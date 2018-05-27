Пушкарева родится красивой в украинском телешоу

Возле УНИАН на российскую актрису, известную украинской публике по сериалу “Не родись красивой”, набросились папарацци и телеоператоры, практически не давая доступа к ней ее поклонникам, жаждавшим хотя бы получить автограф. Сама российская кинозолушка, которая в своей деятельности в кино и театре добавит еще и работу на украинском телешоу, очень недолго позировала перед фотокамерами и автографы раздавала скупо. Однако на встрече с журналистами в конференц-зале УНИАН общалась мило, спокойно и скромно, словно сама воплощенность своей героини в огромных очках и брекетах.

Скажу честно, когда я видел в телеэкране это лицо, сразу переключал на другой канал. Поэтому не знаю содержания ни одной серии. Однако ни во время показа сериала на украинском ТВ, ни после него, невозможно было не знать, в чем заключается суть ленты и насколько положительна главная героиня. Это была современная адаптированная к постсоветским условиям Изаура, которую тоже можно было не смотреть, но спрятаться от нее было невозможно.

Катя Пушкарева, к моему дилетантскому удивлению, оказалась вполне симпатичной Нелли Уваровой, с которой и сфотографироваться не зазорно. И – тем более – поставить ее ведущей телешоу “Красуні” на канале НТН. Ради которого она, собственно говоря, и приехала в Киев. “Красуні” ориентированы на женскую аудиторию, и будут говорить там о женских проблемах. В том числе – и проблемах с мужчинами. Да простят мне представительницы потенциальной аудитории “Красунь”, но это будет то же, о чем они обычно говорят на кухне с подружками.

Кстати, часть “сильной” половины человечества на просторах СНГ тоже “хавает” как саму актрису, так и ее самую известную героиню и даже готова смотреть подобные мыльные телешоу, где женщины будут клясть их навзрыд. Один коллега даже поделился симпатией к актрисе и выразил уверенность: она, мол, хочет дать понять мужчинам, какие они негодяи и какие классные женщины, а мужики этого совсем не ценят. Ну конечно, все мужики – ка-азлы! - добавляю уже от себя.

Думаю, это и будет приблизительная суть программы, которая перебьет все рейтинги уже сущих украинских телешоу при участии российских звезд.

Пиар-акция в канун запуска телепроекта “Красуні” с главной героиней, которая лишь внешне предстает антиподом своей киногероини Пушкаревой, можно сказать, удалась. Ограничив журналистов в общении с Уваровой, быстренько отправив ее “на первую съемку”, организаторы создали ажиотаж даже среди журналистов. Не с большого ума ее спросили, не собирается ли она сделать себе пластичную операцию. Она, конечно, не собирается. И не рассказала, где именно будет жить в Киеве.

Зато отвесила комплимент украинским женщинам, рассказав, как они гостеприимны, чем существенно отличаются от россиянок, а потому очень ее заинтересовали.

Но вряд ли настолько, как лицо Уваровой-Пушкаревой интересует украинских женщин, которые просто млеют от нее. Женщины, влюбленные в “золушку”, говорят о ней ”нежная и удивительная”.

Конечно, актриса ходит без брекетов и устрашающих очков, с которыми, однако, она украинкам нравилась больше. Но теперь, надеюсь, и мужчин не будут воротить от телевизора с “Красунями”.

Дмитрий Стаховский, Алиса Сова

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