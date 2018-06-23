Вынужденная посадка: low-cost перевозчик так и не начал международные рейсы

Сентябрь подходит к концу, однако украинцы так и не получили обещанных дешевых международных авиарейсов - в Великобританию, Германию и Италию.

«Виззи» - как их уже привыкли называть в народе - объясняют это отсутствием соответствующих разрешений от авиавластей этих стран. При том, что лицензия украинских властей на выполнение международных полетов, по словам гендиректора компании в Украине Наталии Казмер, уже есть: «На прошлой неделе компания "Визз Эйр Украина" получила лицензию на международные полеты от украинских государственных органов, и теперь мы работаем над соответствующими разрешениями на отдельные маршруты».

В определенных кругах поговаривают, что компания и не начнет выполнять международные полеты, а так и будет парить в украинском небе, пока не получит второй самолет. Мол, это особое условие, или желание министра транспорта и связи Иосифа Винского, который хочет завести в Украину больше новых самолетов. И в самом деле, министр раньше выражал надежду, что «Виззи» могут завести еще один самолет уже в этом году, а не в 2009, как планировалось. Однако в компании сообщили, что следующий, то есть, второй Airbus 320 (а компания планирует заводить только эти новые самолеты) появится в январе 2009 г. Напомним, что в целом в следующем году компания рассчитывала пополнить свой украинский парк четырьмя аэробусами. Следовательно, желание получить второй самолет ранее заявленного срока не выполнится, в чем нет ничего странного, поскольку спрос в мировой авиапромышленности сегодня превышает ее возможности, и эксперты прогнозируют, что это будет продолжаться еще несколько лет. Заводы загружены заказами под завязку и разрабатывают планы выпуска самолетов на несколько лет вперед. Вот почему достать новенький «Airbus» ранее 2009 г. первому нашему бюджетному перевозчику никак не удастся.

Потому, вполне возможно, что европейский «Low cost» - в смысле дешевых полетов в Европу – мы получим лишь в следующем году. Тем более, что получить лицензию зарубежных авиавластей - это лишь полдела, потому что еще же нужно договориться об увеличении частоты авиарейсов между странами (и это уже не хлопоты «Визз Эйр», а компетенция украинских авиавластей). Что касается Великобритании, то такие договоренности буквально на позапрошлой неделе были достигнуты в ходе визита украинской делегации в Лондон. В частности, решено, что с начала летнего периода 2009 года авиакомпании обеих стран смогут осуществлять до 12 рейсов в неделю по маршруту Киев-Лондон (ранее 7). Судя по всему, на данном маршруте «Визз Эйр» сможет начать полеты, при благоприятных обстоятельствах, с апреля, когда стартует летний сезон в авиации. Что касается остальных зарубежных авианаправлений, то, по-видимому, переговоры еще будут.

Кроме того, по последней информации, «Визз Эйр Украина» значительно расширила планы относительно международных полетов, при этом делается акцент на региональных аэропортах, где, как известно, стоимость обслуживания ниже. В частности, по данным заместителя министра транспорта и связи - главы Госавиаадминистрации Александра Давидова, «Визз Эйр» заинтересована начать полеты по маршруту из Львова в Лондон (Лутон) и в Валенсию. Потому, возможно, компания решила заменить запланированный бориспольский рейс в Лондон на львовский. Также есть ее заявки на полеты из Киева в Братиславу, Кельн, Катовице, Штутгарт, Тбилиси.

Что касается внутриукраинских полетов «Визз Эйр», то компания не открыла запланированные с 15 сентября рейсы из Киева в Харьков и Запорожье из-за отсутствия достаточного спроса. Открыты авиарейсы из Киева во Львов и Симферополь компания сокращает в связи с окончанием летнего сезона: и там, и там на 3 рейса – до 7 раз в неделю.

Не исключено, что, учитывая рост цен на горючее, и в условиях далекого не ажиотажного спроса, рейсы в Харьков и Запорожье так и не будут открыты. Возможно, проблемным будет открытие и международных авиарейсов, или они окажутся не такими уже и дешевыми. Во всяком случае, именно цены на горючее и низкий пассажиропоток привели к тому, что венгерская Wizz Air свертывает свою деятельность в Польше, сокращая теперь международные полеты. Однако пока еще, благодаря отсутствию конкурентов в low-cost нише, низкий спрос на международные рейсы «Визз Эйр Украина» не угрожает, особенно, учитывая заявленные цены. Ведь компания обещала билеты на рейсы Киев-Лондон стоимостью от 299 грн. в одну сторону, а в Дортмунд и Милан - и того дешевле.

Между тем, Минтранс заявляет, что до лета следующего года на рынке могут появиться еще три «бюджетника». В частности, Air Arabia из ОАЭ (которая уже в октябре начинает полеты между Киевом и Шаржей, хотя и не совсем по дискаунтерским ценам) обещает до лета открыть в Украине свое отделение, которое будет заниматься также перелетами и внутри Украины. Свою заинтересованность проявили также английская Easy Jet и немецкая Germania. Впрочем, заявления о намерениях – это еще не значит доведение их до конца, ведь о планах выйти на украинский рынок также заявляла и Germanwings, однако переговоры остановились. Возможно, стимулирующим фактором прихода этих компаний на наш рынок является условие Минтранса, который желает видеть здесь не просто «залетные» компании, а те, которые будут открывать и регистрировать в Украине своих «дочек».

Ева Клименко