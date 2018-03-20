Топ-десятка украинских политических „провокаций”

В канун нашего пятнадцатилетия не грех вспомнить самые выдающиеся “провокации” политической жизни Украины...

Михаил Бродский, Наталия Витренко, Лилия Григорович, Александр Зинченко, Сергей Иванченко, Ярослав Кендзер, Андрей Клюев, Дмитрий Корчинский, Юрий Луценко, Олег Ляшко, Николай Мельниченко, Валерий Мишура, Александр Мороз, Николай Рудьковский, Александр Турчинов, Нестор Шуфрич и другие...

Мы сознательно берем слово „провокация” в кавычки. Определяя по оценкам экспертов и журналистов десятку самых громких политических „провокаций” в истории независимой Украины, мы предупреждали своих респондентов о широкой трактовке этого термина. Речь идет не только и не столько о „попе Гапоне” или о таком себе пронырливом господине, который с гадкой ухмылкой призывал товарищей пострелять по портрету Самодержца или там товарища Сталина, чтобы отправить их в места не слишком отдаленные. Понятие „провокация” часто имеет негативный оттенок в эмоциональном смысле, но далеко не всегда.

Собственно, само слово „провокация” происходит от латинского provocatio, то есть „вызов”. Буквально "pro-vocatio" значит „то, что предшествует речи”, то есть, речь, которая вызывает активную реакцию слушателя. Кроме речи это может быть и громкое действо, которое притягивает к себе всеобщеее внимание, будоражит небезразличную общественность.

Следовательно, наиболее памятные для специалистов „провокации” украинской политики:

1: ПЛЕНКИ МАЙОРА МЕЛЬНИЧЕНКО

Предание огласке записей разговоров в собственном кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы с представителями властного истеблишмента и верхушки политикума буквально взорвало политическую ситуацию в Украине того времени и едва не стоило Данилычу власти. Это был настоящий „Уотергейт по-украински”. Главными действующими лицами „провокации” стали лидер социалистов Александр Мороз и его соратники Юрий Луценко и Николай Рудьковский. До сих пор неизвестно, каким именно образом записывались эти разговоры, были ли в записях элементы монтажа, какие еще пленки лежат в запаснике экс-майора и людей, которые имели к ним доступ. До сих пор непонятно, какие мотивы двигали майором Николаем Мельниченко, сколько людей помогали ему в этой спецоперации и на кого эти люди работали.

Но большинство экспертов сходятся в том, что эта политическая „провокация” была самой громкой и самой эффективной за всю историю независимой Украины. Именно она дала толчок к мощной акции „Украина без Кучмы”, которая стала своего рода прелюдией „помаранчевой революции”.

2: ПОКУШЕНИЕ НА ВИТРЕНКО

В 1999 году во время встречи лидера ПСПУ Наталии Витренко с избирателями в Кривом Роге в толпу были брошены две гранаты. Сама Наталия Михайловна получила легкое ранение, одной из женщин оторвало ногу, ранения разной степени тяжести получили еще 16 человек. За организацию и осуществление теракта был осужден представитель кандидата в Президенты Александра Мороза Сергей Иванченко и его родственник. Это дало основания для массированной информационной атаки на самого опасного на тот момент конкурента Леонида Кучмы. Сам Мороз неоднократно заявлял, что провокацию подготовили именно в избирательном штабе Леонида Даниловича. Однако „послевкусие осталось”. Многие избиратели удостоверились в том, что, как минимум, среди региональных представителей Мороза есть на все готовые башибузуки.

Кстати, впоследствии, в 2004 году, Кучма помиловал Сергея Иванченко.

3: ЛЮДЕЙ БИЛИ МОЛОТКАМИ И БУТЫЛКАМИ...

23 октября 2004 года в 22.50 колонна людей количеством до 50 человек приблизилась к зданию Центризбиркома и напала на сторонников кандидата в Президенты Виктора Ющенко, которые собрались там. Людей били молотками и бутылками, многие получили серьезные травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Тогда представитель СДПУ(о) Нестор Шуфрич отличился тем, что ходил раздетым коридорами ЦИК (одежду с него якобы сорвала оппозиция).

Известно, что руководство департамента общественных связей МВД еще за два часа до инцидента дало указание установить видеокамеры напротив входа в ЦИК. По словам депутатов фракции „Наша Украина”, нападающими были бойцы спецподразделений, а руководил ими начальник киевского УБОПа.

Организаторы этой грязной и трагической провокации так и не были наказаны, хотя известно, что указания отдавали главные лица МВД и Партии регионов из ресторана „Марокана” на бульваре Леси Украинки. Тогдашний заместитель министра внутренних дел Геннадий Москаль сообщал, что деньги задействованным в провокации выплачивал лично брат одного из нынешних вице-премьеров правительства Виктора Януковича.

Еще в феврале 2005 года министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы близки к завершению дела относительно этого инцидента. Но воз и ныне там...

4: ЛАПТИ ДЛЯ КУЧМЫ

В 2003 году в Верховной Раде произошел инцидент, который облетел не только украинские, но и мировые СМИ. Как только Леонид Кучма вышел на парламентскую трибуну, народный депутат Юрий Луценко со словами «На дорожку в Европу» поднес ему лапти, которые Леонид Кучма сразу же выбросил в зал и сказал: «Я на такое не реагирую». Это было умелое и хорошо просчитанное провокативное использование известного фразеологизма „сплести лапти”.

В целом Юрий Луценко прослыл своим стремлением к провокативности и во время акции „Украина без Кучмы”, и на революционном Майдане, и даже на посту министра внутренних дел. Кстати „провокатором” Юрия Виталиевича называли в последнее время такие разные политики как Александр Турчинов (за то, что Луценко обвинил его самого в незаконном прослушивании телефонных разговоров политиков) та Наталия Витренко (при обвинении в коррумпированности в адрес членов избирательного списка ПСПУ).

5: В КРЕСЛЕ ПРЕЗИДЕНТА

Недавно главный „любий друзь” Петр Порошенко назвал Михаила Бродского„штатным провокатором” . И имел на то определенные основания.

Среди многочисленных провокативных деяний, связанных с личностью Михаила Бродского, экспертам более всего запомнилась коллизия сентября 1999 года. Тогда Михаил Юриевич, выражая протест против отсутствия прямой трансляции пленарных заседаний ВР, возложил ответственность за это на Президента Украины и демонстративно сел в кресло главы государства. Мол, это будет мое рабочее место, пока не возобновят трансляцию. Член фракции НРУ Ярослав Кендзер ядовито отметил, что в кнессете Израиля вряд ли рядовой депутат сядет в кресло президента или премьера. Бродский всеми силами демонстрировал, что хочет ударить Кендзера, однако в конце концов просто оплевал оппонента.

6: ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ И ВЫБРОШЕННЫЙ

Приблизительно год назад в информпространстве прогремела провокативная пресс-конференция тогдашнего Государственного Секретаря Украины (именно так он рекомендовал прессе титуловать себя в специальном циркуляре) Александра Зинченко. Он заявил о коррумпированности ближайшего окружения Президента Виктора Ющенко, о том, что политики, названные впоследствии „любими друзями” (Порошенко, Третьяков энд компани) „цинично реализуют план использования власти в собственных целях”. Пообещал предоставить доказательства. И подал в отставку.

Обозреватели считали и считают „провокацию” Зинченко составляющей частью масштабной информационной спецоперации по дискредитации как „любих друзів”, так и самого Виктора Ющенко со стороны команды Юлии Тимошенко. Ведь ту же информацию практически дословно повторили и Михаил Бродский, и Александр Турчинов, и сама Юлия Тимошенко.

Называть поступок Зинченко провокацией без кавычек дает основание тот факт, что правоохранительным органам так и не были предоставлены доказательства коррумпированности названных им политиков, кроме распечаток статей из интернет-сайтов. Но ни депутатства, ни каких-либо других должностей Зинченко за свои услуги так и не получил. Трудно сказать, насколько достоверной является информация о готовности такого небедного донецкого человека, как Сергей Тарута, выделить средства на развитие „партии имени Зинченко”.

7: А „ДОНЫ” МОРОЗА – КУПИЛИ!..

В прошлом месяце депутат от фракции БЮТ, он же многолетний редактор газеты „Свобода” Олег Ляшко провел очень громкую пресс-конференцию, на которой заявил, что передал в Генпрокуратуру запись телефонного разговора представителя Партии Регионов Андрея Клюева с собеседником в Москве по имени Рубен. В ней якобы речь шла о том, что А.Клюев заплатил О.Морозу $300 млн. за „развал демократической коалиции”, а также как „аванс за импичмент Президента В.Ющенко, который Партия Регионов вместе с социалистами собирается инициировать в декабре этого года”. Кроме того, Ляшко заявил, что имеет запись еще одного разговора – социалиста М.Рудьковського и того же А.Клюева, которая свидетельствует о наличии между ними близких деловых отношений.

Правда, Генпрокуратура отрицает факт передачи ей таких записей. А когда начали разбираться с их происхождением, то оно оказалось традиционным для бютовських информационных провокаций – какой-то интернет-сайт.

8: СОЖГУСЬ ЗА ЮЩЕНКО!

19 апреля 2001 года народный депутат, тогдашняя руховка Лилия Григорович устроила настоящее яркое представление в сессионном зале ВР. Она вышла к трибуне с плакатом, который призывал поддержать тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко. Как раз происходило голосование за принятие постановления о неудовлетворительной оценке работы кабинета Ющенко. Лилия Григорович достала бутылку якобы с легковоспламеняющейся жидкостью, облила себя и сделала паузу. Депутаты подхватили ее под руки и вывели из зала заседаний.

9: ГРАНТОЕДСКАЯ МИШУРА

Самой громкой „провокацией” новейших украинских коммунистов наши респонденты считают 15-минутное выступление в декабре 2004 года на заседании ВР депутата Валерия Мишуры, посвященное тем „ужасам”, которые творят в Украине нанятые и проплаченные американским империализмом „грантоеди”.

Время для выступления Мишуре предоставили пять фракций, среди которых СДПУ(о), "Трудовая Украина", "Регионы Украины", "Демократические инициативы" и КПУ. Мишура заявил, что в Украине существует система грантов, "направленная на продвижение западных общественных политических ценностей, открытого влияния на процессы, поддержку определенных сил, которые стали лоббистами западных ценностей".

Правда, журналисты быстро напомниливерному ленинцу, что он и сам неоднократно пользовался западным грантами.

10: МАЙОНЕЗНАЯ БОМБА

31 марта 2004 года во время работы Международного форума общественных правозащитных организаций “Права человека на выборах”, который проводился в гостиничном комплексе “Русь”, активист “Братства” атаковал презервативом с майонезом американского миллиардера Джорджа Сороса, который, по словам „братчиков”, „приехал в Украину с намерениями спонсировать подрывные действия оппозиции в ее попытках осуществить государственный переворот по грузинскому сценарию”. Майонезная “бомба” ударила мецената в левое ухо.

Работа форума была прервана на полчаса, Сороса долго отмывали. Но после первой атаки, как только он начал выражать на камеры свое отношение к событию, его во второй раз атаковали презервативом с майонезом. Украинские и мировые СМИ обеспечили провокации и ее организатору лидеру “Братства” Дмитрию Корчинскому широкий пиар.

Николай Писарчук