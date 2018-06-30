Благая весть для нации – июльская дефляция

Ну что же, прогнозы премьер-министра Юлии Тимошенко и министра экономики Богдана Данилишина, сделанные ими еще в прошлом месяце, таки сбылись – в июле 2008 года в Украине зафиксирована дефляция. Как сообщил Госкомстат, индекс потребительских цен (ИПЦ) составил в июле 99,5% (цены снизились на 0,5%), инфляция с начала года уменьшилась с 15,5% в июне до 14,9% за семь месяцев.

В последний раз дефляция в Украине имела место в 2006 году – индекс потребительских цен в апреле равнялся 99,6%, в марте – 99,7%. Дефляция именно в июле наблюдалась в последний раз в 2003 году – тогда потребительские цены снизились на 0,1%. Перед тем, начиная с 1998 года, июльская дефляция была регулярным явлением. А более значительная месячная дефляция, чем в июле сего года, зафиксирована 5 лет назад - в августе 2003 года (ИПЦ – 98,3%).

Конечно, отталкиваясь от вышеприведенной информации, кто-то может подумать, что дефляция в июле – явление весьма обычное, объясняющееся традиционным снижением цен на продукты питания в связи с уборкой нового урожая. Однако – это не так. Ни в 2006, ни в 2004 годах, ни раньше, когда имелись дефляционные месяцы, не было столь высокой инфляции в предшествующий период, как это наблюдается сейчас. Например, в 2005 году годовая инфляция составила всего 10,3%, а в 2003 – 8,2%, поэтому на дефляцию в летние месяцы последующих годов было выйти не столь трудно. В 2007 же году инфляция достигла 16,6%, а годовая в мае 2008 года – вообще 31,1%. Понятно, что преодолеть такую инфляционную инерцию намного сложней.

Несколько схожа по показателям нынешняя ситуация с 2001 годом, когда также была дефляция в июле (ИПЦ – 98,3%) и в августе (99,8%), хотя в 2000 году имела место очень высокая инфляция – 25,8%. Но на самом деле она сильно отличается – в течение 2001 года в Украине произошло снижение цен на автомобильное топливо и масла на 33,0% (декабрь к декабрю), в то время как в июле 2008 года к июлю прошлого года эти цены выросли на 47,0%.

Поэтому, вне всяких сомнений, за достижением дефляционного показателя в июле этого года стоит большая работа (и заслуга) теперешнего правительства и Национального банка. Что же произошло с ценами в Украине в прошлом месяце?

Подешевели в июле 2008 года следующие продукты питания:

Сыр и творог – на 0,7%;

Масло - на 0,4%;

Фрукты - на 1,3%;

Овощи - на 22,8%;

Картофель - на 13,1%.

Однако подорожали в прошлом месяце

Хлеб - на 1,9%;

Мясо и мясопродукты - на 1,0%;

Рыба и рыбопродукты - на 2,6%;

Яйца - на 2,9%;

Подсолнечное масло - на 1,5%;

Другие съедобные жиры - на 4,3%;

Сахар - на 1,2%;

Безалкогольные напитки повысились в цене на 1,3%.

Продукты питания в целом подешевели в июле на 1,5%, что и стало главной причиной дефляции – поскольку цены по непродовольственным подгруппам товаров и услуг потребительской корзины или остались неизменными, или выросли.

Подешевели в прошлом месяце из непродовольственных товаров: обувь - на 0,1%;

аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации – на 1,0%. Здесь значительную роль сыграла, несомненно, проведенная весной Нацбанком ревальвация гривни.

Сильнее всего повысились цены в июле 2008 года на непродовольственные товары и услуги:

Квартплата - на 1,4%;

Водоснабжение - на 3,0%;

Канализация - на 3,4%;

Топливо и масла - на 3,2%;

Автодорожный транспорт – на 2,6%;

Дошкольное и начальное образование – на 2,0%;

Рестораны и гостиницы - на 1,4%.

Несколько странно выглядят данные Госкомстата по подгруппе услуг «связь». Сообщается, что почтовые услуги подорожали в июле на 28,2%, а тарифы на телефонные и телефаксные услуги не изменились. При этом индекс цен по всей связи, состоящей из двух указанных позиций, составил 100,0%. Вероятно, в данной подгруппе имеются и еще какие-то виды услуг связи, не представленные на сайте статистического ведомства, или в отчет закралась какая-то ошибка. Впрочем, весовая структура услуг связи очень невелика в потребительской корзине и этот показатель не сильно влияет на общий размер инфляции (дефляции).

Но важно, естественно, другое. В стране таки началось падение цен, при этом, напомним, правительство оглашало прогноз о дефляции не только в июле, но и в августе тоже. Дефляция же, кроме всего прочего, означает еще и рост реальных доходов населения – даже при неизменном уровне номинальных доходов. В действительности же при расчете показателя повышения реальных доходов к процентам роста номинальных доходов добавятся проценты дефляции.

Снизился в июле 2008 года и индекс цен производителей (ИЦП) до 103,6% - в июне было 104,2%. Хотя с начала года этот показатель повысился до 134,1%.

Также имеет большое значение наблюдающееся уже второй месяц подряд снижение инфляции в годовом измерении. Если годовая инфляция в мае 2008 года равнялась 31,1%, а в июне – 29,3%, то в июле данный показатель снизился еще больше – до 26,8%.

Поэтому – на фоне приведенной инфляционной динамики - правительственные прогнозы об инфляции в 2008 году на уровне 15,9% кажутся все менее и менее фантастическими…

Юрий Глухов