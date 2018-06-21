Глобальный финансовый кризис: мир становится другим

В мире свирепствует финансовый кризис. Глубина его будет намного существеннее, чем в 70-х, 80-х, 90-х и в первом десятилетии нынешнего века. Все, что происходит на наших глазах, уже сравнивают с глобальной экономической катастрофой конца 20-х – середины 30-х годов XX века. Большинство экспертов причинами этого кризиса называют проблемы в американской экономике, возникшие в результате резкого сокращения сбережений, роста дешевых кредитов, неадекватного потребления и формирования большого мыльного пузыря прежде всего на рынке рискованных ипотечных ценных бумаг, так называемых “subprime mortgages”.

В целом с такой оценкой можно согласиться, хотя и с некоторыми существенными уточнениями, на которых я хотел бы остановиться подробнее.

Потребление опередило возможности

Американская экономическая модель в значительной мере развивается благодаря потребителям, поскольку потребительские расходы формируют около 2/3 ВВП Соединенных Штатов. Именно постоянный рост потребления предопределял последние тридцать лет прирост ВВП, доходов населения и государственного бюджета США. И если к середине 80-х американцы откладывали около 7–9% своих текущих доходов, то позже норма текущих сбережений начала неуклонно сокращаться, упав в 2001 году ниже 0% (за счет кредитов). Позже сбережение немного восстановилось, но в 2005–2006 годах люди опять перестали откладывать деньги и даже стали тратить накопленное в предыдущие годы. Не способствовали бережливости американцев и низкие процентные ставки по кредитам, которые почти в неограниченных объемах получали американские банки в Федеральной резервной системе, что, в свою очередь, приводило к практически нулевым, с учетом инфляции, размерам реальных процентов по депозитам.

Хорошо известно, что главным источником финансирования чрезмерных расходов за последние 30 лет в Соединенных Штатах стало кредитование. С середины 80-х американцы фактически не только не возвращали кредиты, а наоборот, наращивали их темпами, которые значительно опережали как темпы роста их доходов, так и темпы роста ВВП. Особенно рост объемов кредитования начался со времени возникновения мыльного пузыря, связанного с резким ростом количества и последующим банкротством так называемых «доткомов» в период из 1998-го по 2001 год.

С тех пор долговые обязательства основной массы американцев стали расти не просто с ускорением, а вообще в арифметической прогрессии относительно роста доходов. На сегодня объем финансовых обязательств основной массы американских граждан перевалил уже за 140% их годового дохода. Одни лишь выплаты по процентам превысили 10% дохода населения – что уж говорить о возвращении основных сумм. Очевидно, что это в какой-то момент не могло не привести к ситуации, когда большинство простых американцев уже не могли брать новые кредиты. Им пришлось прекратить наращивать объемы потребления и начать заниматься исключительно возвращением накопленных долгов. Многие и этого уже делать не могли и начали отказываться от приобретенных в кредит домов, автомобилей и т. д. Это, в свою очередь, начало обваливать рынки автомобилей, недвижимости и по цепочки другие секторы американской экономики. И это не могло не привести к резкому падению курса большинства ценных бумаг на американском фондовом рынке.

Закономерно, что началось это с рынка рискованных ипотечных бумаг, который формировался за счет секьюритизации рискованных ипотечных кредитов, которые выдавались наименее обеспеченным американцам, главным и почти единственным источником доходов которых является заработная плата. Потеря работы означает для этой категории американцев потерю возможности обслуживать обязательства по ипотечными кредитам, что означает выставление их домов и квартир на продажу и, как следствие, учитывая массовость этого явления, существенное падение цен на них. Обвал цен на ипотечные бумаги привел к удешевлению активов множества ипотечных и инвестиционных банков, стали падать акции и ценные бумаги этих финансовых институтов, а затем других корпораций, и не только в Соединенных Штатах.

Крах “центрального банка мира”? Вот тут мы подходим к еще одной особенности мирового финансового кризиса, на которую гораздо меньше обращают внимание эксперты. Дело в том, что послевоенная мировая экономическая система опиралась на выполнении Соединенными Штатами функции центрального банка мира. Именно доллар был и остается сейчас главной расчетной валютой в международной торговле. И пока доля США в общем объеме мирового ВВП превалировала, а размер международной торговли был относительно незначительным, доллар уверенно выполнял функцию средства платежа.

Статус центрального банка мира давал США возможность получать доход, так называемый «сеньораж». Выпуская в обращение ничем не обеспечены денежные знаки, американское правительство и все физические и юридические лица Соединительных Штатов могли покупать товары и услуги практически в любой стране мира.

В подтверждение этого приведу такие данные. На сегодня долг правительства США превысил 9,5 триллионов долларов, а после реализации так называемого плана спасения экономики министра финансов США Полсона, этот долг превысит 10,5 триллионов долларов.

Этот выпуск в обращение долларов имеет не такой однозначный характер. Дело в том, что в результате роста и глобализации мировой экономики и наращивания объемов международной торговли возникает потребность в дополнительных средствах как средстве платежа. Если этих средств мало, их цена начинает расти, что влечет рост обменного курса этой валюты относительно других валют. А это, в свою очередь, ухудшает условия для экспортеров и стимулирует удешевление и увеличение объемов импорта. То есть ради недопущения роста курса доллара США относительно других валют американское правительство должно эмитировать все больше денежных знаков. А рост спроса на основные ресурсы (нефть, металл, продукты питания и т.п.) со стороны экономик Китая, Индии, Бразилии и других стран мира, не мог не провоцировать повышения цен на них и, как следствие, потребности в еще большем количестве оборотных средств, необходимых для обеспечения расчетов в международной торговле.

Кроме того, функция денег как средства платежа совмещается с еще одной функцией – быть средством сбережения. Понятно, если у тебя нет возможности хранить и накапливать какую-то валюту, то не будешь заинтересован и рассчитываться ею. Вот тут начинается новый круг проблем американской экономики.

Часть долларов США, временно не используемая как средство платежа в международной торговле, попадает на американский фондовый рынок, что влечет рост доходов простых граждан и бизнес-структур, а также бюджета США. Да, сначала доходы получают инвестиционные банки, которые предоставляют комиссионные услуги по выпуску ценных бумаг и их продаже американским и иностранным инвесторам (доходы от этих услуг ежегодно составляли миллиарды и даже десятки миллиардов долларов). Увеличение спроса на ценные бумаги и рост цен на них приводит к резкому росту доходов всех инвесторов. А это, в свою очередь, стимулирует кредитование под покупку этих ценных бумаг.

С одной стороны, рост спекулятивных доходов способствовал росту потребительского спроса, с другой – еще больше разогревал американский фондовый рынок и формировало огромный мыльный пузырь не подкрепленных реальной стоимостью фондовых активов. Таким образом, выполняя функцию центрального банка мира, Соединенные Штаты попали в ловушку, из которой не так просто найти выход.

Очевидно, что мировое сообщество столкнулось с очень сложной проблемой. Суть ее заключается в том, что одна даже очень экономически мощная страна не может выполнять функцию центрального банка мира. При этом очевидно, что европейские страны и европейский центральный банк не готовы взять на себя такую функцию. И если кто-то считает, что ЕЦБ в восторге от заявлений тех или иных страны о переходе в международных расчетах с доллара США на евро, то ошибается. Потому что там прекрасно понимают и преимущества такой ситуации, и огромные риски, которым подвергается единая Европа и ее объединенная экономика.

Чем грозит ослабление роли США

Объемы долга правительства США, а также и юридических и физических лиц настолько значительны, что некоторые из экспертов не исключают варианта, когда американский истеблишмент согласится на накачку американской экономики чрезвычайно большим количеством денежных знаков, что приведет к очень значительному обесцениванию национальной валюты и всех долговых обязательств. Опасение именно такого сценария, а план Полсона в известной мере закладывает такое развитие событий, похоже, еще больше обваливает не только американский, но и все фондовые биржи мира.

Снижение надежности доллара США как средства платежа и средства сбережения неминуемое приведет к параличу всей системы международных расчетов. Вероятно существенное сокращение объемов международной торговли – как следствие падения спроса на основные виды ресурсов и роста экономического кризиса в большом количестве стран, экономика которых в большей степени зависит от экспорта сырьевых ресурсов. Это во многом касается и Украины, но это тема отдельной статьи.

Есть и другие риски. Кризис американской экономики не может не привести к существенному сокращению влияния США на события в мире. На время правительству США, кто бы не стал президентом страны – Обама или Маккейн, будет не до международных проблем, им придется заниматься проблемами в собственной стране. Это может привести к сокращению роли США как международного полицейского, которого многие не любят, но с позицией которого вынуждены считаться.

Учитывая, что роль ООН и Совета Безопасности ООН существенно ограничена противоречиями между США и Россией, можно ожидать эскалации напряжения во многих точках мира, где региональные вожди попробуют усилить свое влияние, в том числе силовыми средствами. Именно такое развитие событий мы все могли увидеть в ходе последних событий на Кавказе. (Но тогда кризис, который ударит прежде всего по сырьевым государствам, еще не развернулся).

Таким образом, в ближайшие годы весь мир, и Украину в частности, ожидают большие перемены, которые повлияют на последующее развитие мировой экономики и геополитику.

Борис Кушнирук