Как приватизировали Змиевы Валы

У вас, уважаемый читатель, часом нет проблем с получением государственного акта на право владения своими шестью сотками в садово-дачном кооперативе «Ровесник»? Вы, уважаемый, часом не устали выстаивать в очереди с шести утра в кадастровом центре, выискивая свою фамилию в скомканных списках и подобострастно заглядывая в глаза секретарше? Как знать, возможно, вам до этой очереди еще столько, сколько Украине до Евро-2012, и доброжелатели предлагают преодолеть сей тернистый путь уже к осени, но за две тысячи долларов? В гривневом эквиваленте по курсу 5.0.

А возможно, этот взлелеянный в мечтах акт у вас уже на руках, и вы решили продать свой участок. Тогда из управления земельных ресурсов вам необходима эдакая справка об отсутствии обременений на этот надел. Возможно, ваша бывшая жена убедила суд наложить на него арест, поскольку вы замешкались с алиментами.

Когда-то такая справка стоила пять гривен, оплаченных в ближайшем отделении Сбербанка. Теперь – четыреста долларов, но в октябре, или восемьсот, но за неделю. А покупателя терять не хочется. И с каким-то особым драйвом складываются эти доллары в конверт под аккомпанемент заверений с телеэкрана об объявленной коррупции войне на всех фронтах.

Не волнуйтесь об этих проблемах. На сегодня в Украине уже отработаны и запатентованы новейшие технологии отведения земельных участков экстерном и по сто гектаров за раз – для удобства. Правда, для этого желающим нужно иметь «джентльменский» набор обязательных и не очень элементов. Прежде всего – двух талантливых людей в управлении земельных ресурсов и кадастровом центре – желательно, начальников, которые зарегистрируют, поставят необходимую подпись, а главное – обеспечат доступ к святая святых: кадастровым планам.

Судья – тоже желательно, однако не обязательно. Как демонстрирует запатентованная технология, в акт можно вписать любое решение суда, даже о взыскании возмещения с соседей за залитый потолок.

Без кого не обойтись – так это без прикормленного безотказного нотариуса. При этом его вознаграждение должно компенсировать все потери от потенциально отозванной лицензии, а то и, как это может случиться в правовом государстве, от досудебного следствия.

Если все ингредиенты у вас в наличии – создавайте свой кулинарный шедевр. Возможно, вам с командой повезет побить всеукраинский рекорд: выдать актов на право владения 100 га, скажем, 4 июня и уже 19 июня реализовать значительную их часть третьим лицам, чтобы потом реализовать их и четвертым, и пятым, пока очередной покупатель не получит статуса «добросовестного приобретателя», у которого и мысли, мол, не было, как именно заваривалось это варево.

Как реализуется эта технология на практике, рассказали с документами в руках руководство пристоличного Киево-Святошинского района и председатели сельских Советов, которые граничат с Киевом, – Хотова, Ходосеевки и Лесников.

5 июня эти территориальные общины проснулись, не ведая, что накануне ловкие ребята лишили их 100 гектаров земли. 4 июня районным управлением земельных ресурсов было выдано несколько актов на право частной собственности на земельные участки в пределах этих сел и между ними. Территориальные общины об этом и не догадались бы, если бы оперативным путем на стол главы Киево-Святошинской райгосадминистрации Николаю Пашинскому 25 июня не легли копии настоящих актов. Вообще-то в соответствии с законодательством на настоящих документах должна была бы стоять подпись председателя РГА и без этой подписи они считаются недействительными, однако акты начали свое товарно-денежное хождение и без этого. Примечательно, что после этого в местном управлении земельных ресурсов начались увольнения сотрудников по обвинению в разглашении служебной тайны.

Что же это мы за систему государственного управления выстроили, при которой председатель РГА должен узнавать о госактах на землю, на которых должна была бы стоять его подпись, оперативным путем?

Возможно, эта сделка могла бы и не получить огласки, если бы среди экспроприируемых земель не очутились.. Змиевы Валы, которые являются достопримечательностью национальной археологии и внесены в Реестр недвижимых достопримечательностей Украины Постановлением КМ. №1761 от 27 декабря 2001року как городище раннего железного века. Закон четко указывает, что как достопримечательность археологии они не подлежат приватизации и закреплены в государственной собственности, однако, как выяснилось, можно приватизировать и национальное культурное наследие. После апробации этой схемы можно приступать к Батурину, дендропарку «Александрия» и заповеднику Аскания-Нова.

На каком основании? На основании постановления Франковского районного суда г. Львова от 25 февраля 2005 года (гражданское дело №2-23035), которое не имеет никакого отношения к правовому статусу отмеченных 100 га земель государственной собственности. В решении трехлетней давности речь идет о некоем гражданине Пилипенко, которому отказано во взыскании 150 грн. задолженности с СТОВ «Агрокомбинат «Хотивский». Невзирая на то, что в этом решении ни словом не упомянуты отмеченные 100 га, именно номер этого решения является тем основанием, согласно которому выданы акты. И выданы именно сельскохозяйственному товариществу с ограниченной ответственностью «Агрокомбинат «Хотивский», основателями которого является две юридических фирмы и который, среди прочего, оставил после себя широкий след в Интернете после истории с приватизацией земли неподалеку от Феофании.

Однако даже если гипотетически представить, что названным решением суда должностных лиц обязали выдать акты, то даже и при таких условиях есть регламентированная процедура изготовления проектов землеустройства, согласования с сельскими Советами и райгосадминистрацией. В конце концов, с управлением культуры и туризма, которое обеспечивает соблюдение Закона Украины «Об охране культурного наследия». Ни одно из этих условий не было соблюдено. Более того, целевое использование земли, которое отмечено в настоящих актах, не предусмотрено в Земельном кодексе как для сельскохозяйственных производителей, за одного из которых выдает себя СТОВ «Хотивский». «Для заготовки сена», «для размещения производственной инфраструктуры» – такие новеллы бы должны были бы остановить любого нотариуса, который заботится о своей лицензии и репутации. А над Змиевыми Валами авторы идеи знатно поиздевались – их, согласно с актом, отныне будут использовать для «защитных насаждений». Могли бы даже написать – «для оборонных».

Невзирая на то, что Киево-Святошинская РГА оперативно обратилась в Киевский областной хозяйственный суд с целью обжалования и признания недействительными вышеупомянутых госактов, точно известно, что часть из них уже изменила своих владельцев. Эдакий частный нотариус Г. в том же селе Лесники еще 19 июня зафиксировал факт продажи агорокомбинатом «Хотивский» земельных участков четырем частным лицам. Земля, в т.ч. и архитектурная памятка, пошла по посредникам, и ходить ей, пока не остановится на «добросовестном приобретателе», к которому не будет иметь претензий прокуратура.

Не хочет ли Минюст поинтересоваться таким нотариусом, который совершает регистрационные действия с государственными актами, на которых нет ни печати председателя РГА, ни его подписи и на которых указано не предусмотренное законом целевое использование земельного участка?

Между тем источники в Киевской областной госадминистрации рассказывают о срочной встрече высокопоставленных должностных лиц ОГА с этими четырьмя счастливчиками, которые 19 июня стали владельцами золотых наделов в южном предместье Киева. Встреча стала возможной после предупредительного пикета возмущенных жителей трех сел. Вы думаете, «приобретателей» предупредили об очевидных признаках фиктивности в приобретении ими прав на землю? Ошибаетесь – вместо этого их стимулировали неотложно встретиться с руководством села, чтобы взять активное участие в развитии его социально-экономической инфраструктуры. Другими словами, выписали индульгенцию?

И это невзирая на письмо Президента Ющенко от 17 апреля 2008 года (№1-1852), в котором он привлекает внимание правительственных чиновников к фактам «нарушения законодательства об охране памяток» и просит дать соответствующие поручения «относительно обеспечения оперативного расследования случаев нарушения» этого самого законодательства.

Собственно, именно искренняя любовь нашего Президента к древностям и остается едва ли не единственной надеждой на то, что Змиевы Валы будут возвращены в государственную собственность. Тем более что письмо жителей Лесников ему в руки передала та женщина, у которой он при любой погоде еженедельно покупает парное молоко.

Станислав Голубенко