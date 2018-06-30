Последствия кавказской войны: российскую экономику контузило

В мире все сильнее надувается «нефтяной пузырь», который обречен когда-то лопнуть... Шокирующие события на российских финансовых рынках… Население опасается дефолта…

Надо сказать, что очень благоприятным для российской экономики фактором в первой половине 2008 года стал резкий рост цен на нефть, на основании чего имело место значительное увеличение экспорта в денежном выражении, валового внутреннего продукта и объемов бюджетных поступлений. Тем не менее, уже давно в России прослеживаются и весьма настораживающие экономические тенденции.

Так, в 2007 году, не смотря на продолжающееся удорожание нефти и газа, товарный экспорт из РФ увеличился по сравнению с 2006 годом всего на 15,4%, в то время как импорт вырос на 36,7%. Что объяснялось как происходящим в последние годы неуклонным укреплением рубля, так и высокой инфляцией в России.

Еще хуже ситуация с инфляцией стала в 2008 году. Если за семь месяцев прошлого года индекс потребительских цен в России составлял 106,6%, то за январь–июль этого года инфляция достигла уже 9,3% (по данным Росстата, инфляция на 11 августа 2008 года – 9,4%). Причем, что интересно – в последние три месяца темпы роста потребительских цен в РФ оказались выше, чем в Украине: инфляция в мае в России – 1,4%, в Украине – 1,3%; в июне в России – 1,0%, в Украине – 0,8%; в июле в России – 0,5%, в Украине – дефляция 0,5%. Более высокая инфляция в России по сравнению с украинской наблюдалась в последний раз в 2005 году: в России – 10,9% (декабрь к декабрю), в Украине – 10,3%.

И перспективы с ростом потребительских цен в РФ на ближайшие годы весьма пессимистичны. По сообщениям из Министерства экономического развития и торговли, цены, например, на электроэнергию возрастут в России за четыре года вдвое, а цены на газ для населения повысятсяв 2009 году на 25%, в 2010-м – на 30%, а в 2011-м – на 40%.

Столь высокая инфляция последнего времени и неутешительные прогнозы по ней на ближайшие годы ставят, естественно, под большое сомнение способность российской экономики долго демонстрировать хорошие показатели роста и вообще рост. О чем, конечно же, не могут не задумываться иностранные инвесторы. Обнародованные 15 августа Росстатом сведения за первое полугодие 2008-го подтвердили, что российской экономике доверяют за рубежом все меньше и меньше.

Выяснилось, в частности, что за первые 6 месяцев этого года приток иностранных инвестиций в Россию составил $46,53 млрд., что на 22,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. А объем инвестиций из России за рубеж составил $52,2 млрд., что на 42% больше по сравнению с первым полугодием 2007-го. Таким образом, по итогам первого полугодия 2008 года отток капитала из России превысил его приток.

Неприятными оказались показатели и по прямым иностранным инвестициям – их поступило в Россию на сумму $11,08 млрд., что на 30% меньше по сравнению с первым полугодием 2007-го. Для сравнения: прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике Украины за 6 месяцев 2008 года составил, по данным Госкомстата, $6,92 млрд., что в 2,7 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Конечно же, зарубежные эксперты прекрасно понимают, что успешность экономики России в последние годы была обусловлена главным образом благоприятной конъюнктурой на внешних рынках для российского экспорта, являющегося на 90% сырьевым. Также многие видели, что цены на нефть уже давно являются не экономическими, а спекулятивными, и что на мировом рынке все сильнее надувается «нефтяной пузырь», который обречен когда-то лопнуть.

И вот, начиная с июля 2008 года, процесс схлопывания ценового «нефтяного пузыря», похоже, стартовал: черное золото стало стремительными темпами дешеветь. Так, 11 июля стоимость барреля нефти превышала 147 долларов США, а к 15 августа она опустилась до 112 долларов – снижение цены на 24% за 5 недель.

Но и это еще не весь негатив последнего времени для экономики РФ. Просто шокирующие события на российских финансовых рынках стали следствием недавних военных действий в Грузии.

Напомним, обострение конфликта на Кавказе произошло в ночь с 7 на 8 августа, а уже в течение торгового дня 8 августа на фондовой бирже РТС индекс упал на 6,9%, а индекс ММВБ – на 5,5%. Освободившиеся на фондовом рынке рубли нерезиденты сразу же поспешили переводить в доллары и евро. В результате произошло давно невиданное по своим масштабам падение рубля по отношению к ведущим мировым валютам. В частности с 7 по 12 августа по официальному курсу ЦБР рубль девальвировал к доллару на 4,5% - с 23,51 руб./долл. до 24,57 руб./долл.

Затем, когда активные боевые действия в Грузии практически завершились, на фондовом и валютном рынках России наметилась некоторая компенсация, но к исходным позициям ситуация все равно не вернулась. Как сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин, отток капитала из страны только за два дня – 8 и 11 августа – составил 7 млрд. долл. По мнению же экспертов, приток прямых зарубежных инвестиций в российскую экономику в обозримом будущем существенно замедлится. Кроме того, Россию теперь, вероятно, исключат из Большой «восьмерки» и, скорее всего, долго не примут в ВТО. Также следует ожидать, что международные рейтинговые агентства вскорости снизят кредитные рейтинги для России, что сделает еще более дорогими внешние займы для этой страны.

Если же на таком фоне продолжится дальнейшее снижение цен на нефть и, соответственно, девальвация рубля к доллару, то в финансовой системе России может сложиться и вовсе кризисная ситуация. Ведь россияне хотя и успели уже привыкнуть за несколько последних лет к тому, что рубль укрепляется к доллару, но большинство из них еще не забыли о резком обвале рубля в 1998 году. А сегодняшний объем рублевых депозитов в коммерческих банках России и наличность вне банков – это более трех сотен миллиардов в долларовом эквиваленте. Естественно, что чем сильнее будет укрепляться доллар, тем большее число россиян захотят перевести свои сбережения в свободно конвертируемую валюту.

Конечно, правительство РФ заявит, что нет повода для беспокойства, поскольку, мол, золотовалютные резервы Центрального банка России составляют сегодня 595 млрд. долл. (для сравнения: в Украине только 38 млрд. долл.). Но данная сумма не представляется слишком уж большой – тем более на случай, если нефть, газ и металлы будут и дальше быстро дешеветь, что приведет не просто к резкому сокращению российского экспорта, но и к скорому выходу страны на негативное сальдо внешней торговли.

Будет, несомненно, иметь также большое значение в этой ситуации степень доверия граждан России к рублю и к отечественной экономике вообще. Поскольку ожидания населения оказывают существенное влияние на состояние экономики – в частности, на инфляционные процессы и курс отечественной валюты.

Не случайно специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения обратили в своем недавнем социологическом исследовании особое внимание именно на этот фактор. Результат оказался довольно печальным: у населения России усиливается чувство беспокойства за завтрашний день. Социологи, в частности, зафиксировалирост количества россиян, которые опасаются еще одного дефолта (наподобие дефолта в августе 1998 г.) в течение ближайшего года – с 33% в 2007 году до 42% сейчас. Причем, данный социологический опрос населения России, посвященный 10-летию упомянутого финансового кризиса, проводился в июле этого года – когда еще не было военного конфликта на Кавказе, а также вызванных им обвала на российском фондовом рынке и мощного падения рубля.

Вне всякого сомнения, что теперь доверия к российской экономике, как со стороны зарубежных инвесторов, так и внутри страны еще более поубавится. Ведь очевидно, что экономика этого государства уже сильно пострадала из-за военных действий в Грузии, и это только начало…

Юрий Глухов