (в известной мере это касается всех европейских стран). Именно в этот период количество лиц, которые выходили на пенсию, было значительно ниже, чем в предыдущие и следующие годы. Это связано с тем, что в этот промежуток времени на пенсию должны были выходить те, кто родился в 1940–1947 годах, а таких по понятным причинам было немного. Это временное уменьшение количества лиц пенсионного возраста дало правительствам возможность наращивать их пенсионное обеспечение. Но даже невзирая на это и на сверхвысокий уровень отчислений в Пенсионный фонд Украины, дефицит его бюджета с каждым годом все растет и покрывается за счет государственного бюджета. Да, в 2004 году собственные доходы Пенсионного фонда (от собранных взносов) были утверждены в размере 28,2 млрд. грн., а расходы – 36,2 млрд. грн., в 2005 году – соответственно 41,6 млрд. и 65,5 млрд., в 2006 году – 50,6 млрд. и 70,2 млрд., в 2007-ом – 67,3 млрд. и 90,3 млрд., в 2008-ом – 101, 8 млрд. и 141, 2 млрд. грн.

Кризис внешний умножился на кризис внутренний

Как видим, практически все источники, которые формировали рост доходов граждан в период из второй половины 2000 года до сегодняшнего дня, почти полностью исчерпаны, или же их сохранение, тем более рост, в результате мирового экономического кризиса является крайне проблематичным. Более того, можно ожидать существенного сужения тех источников доходов, которые формировали благосостояние населения при росте вынужденных расходов, особенно в части коммунальной и транспортной инфраструктуры, которая во многих городах Украины разваливается прямо на глазах.

Да, уже со второй половины 2008 года началось существенное сокращение экспорта металлургической и химической отрасли, которая приводит к сокращению и даже полной остановке определенной части производств.

В результате мирового финансового кризиса, об анализе причин и последствий которого я писал в статье «Глобальный финансовый кризис: мир становится другим» произошло резкое сокращение кредитного финансирования из-за пределов Украины, что во втором и третьем квартале 2008 года повлекло замораживание большей части проектов, связанных со строительством жилья, офисных и торговых помещений. Это, в свою очередь, привело к сокращению работников в девелоперских и строительных компаниях. Если не предпринимать определенных шагов (об этом в следующей статье) во второй половине 2008 года и особенно в 2009-ом, следует ожидать существенного падения объемов производства предприятий строительной отрасли с соответствующим высвобождением рабочей силы.

Из-за ограниченности возможностей кредитных учреждений для наращивания кредитной активности уже началось существенное сокращение объемов торговли потребительскими товарами, товарами долгосрочного использования. Это, в свою очередь, приводит к сокращению доходов всех, кто задействован в продвижении этих товаров к конечному потребителю. Да, следует ожидать сокращения продаж мебели, автомашин, холодильников, телевизоров и тому подобное. Это также будет предопределять падение доходов банков (по ипотечным и потребительским кредитам), страховых и рекламных компаний, средств массовой информации, главным источником доходов которых является реклама. А это все, кроме падения заработков работников в этих отраслях, означает сокращение доходов Государственного и местных бюджетов и Пенсионного фонда.

Что будет с банками

Отдельно хочу высказать определенные мысли о возможном кризисе в украинской банковской системе и проблем курса национальной валюты.

С одной стороны, украинские банки практически не принимали участия в операциях на фондовых рынках. Потому проблем обвала стоимости активов, с которыми сталкиваются большинство иностранных финансовых учреждений, наши банки не почувствуют. В то же время ситуация здесь не такая уже и простая.

Во-первых, большинство украинских банков, которые существенно наращивали свои кредитные портфели, делали это за счет привлечения иностранных кредитов. При нормальных условиях большинство этих заимствований после наступления времени их возвращения (а выдавались они, как правило, на срок от одного до трех лет) могли быть рефинансированы, то есть пролонгированы иностранными финансовыми учреждениями. В условиях же финансового кризиса большинство иностранных банков закрывают все лимиты на банки развивающихся стран. Таким образом, определенное количество больших банков уже до конца этого года и особенно в 2009-ом и 2010 годах может столкнуться с кризисом ликвидности. То есть они не смогут выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Во-вторых, у многих банков (хотя это проблема каждого отдельно взятого банка) есть достаточно большие портфели потребительских и ипотечных кредитов. Качество портфелей потребительских кредитов не очень хорошее. В условиях определенной кредитной пирамиды убытки от плохих кредитов покрывалась за счет еще большего количества новых потребительских кредитов. После вынужденной остановки в росте таких кредитных пирамид значительное количество банков начнет сталкиваться с существенным ухудшением общих финансовых результатов своей деятельности.

Не менее сложная ситуация может оказаться и с ипотечными кредитами, которые предоставлялись для приобретения квартир, домов и земельных участков. В большей степени эти кредиты брали сотрудники пока еще успешных коммерческих структур. И до сих пор они выполняют свои обязательства. Но, как правило, заработная плата для них - фактически единственный источник доходов. В случае потери места работы многие из них физически не смогут выполнять свои обязательства перед банками. К тому же некоторые банки закладывали в кредитные договоры возможность повышения процентных ставок, которое может еще больше ухудшить возможности для обслуживания обязательств по этим кредитам. К тому же банки уже сейчас сталкиваются с проблемами некачественного обслуживания обязательств по кредитам, которые предоставлялись строительным, торговым компаниям и фирмам ряда других отраслей экономики.

Таким образом, банкам и Национальному банку нужно серьезно готовиться к резкому ухудшению ситуации вокруг кредитных портфелей.

Дополнительной проблемой становится ситуация с курсовой стабильностью национальной валюты. С одной стороны, с точки зрения покупательной способности, гривня относительно доллара США и Евро является недооцененной, с другой – у нас такое негативное сальдо торгового баланса, что это не может не повлечь значительного давления на курс гривни. До сих пор негативное сальдо торгового баланса перекрывалось за счет большого позитивного баланса поступлений инвестиций и кредитов. Но глобальный финансовый кризис обусловит свертывание иностранных инвестиций и кредитов, что будет означать ухудшение не только торгового, но и в целом платежного баланса страны. При этом существенное падение курса гривни к иностранным валютам может составлять еще большую угрозу для качества кредитных портфелей коммерческих банков, когда заемщики, особенно физические лица, не смогут погашать свои валютные кредиты.

Жизнь не заканчивается, но она становится другой

Возможностей продавать что-то из государственного имущества почти не осталось, а многим иностранным и украинским инвесторам сейчас будет вообще не до новых приобретений. Кроме того, мы будем иметь дело с существенным ростом пенсионных расходов при сокращении численности работающих. У нас подскочат расходы в связи с нарастанием техногенных катастроф в результате хищнического обращения с окружающей средой и тотальной изношенностью коммунальной и транспортной инфраструктуры... Потому можно определенно сказать, что вся страна начнет чувствовать последствия социального популизма и нежелания проводить реформы.

И это не попытки испугать кого-то. Нужно четко представлять, что мы в действительности стоим лишь в начале серьезной рецессии украинской экономики. Дальше будет хуже.

Несколько лет назад на экраны вышел американский блокбастер «Идеальный шторм». В этом фильмы было показано, как человеческий авантюризм и жадность в условиях сверхсильного шторма привели к гибели сейнера и всей его команды.

В известной мере события, свидетелями которых мы становимся сейчас, похожи на идеальный шторм, который неуклонно приближается ко всем нам. Нам еще неизвестно будущее количество человеческих трагедий, связанных с потерей работы, собственного жилья, здоровья. Но определенно можно утверждать, что таких будет очень много.

Сейчас происходит наложение глобального финансового кризиса на накопленные внутренние проблемы, связанные с коррупцией, изъянами нереформированного коммунального сектора, нереформированной и неэффективной (временами абсурдной) социальной системы, промедлением с административно-территориальной реформой, реформой судопроизводства и многими другими проблемами, которыми наша элита на протяжении всех этих лет не готова была заниматься. А расплачиваться будем мы все, граждане Украины, независимо от наших взглядов. Потому что на протяжении этих лет готовы были все прощать «своим» политикам и верить и сладкие обещания относительно «улучшения жизни уже сегодня» без болезненных длительных реформ.

Жизнь не заканчивается, и конца света, бесспорно, не будет, но всех нас ожидает серьезный, долговременный кризис, который таки вынудит граждан страны изменять мировоззренческие принципы.

Борис Кушнирук, экономист