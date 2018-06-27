Наталья Могилевская: В Украине нет сильного лидера, как это было при Кучме

У меня начинается депрессия, когда черешни отходят... Не хочу ехать в Москву: я очень люблю Киев... Все украинские женщины – ведьмы... Для меня Народная артистка – это Зыкина, с шестым размером груди и животиком... Народная артистка Украина Наталия Могилевская ответила на вопросы УНИАН. Пани Наталья, чем в ближайшее время собираетесь потешить своих поклонников? В моей творческой жизни начинается период под названием «Реал О-О-О». Что здесь значит буква «О» – пока секрет. Клип на эту песню будет сниматься 27 июня, а сама песня в ротациях появится через неделю-другую.

И это будет заявочной песней моего нового альбома.

А в общественной жизни я становлюсь продюсером «Фабрики звезд».

Вот эти два события будут основными направлениями на ближайшие полгода...

Кстати, благодаря «Фабрике» я помолодела на лет десять – с точки зрения музыки, звука, текстов... От фабрикантов я нахваталась сленга... Половина текста в нынешних моих песнях – на английском языке. Сегодняшняя молодежь свободна в этом смысле, они все свободно разговаривают по-английски, по-украински и по-русски. Так же и я знаю украинский, русский, английский.

На кастингах мы пользуемся всеми этими языками.

Сейчас в Украине сезон клубники. Любите ли Вы клубнику? У меня на клубнику аллергия. А вот черешню я ем килограммами.

Также люблю вареники с вишнями – это мое любимое кушанье, которое осталось с детства. Ни одна кухня мира, ни один из лучших ресторанов или поваров не смог мне предложить чего-то лучшее, чем вареники с вишнями.

Черешню я могу есть в любом виде. Даже если она уже испортились, я все равно буду ее есть или сварю компот. И у меня, можно сказать, начинается депрессия, когда она отходит.

Я поняла, что с Вашими планами этим летом у Вас не будет времени для отпуска. В принципе, так. Но я выкрутилась – сняла загородный дом. И каждый свободный час, если он есть, еду туда. Там – бассейн, птицы поют. Меня природа лечит, за полдня под соснами я восстанавливаюсь так, будто неделю отдыхала на море. Честное слово!

По-видимому, киевские сосны имеют такую лечебную силу.

Наталья, Вы дважды принимали участие в «Танцах со звездами», но так и не заняли первое место. Не зародились ли у Вас какие-то комплексы? Кутузов не выиграл ни одной битвы, однако он выиграл войну!

Назовите мне хоть одну пару из этого шоу, которая бы смогла воплотить проект «Танцы со звездами» в жизнь, подарить его реально всей стране так, как это сделали я и мой прекрасный партнер Влад Яма. Я трижды объездила всю страну, у меня были четыре сольных концерта во дворце «Украина». Сегодня дети всей страны делают сценические номера под мои песни и повторяют костюмы. А Яма стал реальной звездой.

И вообще бальные танцы до этого времени были не в моде. Поверьте, что мы и другие звездные пары этого проекта сделали все, чтобы украинцы смогли сегодня отличить ча-ча-ча от румбы. Люди понимают, что есть что.

Как-то Кузьма (лидер группы “Скрябин” Андрей Кузьменко) мне в интервью назвал Вас безумной, но в хорошем смысле слова – мол, Вы со сломанной рукой скачете по сцене. Считаете ли себя сумасшедшей? Считаю, что у каждого человека есть свои таланты.

Важнее всего в жизни, особенно в период юности – понять и обнаружить дары, которыми наградил тебя Бог.

Кто-то рождается ростом полтора метра, кто-то – два.

У меня от природы, я считаю, есть два главных таланта – много сил, энергии быть артистом, организатором. Второе мое призвание, которое еще точно не выявлено, но, надеюсь, скоро я его реализую, в первую очередь на своих детях, – быть педагогом.

Я умею лаконично, с чувством, чтобы человек на всех уровнях – эмоционально, умственно и подсознательно – быстро понял предмет урока. Думаю, что спокойно могу быть педагогом.

Кто-то – хороший математик, кто-то пишет книги, кто-то – хороший кавээнщик, например Зеленский. Я не умею бормотать бессмыслицы, и чтобы они еще и были смешными. Однако мне совсем было не тяжело давать концерты с моей больной рукой, я ее даже не заметила. Для меня вообще непристойно болеть.

Мне неделю тому назад сделали операцию на руке, сейчас я хожу со швами, и самая большая моя проблема – умываясь, не забыть, что они у меня есть.

Вы сейчас в таком возрасте, что пора бы уже и ребеночка родить. Я всегда в этом вопросе придерживалась европейского взгляда.

В Советском Союзе хотели, чтобы мы размножались, как китайцы. Потому что территория огромна, а населения не так уже и много. Потому гинекологи совершенно серьезно заверяли девушек, что 24–25 лет – это уже старороженица. В то время, когда вся Европа не выходила замуж до тридцати лет.

Я еще лет в 15–16 знала, что прежде всего я хочу реализоваться в карьере в такой мере, чтобы моему мужу было действительно комфортно жить со мной. Чтобы с настоящим удовольствием стала мамой, стала женой, достаточно уделяла времени семьи. Чтобы меня не тянуло сегодня работать, а завтра быть с семьей.

По моим ощущениям, я реализовалась сегодня почти на 90 процентов, то есть мне осталось найти свободные деньги для того, чтобы не зарабатывать их творчеством.

Этого мне будет полностью довольно, а остальное время я буду уделять детям. А когда выращу их, хочу создать школу. Но сразу, потому что, как правило, учителя разрываются между своими детьми и чужими.

В каких очках смотрите на мир? К сожалению, я в настолько адекватна, что ничего не могу сделать со взглядом на жизнь в реальных цветах. И легче от этого мне не живется. Я бы с радостью надела хотя бы бледно-розовые.

Кого на украинской сцене считаете своими конкурентами? Здоровая конкуренция должна всегда существовать. Чей альбом продается лучше, тот и является моим конкурентом. Однако всегда считаю, что главное остаться интересной людям и самому себе.

Я с большим уважением отношусь к артистам-долгожителям. И вообще у меня почти семейные чувства к таким людям, как Ира Билык, потому что это часть моей жизни, моя судьба. Слава Вакарчук, Тая Повалий, Саша Ягольник, Влад Ряшин – это люди, в чьих глазах, я также встречаю теплую улыбку. Мы все давно не конкуренты, а почти родственники.

Поздравили ли Вы Ани Лорак со вторым местом на Евровидении?

Более того, я нашла ее на «одноклассниках», написала ей письмо перед конкурсом. Пожелала ей успеха, и сказала, что я убеждена в ее победе. После конкурса говорю Ани: «Видишь, я фартовая».

Нет ли у самой амбиций поехать на Евровидение? Честно говоря, считаю, что это конкурс для артистов, которые еще хотят реализоваться. Я реализоваться не хочу, хочу просто петь (смеется. – Авт.). Я хочу чего-то другого.

Например, сейчас меня зовут в Москву, мои песни там очень популярны. Одна – популярна благодаря сериалу, другая – «Полюби меня такой» – вертится в каждой аптеке, российские звезды ее цитируют. Но Россия не понимает, кто это поет.

Филипп Киркоров говорит мне: «Ты что, сумасшедшая, почему ты не едешь в Москву? Даже я, говорит, не могу получить шесть ротаций в неделю на «Русском радио». Да ты ненормальная!»

А я не хочу туда ехать. Правда! Я очень люблю Киев, у меня здесь очень много планов относительно своего развития: строю свою студию, продюсерский центр. Мне это все так интересно! Я прекрасно зарабатываю, мне хватает.

Конечно, чтобы сделать большой проект, денег пока еще недостает, но я верю, что найду украинские инвестиции.

У меня есть амбиции, чтобы мой протеже поехал на Евровидение.

Считаете ли Вы себя патриоткой Украины? Я никогда не говорю о патриотизме. Но итоги моей работы свидетельствуют о том, что я люблю свою страну.

Считаю, что Украину мало и неправильно пиарят за рубежом. Потому что не только галушки и шаровары являются фишкой Украины. Например, считаю, что Хелоуин в большей степени украинский праздник, чем еще чей-либо. Потому что именно здесь, в Украине, родились Булгаков, Гоголь, и только здесь есть Лысые горы, эстетика шабаша, ведьмы. Потому, думаю, у нас должен быть парад по Крещатику на Хелоуин. Это языческий праздник, на который, считается, если переодеться в демона, прогоняешь настоящих демонов.

Церковь запрещает буянить, и это каждый день тебя мучает, а это тот день, когда ты можешь побуянить за целый год.

Это наша эстетика, наша фишка, но, к сожалению, никто этого не пиарит.

Мне неоднократно приходилось слышать, что Вас называют ведьмой. Считаю, что все украинские женщины – ведьмы, причем в хорошем понимании этого слова.

Весь мир просто фанатеет от украинок. Понятно, есть красавицы и среди россиянок, француженок, но на квадратный метр таких харизматичных, особенных красавиц, как в Украине, негде.

Я способна отличить в женщине сексуальность и красоту. У нас каждая вторая – Моника Белуччи.

Считаете ли себя красивой? Я не считаю, что моя красота – главная моя фишка (смеется. – Авт.). Я очень свободна в этом, я - хиппи. Если бы не моя профессия, я бы никогда не носила нарядные платья.

Кстати, ужасно радуюсь своему новому альбому, потому что наконец смогу позволить себе джинсы, майку, куртку. И не носить эти бессмысленные каблуки, бриллианты...

То есть эта вся красота и гламур никогда не были моими, моей главной фишкой.

Выходцы из проекта «Шанс» обычно поют по-русски. Почему? Об этом я скажу так: на каком языке в трагической, экстремальной ситуации человек будет звать на помощь, на том языке и должен петь. Человек кричит: «Мама, помоги!», а не «Мамо, помоги!»

Что-то мне трудно представить украинца, который кричит: “Мама, помогі!..” ...Как по мне, соотношение русскоязычных и англоязычных песен всегда было одинаково, а украинских всегда было мало...

Так украинский шоу-бизнес, По-вашему, ориентируется на русский язык? Я бы сказала, что украинский шоу-бизнес ориентируется на Европу. Потому что сегодня на кастинагах «Фабрики» все начинают петь по-английски, мне иногда приходится просто просить спеть что-то по-русски или по-украински.

Интересуетесь ли Вы политикой?

Почти нет, потому что не вижу, как я могу на нее повлиять.

Есть всегда несколько движителей, которые делают лучше жизнь людей, например благотворительность, медицина. Культура в целом – это также мощный двигатель. Политика, власть – это такие себе отдельные движители. Я сильная в сфере культуры и достаточно мощно двигаю все вокруг этой сферы. Свою миссию для страны, как я думаю, выполняю прекрасно.

Я не заканчивала каких-то специальных вузов для того, чтобы профессионально критиковать политику. Однако чувствую только одно – что в Украине нет сильного лидера, который был при Кучме, и который бы смог все розрулити.

Чувствуете ли себя Народной артисткой Украины? Главное, чтобы народ это чувствовал (смеется. – Авт.).

Для меня Народная артистка – это такая Зыкина, с шестым размером груди и животиком.

Мне кажется, что я до народной еще не доросла во всех отношениях.

Разговаривала Оксана Климончук