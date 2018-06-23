Форум издателей: Луценко хочет, чтоб милиция разбиралась в козлах

На днях город Льва превратился в один сплошной большой книжный магазин, который собрал лучших издателей и авторов не только из Украины, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Во Львове начался традиционный Форум издателей.

С самого утра возле дворца Потоцких бурлит жизнь. Издатели ставят палатки, распаковывают свеженапечатанные книги. Дети и взрослые становятся в очередь у входа и, заплатив 2 гривни, окунаются в мир книг.

- Я на Форуме уже седьмой или восьмой раз, - с гордостью рассказывает львовянка Ольга. - Честно говоря, не вижу каких-то изменений. Количество издательств такое же большое, как и раньше было. Так же много людей и цены, как в магазине. Посещать Форум – это скорее традиция: встретить своих друзей, известных людей.

А вот студент Юра на ярмарке впервые.

- Меня поразили количество издательств и то, что можно в одном здании найти все, что тебе заблагорассудится! Это очень классно, что мы имеем такой праздник книги.

Кстати, погода в этом году не очень способствовала организаторам выставки. Но посетителей осенний дождь не испугал.

- Погода как обычно не испортила настроения, поскольку Львов ассоциируется с дождем. Мы привыкли к такой погоде, - смеется Юра.

Да и гости из других регионов не очень жалуются. Киевлянка Ирина впервые на Форуме. Говорит, что приехать из столицы на Форум стоит.

- У нас такого выбора книг по таким ценам нет, даже на “Петровке”. Тем более, вся литература сосредоточена в одном месте. Кроме того, можно пообщаться с книгоиздателями и известными писателями, посетить мастер-классы, презентации. А вот погода могла бы быть и получше, - смеется Ирина. – Но это не стало помехой для наслаждения литературным зрелищем.

Писатели братья Капрановы в вышиванках и как всегда на зеленом “Запорожце” - продают свой новый роман "Новые разделы" к "Кобзарю 2000".

- Ценнее всего, что есть во Львове – это читатели, люди, которые 15 лет знают, что такое украинская книга. Таких городов в Украине больше нет. Даже в Полтаве не посещают выставки, да и книжных магазинов там лишь два, - делятся братья. – А форум - это фестиваль, это праздник, и мы приехали сюда “фестивалить”. Где-то 1,5 тысячи гривен мы оставим здесь, но для этого их нужно сначала выторговать.

Книжная выставка-ярмарка в этом году юбилейная, пятнадцатая. Впервые она проходит в качестве национальной. Поэтому обещает быть более масштабной, чем в прошлом году. Число участников Форума-2008 достигло рекордной отметки – 652 издателя. В целом, в программе более 260 мероприятий. 135 из них состоятся в рамках Третьего международного литературного фестиваля «литература в эру масс-медиа». Ожидают приезда свыше 150 авторов из 15 стран, среди которых: Татьяна Толстая и Владимир Сорокин (Россия), Адам Загаевский и Януш Гловацкий (Польша), Катрин Панколь (Франция), писатели из Израиля, Грузии, Швеции, Чехии, Норвегии, Швейцарии, Хорватии. Обычно на форуме можно будет увидеть весь “цвет” современных украинских писателей: Юрия Андруховича, Марию Матиос, Андрея Куркова, Ирен Роздобудько, Александра Ирванца, Андрея Кокотюху и многих других.

Среди мероприятий Форума и традиционная благотворительная акция “Подари ребенку книжку!”. Но в этот раз все собранные книжки пополнят школьные и районные библиотеки в регионах, которые пострадали от наводнения. По словам работников Львовской государственной областной библиотеки для детей, преимущественно приносят художественную литературу. Также очень много учебников по истории, географии и зарубежной литературе. В целом, за один день книгами поделились 100 посетителей. Но организаторы акции надеются, что основной наплыв благотворителей еще впереди.

Президент ГО «Форум издателей во Львове» Александра Коваль рассказывает, что Форум вышел на качественно новый уровень, подтвержденный и количеством участников, и числом акций и составом участников литературного фестиваля.

- Насколько меняется ребенок за 15 лет, примерно так и изменился форум. Сначала это был маленький ребенок. Мы первые два года проводили выставку в Национальном музее.

А теперь Львов претендует на звание книжной столицы, причем не только Украины, но и всей Европы.

В прошлом году Форум посетили Виктор Ющенко с женой, некоторые должностные лица. В этом году Президент и премьер-министр ограничились поздравительными телеграммами.

- Для нас VIP-гостями являются все люди, которые любят читать. Если эти люди еще и занимают высокие должности, то они подают пример для нашего общества, ведь на них смотрит вся страна. И те, кто это понимает, сюда приезжают, - отмечает пани Александра.

В этом году это “понял” лишь министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. И сразу по приезду на Форум заявил, что готов потратить целый миллион для обеспечения художественной литературой высших заведений образования МВД.

- Один студент не знал, что такое «12 стульев» Ильфа и Петрова, несмотря на то, что Ильф и Петров даже работали в милиции, - отметил министр и поделился еще одной историей из жизни.

В прошлом году в Харьковском зоопарке пропал муфлон. Начальник райотдела милиции дал один день лейтенанту, чтобы дело было расследовано и закрыто. В составленном протоколе было записано: “После свидетельств сторожа и служащего, который кормил животное, оказалось, что состава преступления нет, поскольку по неосторожности клетка была не закрыта и муфлон улетел в неизвестном направлении”.

- Ну откуда было слободскому парню знать, что муфлон это - козел? – улыбается министр.

Следовательно, чтобы подобных казусов у милиционеров не возникало, Луценко решил позаботиться об уровне их образования.

- При всем моем уважении к Матиос, нам нужна классика. Идея проста: сто книжек от Шекспира до Багряного, по десять экземпляров на шесть университетов МВД, где учится около 40 тысяч курсантов, - заявил Луценко.

По словам министра, библиотеки заведений образования МВД технически почти полностью укомплектованы, а вот комплектация художественной литературы очень устарела, а выпускник милицейского вуза, кроме профессиональной подготовки, “должен быть грамотным современным человеком”.

Прививать любовь к чтению в МВД решили начиная с вузов, в следующем году уже планируют обеспечить художественной литературой внутренние части, а впоследствии - дежурные части и изоляторы, сообщил министр.

Юрий Витальевич сознался, что сам за последний год прочитал около 20 книг, среди которых современные украинские авторы: Забужко, Андрухович, Матиос. А своему младшему сыну Виталику он по вечерам перечитывает книжки издательства “Старый лев”.

- И о ракете и о папе-аллигаторе, - отмечает министр.

Перед началом Форума ходили слухи, что малые издательства отказались принимать участие из-за высокой плату за место. Но Александра Коваль такую информацию отрицает.

- Форум всегда отличался большой демократичностью цен. И те, кому кажется слишком дорого заплатить по 500 гривен за квадратный метр, могут взять себе торговую палатку или вообще принимать бесстендовое бесплатное участие.

Единственное, из-за чего могут отказать, это лишь из-за нехватки выставочной площади.

- Почему власть не хочет построить экспоцентр, который нужен Львову как воздух, - я не знаю, - жалуется Кузнец. - Но верю, что такой экспоцентр будет. Говорят, что к Евро-2012 он точно появится.

Анна Ященко