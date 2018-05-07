Тарута дал власти десять дней, Кучма похвалил себя, Тигипко заклеймил популизм

Недавно в Киеве состоялось заседание Украинского форума, посвященное мировому экономическому кризису. Представляем наиболее интересные мнения.

Игорь Митюков, экс-министр финансов, руководитель украинского офиса международного инвестиционного банка Morgan Stanley: НУЖЕН СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД, КОТОРЫМ БЫ УПРАВЛЯЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО

Мировой кризис длится уже не первый месяц. Первые признаки кризиса мы увидели еще в августе 2007 года. Но принципиального обсуждения в Украине и скоординированных действий мы не видели.

Анализ внешней ситуации нами еще не сделан. По крайней мере на уровне правительства, Нацбанка и на уровне парламента я этого не слышал. А ситуация носит глобальный и системный характер. Мы видим, как активно национальные банки и правительства развитых стран принимают нестандартные и активные решения о вмешательстве в ситуацию. И нам следует делать то же. Центральные банки во всем мире поняли, что причиной кризиса была спекулятивная деятельность тех финансовых учреждений и компаний, которые не регулировались центробанком. Именно там возникли финансовые пузыри и неправильно оценены риски, которые были прокредитованы финансовой системой мира. Скоро эта система не придет в равновесие.

Все внимание крупных игроков развитых стран будет уделено решению собственных проблем. Потому и ситуация, которой мы наслаждались последние десять лет, когда можно было легко получать поддержку от международных финансовых организаций и коммерческих учреждений, непосредственных частных инвесторов, – в ближайшие два-три года в Украину не вернется. Мы должны выстраивать консервативный и прагматичный сценарий развития государства.

Я далек от того, чтобы говорить, что мы на пороге дефолта. Решение найти можно будет, но ремни придется затягивать всем. Мы можем говорить о том, что правительство должно принять новую бюджетную концепцию, бездефицитный бюджет – чтобы не надеяться на внешние поступления. Нацбанк должен позволить курсу колебаться в соответствии со спросом и предложением, сохраняя собственные валютные резервы, а не тратя их на неэффективную поддержку гривни.

Нам следует проанализировать внешние рынки. И уделить внимание регуляции в сфере импорта. Контролируя импорт, мы должны постепенно выравнивать торговый баланс. Ведь огромный разрыв в торговом балансе – это один самых серьезный рисков. Второй риск – обязательства, которые должен оплатить корпоративный банковский сектор для обслуживания внешних долгов. Следует создать для краткосрочной перспективы стабилизационный фонд, которой был бы в руках правительства, и сформировать долгосрочную политику, которая бы сменила акценты от социального популизма к прагматичному государственному вмешательству (на какое-то время) в экономику с целью ее поддержки.

Сергей Тигипко, экс-председатель НБУ, экс-министр экономики: СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ БЮДЖЕТНОГО ПОПУЛИЗМА Сегодня в стране нет экспертов по этой ситуации, потому что происходящее ни на что не похоже. Сегодня ситуация совсем иная, чем была в 1998 году.

Мне кажется, что реакция украинской власти в целом абсолютно неадекватна. Я думаю, что политики не понимают глубины проблемы, они живут в каком-то отдельном мире. Но проблемы накручиваются, поэтому власти следует делать немедленные выводы и перестраиваться. Из кризиса выходит тот, кто быстро двигается.

Действовать начинал только Нацбанк, и я оцениваю его действия достаточно положительно. Хотя “отпускать курс” гривни нельзя было. Девальвацию нужно сопровождать, потому что резкий отпуск, – это всегда паника, съем депозитов и все такое. Отпускать надо постепенно. НБУ должен сосредоточиться на том, чтобы обеспечить Межбанк. Так делается в Европе.

Сегодня НБУ следует думать о поддержке экономического роста. Есть возможности для краткосрочного рефинансирования, НБУ это может делать и в свое время делал. Это делается ради поддержания государственного сектора, имею в виду железную дорогу, ядерную энергетику, тепловую энергетику. Я не говорю о поддержке бизнеса, хотя и это следует делать через коммерческие банки.

Очень важный момент – формирование бюджета на следующий год. Здесь полностью, как минимум, следует заморозить социальные выплаты. Сокращать, где можно сократить, сейчас не время для бюджетного популизма. Следующий бюджет должен быть бюджетом инвестиций. И тут важно финансировать длинные цепи. Очень важно поддержать закупку для таких компаний, как Укрзалізниця. Машиностроение и строительство – лучшие мультипликаторы экономического роста. Если мы сейчас не поможем бизнесу, я не знаю, будет ли кому помогать в принципе.

Украинская болезнь нехватки структурных реформ требует немедленного вмешательства. Следует принять решение, которое позволит переходить объектам от одного владельца к другому... Весь мир снижает налоги – надо стимулировать производителя. У нас огромное количество налогов, их надо снизить. У нас затормозила Пенсионная реформа, а это “долгие” деньги. Это можно делать уже – буквально сегодня. Потому что все документы были готовы.

У нас есть огромный резерв, связанный с продажей земли. Это спокойные инвестиции. Деньги в украинскую землю найдутся, и инвестиции пойдут. Давайте развяжем этот блок, найдем хозяев и привлечем инвестиции. Следует понять проблему, сформировать план и всем миром что-то делать.

Сергей Тарута, председатель совета директоров ИСД: ВСЕ ЗАВОДЫ НА ГРАНИ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ Когда мы слышим, что кризис не отразится на Украине, – это совершенно не соответствует действительности. Структура нашей промышленности критически завязана на горно-металлургическом и химическом комплексе. И, к сожалению, эти комплексы завязаны на внешних рынках. Мало есть стран, которые бы имели такой фактор.

В условиях кризиса общей ликвидности, свертывания всех инвестиционных проектов ожидать скорого решения проблемы не можем. Имеем сложный, затянутый и, наверное, длительный цикл... Поэтому, без реального вмешательства, без быстрого реагирования власти (принятия пакета законов, которые следует проводить через парламент) кризис не преодолеть.

Поэтому, если хотим спасти промышленность и банковскую систему, мы должны это сделать. Эти меры следует принять в течение десяти дней, максимум двух недель. Если мы этого не сделаем, то уже будет поздно.

Ни власть, ни оппозиция не понимают реальной угрозы. Кризис зацепит не какие-то конкретные предприятия. Она зацепит каждого конкретного человека. Динамика ухудшения процессов в металлургии не оставила ни одного предприятия без проблем. Все предприятия без исключения сократили более чем вдвое объемы производства. Предприятия столкнулись с проблемой нехватки заказов. Они остановили все инвестиционные проекты. Мы планировали вложить 1,5 млрд. долларов в модернизацию в Алчевске, один миллиард – в Днепродзержинске. Сегодня все остановлено. Без работы остались строители, подрядчики, все, кто поставлял комплектующие. Сегодня все заводы на грани полной остановки.

Необходима консолидация всех ветвей власти. Власть еще не прислушалась, но сейчас она обречена слушать, о чем мы говорим.

Леонид Кучма, экс-президент Украины: ДО 2004 ГОДА ВСЕ БЫЛО НЕ ТАК ПЛОХО Хочу напомнить слова одного из лучших экономистов Украины Валерия Гейца, который 1 марта 2006 года публично заявил, что Украину в ближайшее время ждет экономический и финансовый кризис.

И почему мы не заметили этого прогноза?

Проблемы в последние годы накапливались, и ни по одной из них мы не пытались найти решение. У нас катастрофический рост внешнего долга, который с 2004 года подскочил в 3,3 раза. Из 36,3 миллиардов долларов в 2004-ом – до 100,1 млрд. к концу первого полугодия нынешнего года. Мы еще не знаем, что нас ждет во втором полугодии.

Это только на треть превышает экспорт Украины. Таких темпов не знает ни одна страна. В условиях мирового кризиса именно государство берет на себя ответственность, в том числе и за корпоративные долги. Иначе – экономику не спасти. Долговая пирамида наших коммерческих банков свидетельствует о том, что в последние годы банковская деятельность в Украине проводилась бесконтрольно. Речь идет о невероятно высокой прибыльности банковского сектора. Он оказался самым прибыльным бизнесом. Несмотря на все мировые и отечественные проблемы, в январе-феврале этого года чистая прибыль украинских банков выросла на 63 процента, доходы банков росли в 2,4 раза быстрее, чем кредитование реальной экономики.

Мы видим, что происходит девальвация гривни... Давайте вспомним и ревальвацию. Экономисты предупреждали, что в угоду краткосрочному прекращению инфляционной спирали нельзя идти на такой метод. Мы, извините, ободрали население, подставили ногу нашим экспортерам, а сегодня опять вернулись к этому курсу и более высокому. Ну, тогда мы объясняли ревальвацию инфляцией. А чем сейчас объясните? Советским принципом – что во всем виноват американский империализм?

Что касается ситуации в экономике... Свыше 50 процентов нашей экономики (в металлургии, химии, машиностроении – 70 процентов) работает на экспорт. Для нас будет абсолютно негативная внешняя конъюнктура. Даже Китай принял решение о сокращении объемов металлургии на 20 процентов. Но там управляемый процесс. А у нас говорят, рынок все отрегулирует. В Киеве заморожено строительство 81 объекта, в регионах ситуация еще хуже. Также есть проблема оттока иностранного капитала и снижения инвестиций.

Нужна валютная поддержка курса гривни. Если будет займ МВФ, курс гривни Украина может поддерживать.

Вспомним кризис 1998 года. Он не был таким глубоким. Россия тогда дефолт получила, а нам удалось избежать его, потому что была жесткая бюджетная политика. Правительство представляло бюджет в парламент, я своим указом делал секвестр бюджета. Мы сократили государственные расходы, не наращивали социальных расходов и дали преференции серьезному бизнесу. И, думаю, что металлурги об этом помнят.

Записала Маша Мищенко