Мода на рубль грозит России большими неприятностями

В эти дни российские финансисты бурно обсуждают статью, размещенную 5 мая агентством Bloomberg, «Рубль в кубе? Путин оставляет Медведеву решать проблему 13-процентной инфляции» (Ruble Cubed? Putin puts Medvedev in dilemma with 13% inflation). В ней приводятся результаты опроса аналитиков трех крупнейших международных банков Merrill Lynch, Goldman Sachs и Deutsche Bank, согласно которым российским властям придется укреплять номинальный курс рубля для борьбы с инфляцией.

Главный мессидж авторитетных зарубежных банкиров заключается в том, что они считают российскую валюту одной из самых недооцененных в мире и предлагают своим клиентам вкладывать средства в российский рубль. Аналитики упомянутых банков предполагают, что рубль подорожает как минимум на 4% к бивалютной корзине в течение полугода, поскольку таким образом финансовые власти будут пытаться укротить инфляцию. Ожидать же укрепления рубля следует, по их мнению, сразу после инаугурации нового президента Дмитрия Медведева. По этой причине аналитики предлагают инвесторам обратить внимание на российский валютный рынок и вкладывать деньги в покупку рублей.

Мнения российских экспертов по данному поводу разделились. Некоторые, в принципе, поддерживают идею зарубежных коллег. Ведь, с одной стороны, благодаря стремительному росту в последние месяцы мировых цен на нефть (в недалекой перспективе – и на газ), металлы и другое сырье, поступление валюты в Россию значительно возросло. С другой стороны, в стране наблюдается быстрый рост потребительских цен и с этим надо бороться.

Так, по данным Росстата, в апреле цены выросли на 1,4%, а с начала года инфляция составила уже 6,3% (инфляция в 2007 году – 11,9%). Минфин и МЭРТ панике не поддаются и утверждают, что до конца года инфляция не превысит 10%. Однако многие экономисты уверены, что прирост потребительских цен окажется намного выше указанной цифры и может подобраться даже к отметке в 20%.

Ревальвация же отечественной валюты - общепризнанный способ торможения инфляции. По существующим оценкам, повышение курса рубля на 1% способствует снижению инфляции на 0,3%.

Кроме того, зарубежные эксперты считают, и с ними также соглашаются многие в России, что рубль на сегодня очень сильно недооценен. Так, по оценке стратегического валютного департамента Merrill Lynch, справедливый курс - это 17,92 рубля за доллар, в то время как в последнее время он держится в диапазоне 23-24 рубля за доллар. А по мнению главного экономиста Deutsche Bank в РоссииЯрослава Лисоволика, рубль недооценен примерно на 10%, то есть должен сейчас стоить около 21,5 рубля за доллар.

Однако многие российские аналитики, можно сказать, в штыки встретили такую «бесплатную рекламу» рубля зарубежными финансистами. Приток иностранного спекулятивного капитала способен наоборот, как они считают, заметно усложнить задачу российского ЦБ по сдерживанию инфляции. Более того, некоторые российские финансисты расценили рекомендации своих иностранных коллег как спекулятивную атаку на рубль.

Их обеспокоенность вызвана тем, что в случае если иностранные инвесторы последуют рекомендациям глобальных банков, то увеличится приток спекулятивного капитала в страну. А значит, давление на рубль возрастет, и ЦБ РФ, чтобы не допустить его резкого укрепления, придется скупать доллары, выбрасывая взамен на рынок национальную валюту. Что приведет, в свою очередь, к увеличению денежной массы и росту инфляции.

Кроме того, ревальвация рубля не сможет заметно снизить инфляцию в виду других – более существенных – факторов разгона потребительских цен в ближайшие годы. Речь идет о печальных для россиян новостях, оглашенных перед своим уходом правительством Виктора Зубкова (чтобы избавить Владимира Путина от необходимости объявлять народу непопулярные решения).

Начиная с июля 2008 года, тарифы на услуги естественных монополий и ЖКХ России существенно возрастут. Об этом заявил на дняхзамминистра экономического развития и торговли Андрей Клепач. В частности, он сообщил, что за четыре года цены на электроэнергию возрастут в два раза. Увеличение цен для населения, по мнению Клепача, произойдет в следующей пропорции: в текущем году - на 14%, в следующем - на 25%, в 2010-м - на 25% и в 2011-м - также на 25%. Цены на газ для населения вырастут в 2009 году на 25%, в 2010-м - на 30%, а в 2011-м - на 40%.

Грузовые перевозки в России подорожают на 8% с 1 июля сего года. В соответствии с этим, рост за 2008 год вместо запланированных 11% достигнет 16,3%. Предполагается, что в 2009 году произойдет рост на 17,1 - 18,7%, в 2010-м - на 9,7 - 13,7%, а в 2011-м - на 10-14%.

Кроме того, правительство РФ в 2009 году собирается на 15% увеличить тарифы на услуги связи по распространению общероссийских телерадиопрограмм, в 2010 году - на 6,5%, а в 2011 году - на 6,5%. В 2009 году повышение тарифов на предоставление местных телефонных соединений с учетом платы за абонентскую линию достигнет 7,5%, а в 2010 и 2011 годах тарифы будут увеличиваться на 6% ежегодно.

С учетом вышеприведенных планов по повышению тарифов на услуги естественных монополий надеяться на инфляцию в России, измеряемую однозначными числами, в ближайшие годы вряд ли стоит. Ведь такое существенное подорожание энергоносителей, транспортных услуг и т.д. автоматически приведет к адекватному увеличению себестоимости производимой в стране продукции и росту коммунальных тарифов. В связи с чем уменьшение годовой инфляции на какой-то 1 процентный пункт из-за укрепления рубля не сделает практически никакой «погоды». Мало того, как было изложено выше, есть весьма веские аргументы к тому, что ревальвация рубля вообще не приведет к снижению инфляции.

Однако кроме всего прочего приток иностранного капитала в Россию и ускоренное укрепление рубля может повлечь за собой очень негативные последствия для всей экономики России, но несколько позднее. Ведь ревальвация валюты всегда ухудшает положение экспортеров и наоборот способствует импортерам.

Ситуация в данном аспекте в России сейчас такова: в 2006 году (данных за 2007 год пока нет) из всего российского экспорта 65,7% пришлось на экспорт минеральных продуктов (нефть, газ и т.п.), экспорт металлов и драгоценных камней составил 16,4%, экспорт продукции химической промышленности – 5,6%.

Да, рост мировых цен в последнее время на сырье повысит в денежном выражении объемы российского экспорта. Но укрепление рубля поспособствует также увеличению импорта, который и без того за последние несколько лет рос очень стремительно. К примеру, в 2006 году российский товарный экспорт продемонстрировал повышение на 25,3%, импорт – на 29,9%. А уже в 2007 году товарный экспорт увеличился по сравнению с 2006 годом всего на 15,4%, в то время как импорт вырос на 36,7%. Данный процесс главным образом как раз и стал следствием высокой инфляции в России по сравнению с развитыми странами, а также проводимой уже несколько лет ревальвацией рубля.

Несложно себе представить картину состояния российской экономики через какой-то не очень продолжительный период времени в случае масштабного притока иностранного капитала и быстрого усиления рубля. Экспорт, который сегодня сырьевой на 85%, станет таковым почти на 100%. В то же время импорт окончательно вытеснит российскую продукцию с прилавков магазинов и, соответственно, практически полностью будут закрыты российские предприятия легкой, пищевой и многих других отраслей промышленности. В промышленности функционировать будут лишь предприятия нефтегазовой, металлургической и химической отраслей.

Но импорт все равно когда-то догонит и перегонит экспорт в условиях крепнущего рубля и высокой инфляции. Ориентируюсь на динамику показателей за прошлый год, отрицательное сальдо внешней торговли должно было бы образоваться в России уже во второй половине 2009 года. Некоторые российские эксперты предрекают наступление этого момента через два-три года.

Вот тогда и заволнуются владельцы спекулятивного капитала, опасаясь за его сохранность. И при первом же тревожном сигнале – будь то изменение конъюнктуры на мировых сырьевых, финансовых рынках или какая-то политическая нестабильность в стране – они быстренько начнут выводить из России свои деньги. Яркий пример бегства капитала был продемонстрирован уже в этом году, когда в течение I квартала в связи с обострением мирового финансового кризиса чистый отток капитала составил 22 млрд. долл.

И в этом состоит большая опасность для экономики, ведь вхождение в страну крупных объемов спекулятивного капитала является, по сути, финансовой пирамидой. Если иностранных инвестиций окажется слишком много и наступит момент, когда их владельцы дружно захотят вывести свои капиталы, то произойдет форс-мажор сродни финансовому кризису 1998 года, если не хуже – укрепление рубля резко трансформируется в процесс его стремительной девальвации. Такими могут быть последствия возникшей сегодня популярности российской валюты у зарубежных инвесторов.

Что интересно, в Украине сейчас также происходит ревальвация гривны. Но, в отличие от России, внешняя торговля у нас уже три года имеет отрицательный баланс, а негативное сальдо растет семимильными шагами. При этом большинство экспертов предсказывают, что тенденция ослабления доллара к евро, - которая могла хоть немного оправдывать шаги НБУ по укреплению гривны, - канет в лету уже в ближайшее время. А инфляция в Украине в два раза превышает российский показатель. Поэтому финансовые неприятности могут случиться в Украине намного раньше, чем в России…

Михаил Маркелов