Гройсман отстранил задержанного за взятку зампреда Гоструда
16:49, 18 июля 2016Общество
596 0
Премьер-министр Владимир Гройсман подписал распоряжение об отстранении Михаила Бардонова от выполнения полномочий первого заместителя председателя Государственной службы по вопросам труда.
Гройсман отстранил Бардонова, задержанного за взяточничество / ssu.gov.ua
Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук в Twitter.
Как сообщал УНИАН, 16 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании Бардонова за получение взятки в сумме 100 тысяч гривень.
Читайте такжеСБУ задержала двух прокуроров, требовавших взятку у экс-депутата ВС АРК, подозреваемого в госизмене
Кроме того, в ходе обыска в его квартире изъяли еще 153 тысячи долларов, 6 ценных часов и другие ценные вещи.
Бардонов был назначен первым заместителем председателя Гоструда в декабре 2015 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter