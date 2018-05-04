Нацбанк роняет гривню

Таких быстрых темпов роста доллара по отношению к гривне, который наблюдается в последние дни и недели, украинцы не помнят уже почти три года. В последний раз столь стремительный рост курса американской валюты и паника по этому поводу среди населения имели место в конце 2005 года, что было вызвано, главным образом, ожиданием негативных последствий для экономики от ожидающегося резкого подорожания российского газа с января 2006 года. А что же происходит сейчас?

Существенный рост межбанковского доллара в Украине начался уже более двух недель назад. И за этот короткий промежуток времени американская валюта не только компенсировала понесенные ранее потери по отношению к гривне, но и ушла намного вперед.

Напомним, летом этого года как на межбанке, так и на наличном рынке курс доллара опускался до отметки в 4,6 грн./ долл., официальный же курс НБУ был ревальвирован еще весной примерно на 4% - с 5,05 до 4,85. А, например, в четверг, 2 октября, в ходе торгов на межбанковком валютном рынке Украины курс национальной валюты снизилсядо уровня 5,22-5,24 грн./долл. В обменных пунктах многих коммерческих банков доллар продавали вчера по 5,20-5,22 грн./долл., а в некоторых даже по 5,28. Таким образом, гривня «похудела» примерно на 13%.

Появились к такой непривычной и, надо сказать, весьма устрашающей для соотечественников картине, наконец, и комментарии из НБУ. «Национальный банк заявляет, что не допустит использования валютных резервов для удовлетворения спекулятивных операций участников валютного рынка, и будет осуществлять политику касательно резервов международной ликвидности исключительно с целью поддержания внутренней и внешней стабильности гривни, обеспечения расчетов по критическому импорту и выплат по внешним долговым обязательствам государства, поддержки конкурентоспособности», - было сказано вчера в заявлении Нацбанка.

Более определенно высказался по данному поводу заместитель главы Национального банка Украины Александр Савченко. «Первая причина, по которой мы воздерживаемся от выхода на межбанковский рынок, состоит в том, что мы считаем происходящее давление на гривню на валютном рынке временным явлением… Вторая причина, по которой НБУ не выходит на рынок, - это стремительно растущий импорт», - пояснил он.

Причинами же снижения гривнив последнее время заместитель главы Нацбанка назвал отток спекулятивного капитала нерезидентов с фондового рынка, закупки валюты НАК «Нафтогаз Украины» и сдерживание продажи валютной выручки экспортерами.

Таким образом, Национальный банк Украины дает знать, что он не намерен в ближайшее время выходить на межбанковский рынок и тратить валютные резервы на поддержание курса гривни. И в определенном ракурсе в данной тактике есть экономический резон. Ведь тем же спекулянтам за равный объем имеемых у них гривневых средств достанется меньше долларов в случае, когда курс американской валюты более высок.

Однако есть еще вторая сторона медали в происходящей сейчас стремительной девальвации отечественной валюты к доллару и евро. Она негативная, поскольку речь идет о начавшемся инфляционном всплеске в Украине.

Естественно, что в условиях стремительного роста доллара стали быстро повышаться цены на импортные товары, которые очень широко представлены в отечественной торговле. В частности, известно, что экспорт формирует около половины валового внутреннего продукта Украины, а импорт сейчас заметно превышает экспорт. Так, например, товарный экспорт из Украины за январь-июль 2008 года составил $40,1 млрд., а импорт - $51,2 млрд.

Причем, подорожали в последние дни не только импортные автомобили, бытовая техника, компьютерное оборудование, медикаменты, одежда и обувь. Еще и перестали снижаться цены на бензин – несмотря на падение мировых цен на нефть за последние два месяца в полтора раза. Мало того, широкий ассортимент завозится в Украину из-за рубежа и продовольственных товаров, цены на которые также полезли в гору в конце сентября – начале октября этого года. Например, живых животных и продуктов животного происхождения экспортировано из Украины за первые 7 месяцев этого года на $514 млн., а импортировано – на $785 млн.; готовых пищевых продуктов из страны экспортировано за указанный период на $1 289 млн., импортировано же – на $1 452 млн.

Ну и, естественно, что в условиях падения гривни все эти товары практически моментально дорожают на прилавках украинских магазинов. То есть, наблюдающаяся во второй половине сентября и в первые дни октября скорая девальвация гривни несомненно спровоцирует мощный инфляционный всплеск.

Любопытно в этой ситуации то, что когда весной этого года Нацбанк провел ревальвацию отечественной валюты, его руководство объясняло такой шаг необходимостью борьбы с инфляцией. Действительно, укрепление гривни в какой-то степени способствовало укрощению инфляции, поскольку пусть и не очень значительно, но подешевел почти весь импорт. Кроме того, украинские экспортеры после снижения курса доллара к гривне за тот же объем валютной выручки стали получать меньше денег в гривне, что также обеспечивало снижение инфляционного давления.

Но сейчас-то происходит все с точностью до наоборот - гривня падает, цены растут?! Как говорится, за что боролись, на то и напоролись…

Нынешняя тактика НБУ, озвученная его руководством, видится в данных обстоятельствах весьма и весьма сомнительной. Выиграют сегодня от роста курса доллара только те, кто получает зарплату в валюте, и держатели валютных депозитов. Однако таких относительно мало, большинство украинцев уже сейчас несут дополнительные материальные потери в связи с ростом цен, вызванным падением гривни.

Да, сейчас есть объективные экономические предпосылки для роста курса доллара. Но ведь не должно быть таких резких его скачков, вызывающих не только быстрый рост инфляции, но и панику у населения. Для таких форс-мажоров у Нацбанка как раз и имеются золотовалютные резервы, составляющие на сегодня $38 млрд. Их использование позволило бы обеспечивать плавную, не шоковую девальвацию. Если же руководство НБУ и дальше будет проводить такую непонятную и опасную политику невмешательства, то, по мнению финансовых экспертов, доллар уже в ближайшие дни подорожает до 5,3-5,4 гривни и выше – со всеми вытекающими из этого последствиями…

P.S.Курс продажи доллараСША в обменных пунктах по состоянию на 9.53 сегодняшнего утра (пятница, 3 октября) составил 5,35 гривни, а покупки – 5,17...

Юрий Глухов