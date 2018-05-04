Бывший пленник сомалийских пиратов предостерегает от силового захвата «Faina»

Украинские моряки, члены экипажа судна “Faina” уже вторую неделю находятся в плену у сомалийских пиратов. Их родственники и близкие приехали в столицу просить власти вмешаться в ситуацию, начать переговоры с пиратами и помочь вернуть экипаж в Украину.

- Это его первый рейс. Никто не знал, что он будет перевозить военную технику. Если бы я знала, я бы его, конечно, не пустила, - рассказывает мать пленного моряка Артема Гиржева с судна “Faina” Ольга Гиржева. - Мы узнали, что корабль везет военную технику, когда они уже вышли из Николаевского порта. Мы были в шоковом состоянии, но уже ничего сделать нельзя было.

Артем Гиржев – моторист, самый молодой член экипажа. Ему всего 21 год. Последний раз родители выходили на связь с сыном больше двух недель назад: 15 сентября получили от него смс. Написал, что через несколько часов связи уже не будет и добавил, что скучает...

- Он очень хотел пойти в этот рейс. Он был так доволен! 21 год, романтика... Совместил романтичное и практическое в одной профессии. И тут вдруг...

На глаза женщины наворачиваются слезы.

О захвате судна “Faina” родители Артема узнали из прессы. С того времени потеряли сон и покой. Такое же состояние у родных и близких еще 16 украинских моряков, три россиянина и один гражданин Латвии, находящиеся на борту “Faina”. Еще один гражданин России, капитан судна Владимир Колобков, умер 28 сентября от кровоизлияния в мозг.

- Если бы не было такого стресса, человек не умер бы. Где гарантия, что завтра с другими членами экипажа не случится то же? В любую минуту кому-то может стать плохо, кто-то будет нуждаться в помощи и ее не окажут, - боится Елена Присуха, жена второго помощника капитана судна Александра Присухи.

Судно под флагом Белиза (украинская компания - менеджер судна “Tomax Team Inc.”) было захвачено 25 сентября у побережья Сомали. На борту “Faina” находится груз с оружием, в частности 33 проданных Украиной танка Т-72, зенитные установки, гранатометы и боеприпасы. Министр обороны Украины Юрий Ехануров отметил, что все это вооружение продавалось государственной компанией “Укрспецэкспорт” в соответствии с международными соглашениями. Почему министерство обороны не обеспечило надлежащей охраны такого груза – вопрос, на который никак не могут найти ответа родственники пленного моряка.

- Если это груз государственный, то как можно было его отправить по такому маршруту? – возмущается Елена Присуха. - Даже люди, далекие от судоходства, знают, что эти воды опасны. Уже был пример “Lehmann Timber”.

Теперь пираты требуют выкуп в размере $20 млн. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева.

- По мнению пиратов это не выкуп. Это - штрафные санкции за провоз оружия через воды Сомали, за загрязнение вод Сомали, за несанкционированный незаконный вылов рыбы и за то, что Сомали доведена до гуманитарной катастрофы, - заявила Карпачева.

- Сегодня это $20 млн. Решайте этот вопрос, пока это $20. Для этой страны это не такие большие деньги. Их можно найти и нужно найти, - призывает Елена Присуха. - Пираты хотят денег. Это бизнес, их бизнес. Только деньги помогут вернуть домой экипаж.

Украинский омбудсмен заметила, что недавно прозвучали горячие призывы со стороны высших должностных лиц Украины к силовому варианту освобождения судну из плена пиратов.

- Я категорически протестую – этот вопрос даже не должен обсуждаться при таких обстоятельствах. Мы это исключили даже по “Леманн Тимбер”, где был гражданский груз. Я не исключаю, что силовой вариант рассматривается со стороны Кении. Единственный выход – выкуп. Другого не дано, - отметила Карпачева.

Не советует применять силовой варианту и капитан того же таки “Леманн Тимбер”, захваченного сомалийскими пиратами в мае этого года, россиянин Валентин Барташев. А он это понимает, как никто другой. Нина Карпачева говорила с Барташевым, и он отметил, что если на судне больше 9 пиратов, силовой вариант без гибели членов экипажа невозможен.

- Мы хотим попросить чиновников, которые занимаются этой проблемой: пожалуйста, никакого силового захвата, - призывает украинских политиков мать пленного стюарта Роланда Мгеладзе Елена Мгеладзе. - Для нас там находятся самые родные, самые близкие, без которых нам наша жизнь уже будет ненужна.

- Пока они сказали, что члены экипажа для них священны, потому что каждый стоит очень дорого, - отмечает Елена Присуха. - Но они в стрессовой ситуации: вокруг американские корабли, корабли европейского союза, подходит российский, летают геликоптеры. Это их выводит из состояния равновесия. Времени нет.

Украинский омбудсмен также обнародовала информацию о владельце судна “Faina”. Им оказался гражданин Израиля Вадим Альперин. Карпачева заявила, что считает необходимым участие судовладельца в переговорах с пиратами. По ее мнению, в этих переговорах также должны принять участие представители украинского государства, компании "Укрспецэкспорт" - продавца находящегося на борту судна оружия - и компании, нанимавшей экипаж.

Связи с экипажем сейчас нет. Пираты заявили, что дадут возможность поговорить по телефону с моряками только после переговоров о выкупе.

По последней информации омбудсмена, запасов воды и еды для экипажа осталось на две недели. “Но на эту воду, на этот провиант подсели пираты”, - заметила Карпачева.

- Седьмые сутки пошли. А нам до сих пор кажется, что эта проблема остается проблемой наших семей, - отмечает Елена Присуха. - Ни у кого нет связи с экипажем. Ее и не будет до тех пор, пока переговоры хоть немного не продвинутся. Никто не заинтересован в этих переговорах, а пора уже заинтересоваться, пока не пришла настоящая беда.

Анна Ященко