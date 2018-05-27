Конфликты вокруг должностей

Результаты прошлого прогноза

Цитаты из прошлого прогноза: "В целом эта неделя для политической деятельности слабо неблагоприятная. Споров должно быть больше, чем действий, стабилизирующих ситуацию. Но эти споры не сильно повлияют на общую ситуацию, которая сложилась на данный момент, и не окажут большого влияния на будущее. … Что касается попыток заключить широкомасштабный внутриполитический договор, то они тоже вряд ли смогут решить все проблемы".

Внутриполитический договор "Универсал" оказался гораздо значительнее, чем я предполагал. Более того, Я ожидал этого события немного позже (из прогноза на месяц август): "… Кроме этого, первая половина августа - благоприятный период для решения конфликтных ситуаций, которые возникли в конце июля. Скорее всего, в этот период будут найдены удачные решения политических вопросов, которые поднимались на совещании за круглым столом в конце прошлого месяца. Вернее, ситуация выглядит так, что удачи будут частичными. То есть, сложные противоречия и конфликтные отношения останутся, а политические вопросы, касающиеся политической реформы, будут решаться положительно. Положительным результатом будет договор, цель которого - создать широкую коалицию в парламенте".

Цитата: "… Желательно обратить внимание на вероятность возникновения споров по правовым, процедурным вопросам. Они будут зарождаться в начале недели, но силу приобретут только в середине недели. В этой ситуации могут быть подвергнуты критике или высказывания, или документы. … Уже к концу этой недели эти споры должны затихнуть, и появится возможность решать аналогичные вопросы в спокойной обстановке".

Действительно, в середине недели было много споров по процедурным вопросам, но во второй половине недели они затихли.

Цитата: "… На этой неделе окончательно оформятся события, связанные с формированием политических групп, которые наблюдались в июле. Но их можно будет увидеть постепенно, на протяжении трех недель, начиная со следующей. Тем не менее, эти процессы все равно пока полностью не завершены. Мы наблюдаем только их промежуточный этап формирования".

Считаю этот прогноз сбывшимся, так как, по моему мнению, основные политические группы уже определились, а на протяжении трех недель можно будет наблюдать их окончательное формирование.

Общий прогноз на неделю (7 – 13 августа)

В целом эта неделя весьма удачна для политической деятельности. Особенно это касается решений, затрагивающих экономические вопросы, но только тех, планы по которым вынашивались еще в январе – феврале 2006 года, а конкретные действия по их воплощению в жизнь начались во второй и третьей декаде июля 2006 года. Такие решения будут активно поддержаны политическими группами, которые настроены на соблюдение национальных интересов. Но на этой неделе можно будет наблюдать начало этого процесса, который растянется по времени на весь август.

Аналогично прошлой неделе, в середине этой недели можно ожидать безрезультатных споров по процедурным вопросам. На следующей неделе эти споры приведут к важным положительным решениям. Эти процедуры, начиная со следующей недели, создадут перспективы для уверенной и четкой политической работы на протяжении августа – сентября.

Что касается Украины, то в первой половине недели ожидается благоприятная психологическая атмосфера при решении текущих вопросов. Можно ожидать, что в этот период еще раз будет отмечена роль "Универсала" в истории страны.

Во второй половине недели ожидается обострение ситуации в политике, связанное с уже существующими конфликтами. Скорее всего, оно затронет вопросы распределения должностей, экономики, формирования групп влияния. Эти конфликты бескомпромиссны, и могут создать еще более сложные ситуации в будущем. Для поиска компромиссов по ним будет период в начале следующей недели, но их можно будет нейтрализовать только частично.

Вадим Феофанов