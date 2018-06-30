Лорак станет народной и на Евровидение больше не поедет

- Привет! Поздравляю с победой! Ukraine the best! – с голливудской улыбкой выкрикивала Ани Лорак в начале пресс-конференции по итогам Евровидения-2008.

Вся в белом, очаровательная и улыбающаяся, Каролина держала в руках хрустальное сердце от организаторов Евровидения - Press Award Eurovision Song Contest, которое вручают любимцам прессы.

Ани действительно выглядела настоящей победительницей, хоть и получила второе место на Евровидении-2008.

-На самом деле, мы заняли первую ступеньку. Когда мы зашли в green-room после объявления результатов, все начали нас приветствовать, аплодировать. Приходили другие участники и говорили: “Вы победители. Благодарим за такое шоу”, - рассказывает певица. - Мы показали новые стандарты. Мы показали действительно профессиональный европейский уровень. Нам, украинцам, есть чем гордиться. Весь мир признал, что Украина simply the best.

Каролину действительно называли одной из фавориток Евровидения-2008. Это даже подтвердил опрос Би-Би-Си в канун финала, в котором приняли участие слушатели из 43 стран. Больше всего им понравилась шведская певица Шарлотт Пирелли, а следом за ней шла украинка Ани Лорак. А вот победитель Билан в этом рейтинге зрительских симпатий занял лишь пятое место.

- К нам перед финалом подходили журналисты, организаторы Евровидения и говорили: “Ну что, опять Киев, опять вареники. Готовьте дворец Спорта”, - делится и.о. президента НТКУ Василий Илащук .– И результаты для многих стали неожиданностью.

Много разговоров было вокруг фигуры Киркорова, который сопровождал украинскую делегацию на Евровидение. А на днях в прессе появилась информация, что Киркоров заявил, якобы второе место Украины – наполовину заслуга России. Но Лорак вступилась за российскую поп-звезду.

- Филипп все силы отдавал Украине. И в том, что мы получили такой результат, есть и его заслуга. Его помощь была очень ощутимой (еще бы – одно платье от Кавалли за $200 тыс. чего стоит – авт.). Но журналисты всегда расставляют акценты, как им выгодно. И понятно, что в России все это будет выглядеть по-другому. Но что мне нравится в России, они всегда своих ставят выше всех других. Нам тоже нужно гордиться собой, ведь мы лучшие, тем более нам есть чем гордиться.

Представители украинской делегации на нынешнем Евровидении рассказали, что Филиппу звонили по телефону во время конкурса из России и говорили: “Ну, Филя, можешь в Москву не возвращаться”. Но если для некоторых россиян поддержка Филей украинской певицы стала недопустимой, то украинцы даже решили отблагодарить певца за беспокойство и теперь хлопочут о вручении Киркорову ордена “За заслуги” III степени. А вот Ани Лорак собираются присвоить звание народной артистки.

Эксперты говорят, что конкурс Евровидение с каждым годом постепенно переходит из музыкальной плоскости в политическую. И нынешняя победа Билана – не победа певца и искусства, а победа России и ее могущества. Британский комментатор Терри Воган, который почти 40 лет освещает Евровидение, заявил, что победа Билана является несправедливой и политически заангажированной. Когда после объявления результатов в конференц-зале появился Билан, слышно было жиденькие и несмелые аплодисменты, и когда за ним вошел олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который на льду откатал показательное выступление, – зал взорвался овациями.

- В этом году было настолько видно, что баллами манипулируют. Было так видно лоббирование некоторых стран. Это соседство. Не хочется даже рассказывать, - возмущается Каролина. Обязательно что-то должно измениться в системе голосования на Евровидении. Я почувствовала, что иногда голосуют не за песню, а за страну.

В объективности голосования у многих экспертов и исполнителей уже давно возникают сомнения. В этом году, например, удивили прибалтийские страны, которые дружно отдали России по 12 баллов.

- Я звонил по телефону своим коллегам, руководителям телекомпаний в Прибалтику, - рассказывает Илащук. – После конкурса провели опрос. Прямо посреди улиц спрашивали людей и не нашли ни одного, кто бы голосовал за Диму Билана.

Повторять “подвиг” Билана - второй раз ехать на конкурс Евровидение - Каролина не планирует.

- Кому мне еще что-то нужно доказывать? Я хочу, чтобы другие исполнители ехали от Украины. У нас много талантливой молодежи.

Связывать свою жизнь с политикой, как это сделала Руслана после победы на Евровидении, Ани Лорак ни в коем случае не собирается.

- Я ненавижу политику. Я рождена быть на сцене. Я певица с большой буквы. Главное, чтобы каждый был на своем месте. Если ты приходишь к врачу, ты не хочешь чтобы тебя оперировал бывший певец. Я хочу идти к врачу, который имеет образование, имеет практику.

Анна Ященко