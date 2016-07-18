Гройсман отстранил задержанного за взятку зампреда Гоструда

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании Бардонова за получение взятки в сумме 100 тысяч гривень.

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Кроме того, в ходе обыска в его квартире изъяли еще 153 тысячи долларов, 6 ценных часов и другие ценные вещи.

Бардонов был назначен первым заместителем председателя Гоструда в декабре 2015 года.