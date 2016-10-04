Благодаря паломничеству хасидов бюджет Умани дополнительно получит почти 7 миллионов гривен

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в Черкасской области, от предоставления услуг и деятельности юридических и физических лиц во время паломничества хасидов, по предварительным подсчетам, бюджет Умани должен дополнительно пополниться на 6,8 млн грн, полученных в виде налогов и сборов.

В частности, предприниматели и жители города заплатят налоги из средств, полученных от сдачи в аренду жилья и недвижимости, перевозки багажа и торговли. Кроме того, бюджет города пополнит туристический сбор и налог на доходы физических лиц, занятых в сферах, обслуживающих приезжих хасидов.

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Как сообщал УНИАН, на празднование иудейского Нового года Рош-га-Шана в Умань в этом году приехали более 30 тысяч паломников из 21 страны мира. Из них больше всего, до 80% - граждане Израиля и США.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловського) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана отмечали 2-3 октября.