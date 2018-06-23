Презентация «Сучасності»: писатели преодолевали силу притяжения, Юхновский ругался по-ленински

Вчера в галерее «Лавра» украинский бомонд собрался на презентацию обновленного журнала «Сучасність».

«Сучасність» свыше трех десятилетий выходила в Германии (Мюнхене), потом в США. А с 1992 года журнал выпускают в Киеве. Но последних четыре года «Сучасність» имела определенные проблемы в менеджменте и фактически прекратила свое существование.

Презентационный вечер вели писатели братья-близнецы Капрановы. Дмитрий Капранов говорит, что они согласились вести вечер, чтобы помочь «Сучасності» пережить реанимационный период, в котором она находилась до сих пор.

Второе дыхание легендарный журнал получил благодаря политику Вячеславу Кириленко. Господин Кириленко впервые ознакомился с «Сучасністю», когда учился на первом курсе философского факультета Киевского университета. Тогда он, по его словам, просто “влюбился в журнал”.

- Почему решили материально поддержать «Сучасність»?

- «Сучасність» - это легендарный журнал. Думаю, украинцы нуждаются в нем в новом качестве, новой форме, новом содержании. Новая форма будет во всем: от бумаги до обложки, а новое содержание - в материалах. Я один из членов редакционного совета. Я убежден, что «Сучасність» должна стать дискуссионной площадкой для многих людей. Не только для того избранного круга людей, которые знают об этом журнале и понимают, что он необходим. Но и для более широкого круга - публицистов, кинематографистов, критиков. Я, со своей стороны, приложу для этого все усилия. Он будет распространяться в киосках, пройдет рекламная кампания относительно подписки. Мы целевым образом обеспечим распространение его по всем без исключения библиотекам и университетам страны. Искренне говорю: с моей стороны не будет никакого давления на редакционную политику.

На презентацию пришли министр культуры Василий Вовкун, депутаты от НУ-НС, писатели (Юрий Андрухович, например, специально приехал из Ивано-Франковска), артисты - все те, кого принято назвать «интеллигенция». Приглашены были сюда и представители многих СМИ.

Вот, вижу, идет, почти не пошатываясь, заместитель председателя Союза писателей Василий Шкляр... Говорить ему тяжело, он преодолевает усталость, борется с силой притяжения... И формулирует мысль - что для него означает «Сучасність».

- «Сучасність» - это журнал с наиболее интересной историей. Он для нас когда-то был вообще чем-то недосягаемым, легендой. Выходил в Германии, потом в Штатах, и мы только о нем слышали. Если бы мне когда-то в молодые годы сказали, что ты напечатаешься в журнале «Сучасність», то это было бы большим чудом, чем получить Нобелевскую премию. В начале 90-х годов «Сучасність» переехала в Украину, и это было единственное прибежище для нормальных писателей. Для меня вообще это журнал особенный, потому что я все свои романы последних лет сначала печатал в нем. Журнал наконец получил второе финансовое дыхание. Вячеслав Кириленко взял его под свое крыло... Я пока дал лишь отрывок напечатать, посмотрим, сколько мне заплатят. Обещают очень много платить. Мне лично обещают платить золотом за слово, как когда-то Киплингу.

Братья Капрановы на правах ведущих дали слово директору Института национальной памяти Игорю Юхновскому. Патриарх украинской политки говорил долго и на все темы – от Запорожской Сечи до настоящего, от гетманов до Голодомора.

- Всю историю не перескажешь! - кричала ему интеллигенция с места.

Министр культуры несколько раз хотел забрать микрофон, но Юхновский так просто не сдавался, развивал мысль за мыслью - какой, по его убеждению, должна быть «Сучасність». Закончил свой монолог тем, что «Сучасність» точно не должна быть такой, о какой говорит говнюк Дмитрий Т. (он назвал фамилию одного из бывших вице-премьеров. - Авт.).

Такое определение Юхновского интеллигенцию позабавило до слез.

Всем хотелось надеяться, что «Сучасність» в настоящее время будет иметь не менее важное значение, чем тридцать, двадцать, десять лет тому назад. Николай Жулинский один среди них:

- «Сучасність» - это уникальная история украинской журнальной прессы. Потому что я помню «Сучасність» еще Кошеливца, «Сучасність» Тараса Гунчака, «Сучасність» Ивана Дзюбы. Думаю, что здесь главнее всего - традиция, традиция журнала, который всегда очень чутко и оперативно реагировал на все, что происходит в литературе, политике, общественной жизни. Это был голос правды, который был где-то там за бугром, который редко сюда доносился... Чем обновлена «Сучасність»? Обновлена тем, что есть определенная гарантия зримой поддержки издания. Потому что всегда было так: найдутся ли средства? А теперь за это берется Институт национальной памяти, поддерживает «Наша Украина». А главное - я смотрю два последних номера - скажу, что это номер очень чувствителен на то, чем обеспокоено, чем живет украинское общество. Здесь много обстоятельной пупблицистики, аналитики, которая затрагивает политические, социально-экономические проблемы, а также культурологические. «Сучасність» хочет сказать, что мы живы и что мы будем жить, мы бодры, у нас есть перспективы.

Министр культуры Василий Вовкун к «Сучасності» относится с трепетом:

- Почему мы с таким трепетом и сентиментальностью относимся к этому изданию? Потому что в определенное время для нашего поколения в советские времена это был глоток свежего воздуха, каждый номер - был определенный вызов правды. Это был журнал с высокой позицией, культурой. Если сегодня возобновлять журнал, то я вижу, что он будет актуальным именно в настоящем, будет отвечать современным проблемам, будет печатать те вещи, которые еще вообще не переведены на украинский язык. То есть мы говорим об имиджевой стороне. Современная «Сучасністьі» не может сейчас уступать имиджу тогдашней «Сучасності».

P.S. Хочется пожелать «Сучасності» трезвости, трезвости и еще раз трезвости...

Ксеня Лесив