Грузовики подошли к Киеву: удастся ли оккупировать столицу?

Международные перевозчики сдержали свое слово и утром 8 июля, как и обещали, устроили забастовку под стенами КГГА, оставив фуры на подъезде к Киеву. В белых бейсболках с надписью “AsMAP”, что свидетельствовало об их принадлежности к Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, несколько сотен водителей и владельцев грузовиков пикетировали здание Киеврады, держа в руках плакаты с лозунгами: “Равные условия украинским и иностранным перевозчикам”, “Украина – транзитное государство, а не княжество Черновецкого”, “Сначала место для стоянки, а потом запрещение движения”, “Достаточно экспериментов над украинскими перевозчиками”.

Таким образом перевозчики протестовали против распоряжения КГГА относительно запрещения въезда в Киев днем грузового транспорта.

Еще 19 июня АсМАП заявила, что на 8 июля запланирована масштабная акция протеста в Киеве. Собирались провести митинги и демонстрации под стенами Кабмина, Минтранса и КГГА, а на подъездах в Киев задействовать и фуры. Ожидалось, что акцию поддержат большинство перевозчиков из всех регионов Украины, а также Всеукраинская ассоциация автоперевозчиков. Но Тимошенко пошла на переговоры и пообещала решить все спорные вопросы, поэтому АсМАП отказалась от пикетирования Кабинета министров и министерства транспорта и все свои человеческие ресурсы направила под стены КГГА.

- Требование у нас одно – отменить запрещение въезда в город Киев для международных автомобильных перевозчиков, - рассказывает УНИАН президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко. - И это не потому, что мы лучшие, хотя возможно мы и лучшие перевозчики, наиболее организованные. Вопрос заключается в том, что нарушены международные соглашения этим распоряжением мэра Киева. В каждом соглашении, которое подписало правительство с нашими партнерами Польшей, Молдовой, Германией записано: “без ограничения движения транзита”. А мы простаиваем и потом получаем ноты протеста от наших коллег из других ассоциаций и министерств транспорта.

Перевозчики жалуются, что из-за запрета им постоянно приходится простаивать длительное время на въезде в Киеву, а никаких условий для отдыха не создано.

- При въезде в Киев нет ни одной стоянки. Машины стоят прямо на дороге, - возмущается участник пикета Дмитрий из Ровно. - Они создают еще большую опасность, чем когда едут. Если сейчас еще лето и светло днем, то зимой уже будет темно и машины водители просто могут не увидеть и въезжать прямо в них.

С ним соглашается и его коллега Игорь, который занимается международными перевозкам 15 лет.

- Такого нигде в мире нет. Мне еще повезло - я стоял перед Киевом со стороны Львова два часа, а люди по 10 стоят и без всяких условий.

- Днепропетровск и Днепропетровская область имеют в бюджете 3,2 млрд. и строит объездные дороги, Донецк строит. А мер Киева, который имеет бюджет 26 млрд грн., не хочет этим заниматься, - отмечает Костюченко.

Существует у международных перевозчиков проблема и с таможней. На территории Киева находится 64 таможенно-лицензионных склада, на которые доставляют груз, разгружают, а затем уже развозят по Киеву. Но “зеленый свет” для грузовиков на въезд в столицу включают лишь в 8 вечера, когда эти склады уже закрыты. И перевозчик опять ожидает до утра, чтобы только разгрузиться. Но утром он снова не может выехать и вынужден ждать до вечера.

- И этот бедный водитель приходит, кладет ключи, заявление и говорит: “Я не могу работать в таких условиях”. Мы хотим, чтобы к нам относились по-человечески, - делится наболевшим Президент АсМАП.

Кстати, международные машины пускают на растаможку, но из-за внутренних перевозчиков, которые оккупируют все подъезды в Киев, они тоже не могут пробиться к таможенно-лицензионным складам.

На компромиссы типа движения с интервалом в несколько часов в АсМАП не соглашаются, уже попробовали работать в таком режиме, но из этого ничего не вышло, потому что каждый автомобиль двигается согласно договору, где записывается время и место доставки.

- В автомобиле есть такая “шайба” – топограф, и он пишет, когда тронулся автомобиль, какая скорость, какое время движения, - рассказывает Костюченко. - Через 4 часа 15 мин. он должен остановиться и отдохнуть, через 8 часов он должен отдохнуть уже два часа и т.д. А он попал в Киев и стоит, хотя по “шайбе” ему уже нужно двигаться. И когда он выезжает за границу, то там стоит инспектор, который говорит: “Ты нарушил режим труда и отдыха”. У поляков это стоит 3000 злотых, где-то $1200. И водитель, который промучился, простоял, он еще там заплатит штраф, потому что нарушил режим. Не по своей воле, а по воле этого господина Черновецкого. Пусть он сядет на свой автомобиль и постоит на солнышке без кондиционера часов 5, тогда может он нас поймет.

Перевозчики заверяют, что акция будет бессрочной.

- Если придется, будем ночевать. Наверное, подгоним сюда автомобили, чтобы было где ночевать, - рассказывает УНИАН член забастовочного комитета АсМАП Валерий Черненко. - У нас основные люди стоят на трассах сегодня. Мы планируем, в случае продолжения акции, перевезти сюда водителей, которые там. Это будет около 5 тысяч человек. Ну, и сейчас едут еще из разных регионов люди, чтобы принять участие в этой акции.

На подъезде к столице уже стоит свыше 1500 автомобилей. И их количество возростает.

- У нас там уже интернационал: стоят поляки, россияне, немцы, - шутит Костюченко.

Из-за остановленных на подходах к Киеву автомобилей уже образовались заторы на Одесской трассе, Харьковском шоссе, Житомирской трассе, в сторону Ирпеня и т.д. Машины стоят в два ряды, но пока еще не блокируют движения, оставляя одну полосу для проезда.

К протестующим пока ни один представитель столичной власти не вышел. Но первый заместитель председателя КГГА Денис Басс уже назначил брифинг на тему: “Ограничение въезда грузовиков – позитивный эффект для Киева”. Исходя из оптимистичности указанной темы, надежды перевозчиков на решение проблемы напрасны.

Анна Ященко