Круглый стол у Президента

Круглый стол с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который начался в 16.00, продлится 4 часа. Такой регламент работы предложил Президент Украины в своем выступлении, которым он открыл заседание круглого стола.

В заседании принимают участие председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, лидеры всех парламентских фракций: Виктор ЯНУКОВИЧ (Партия регионов), Юлия ТИМОШЕНКО (БЮТ), Роман БЕССМЕРТНЫЙ («Наша Украина»), Василий ЦУШКО (Социалистическая партия), Петр СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия).

Кроме того, к участию в круглом столе приглашены известные украинские политические деятели: первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК, писатель, экс-депутат Борис ОЛИЙНЫК, академик Игорь ЮХНОВСКИЙ, президент Украинского ПЕН-клуба Евгений СВЕРСТЮК, академик НАН Украины Мирослав ПОПОВИЧ, президент Национального университета “Киево-Могилянская академия” Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, ректор Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт” Михаил ЗГУРОВСКИЙ, председатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ и другие.

После В.ЮЩЕНКО выступление начал председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, после чего будут представлены позиции депутатских фракций.

Потом со своим виденьем политической ситуации выступят представители общественности.

После этого в работе круглого стола состоится 30-минутный перерыв, а во второй части заседания состоится обсуждение изложенных позиций.

Также В.ЮЩЕНКО в своем выступлении сказал, что результатом работы круглого стола должно стать подписание документа под названием «Универсал национального единства».

Ющенко призывает политиков объединиться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков объединиться ради объединения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание круглого стола с участием лидеров политических партий, представленных в парламенте.

“Я призываю начать процесс объединения вокруг принципов объединения страны”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что, по его убеждению, политические силы должны объединиться вокруг принципов обеспечения национального суверенитета, целостности границ, воплощения рыночных экономических реформ и обеспечения уже завоеванных прав и свобод человека.

Президент отметил, что сегодня есть только два пути разрешения политического кризиса: либо путь конфронтации, либо путь консолидации усилий.

“Так случилось, что выборы в парламент закончилась со счетом 1:1... За блок политических партий с одной стороны проголосовали 8 с лишним миллионов граждан, за другой блок, другую партию проголосовали тоже более 8 млн. граждан”, - отметил Президент.

Он подчеркнул, что выбор в руках политиков: либо они делают мужественный шаг к консолидации, либо они хотят продолжить жить по принципу “нетолерантности, политической борьбы до последнего солдата, неприятия даже принципов сосуществования”.

“Мне жаль, что не забыта и принесена в зал ВР избирательная риторика по вопросам, которые не могут не раскалывать европейскую нацию. То ли по языковой политике, или по теме европейского выбора, или по теме интеграции, или по теме ВТО, или по теме церковной консолидации”, - сказал он.

Президент также подчеркнул, что, по его убеждению, ответственный политик никогда не будет спекулировать на таких темах, которые раскалывают общество.

Он также выразил убеждение в том, что каждый политик должен осознать необходимость объединения усилий, чтобы видеть соборную Украину, “а не руину с каждого берега Днепра”.

Мороз: формула разрешения заключается в расширении парламентской коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что формула разрешения проблемы политической ситуации в Украине заключается в расширении парламентской коалиции за счет вхождения в нее представителей разных политических сил.

По его словам, если коалиция будет расширена, то парламент даст сигнал для общества и создаст все условия для того, чтобы сегодняшние проблемы были сняты. «Другого варианта я не вижу», - сказал А.МОРОЗ

Относительно механизма реализации такой формулы, А.МОРОЗ предложил использовать предложение, которое, по его словам, на протяжении нескольких дней наработала рабочая группа от антикризисной коалиции и «Нашей Украины».

«Мне кажется, они нашли условие – изменение 65-й статьи регламента ВР, которая дает механизм разрешения этой проблемы, чтобы не было в известной мере притеснения приоритета «Нашей Украины» и не несло угрозы для различных регламентных процедур», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, формула объединения полностью отвечает и содержанию нынешней ситуации, и уже зафиксированному в ВР решению, «и дает хороший сигнал избирателям, которые голосовали за «Нашу Украину».

«Это полностью приемлемые вещи, и они юристами проработаны», - заявил председатель ВР, добавив, что если лидеры политических сил и фракций примут решение о создании широкой коалиции и сформируют Кабинет Министров, то все другие вопросы можно будет решить без проблем.

Механизмы для реализации этого плана А.МОРОЗ определил однозначно – это договоренности и нахождение компромисса.

Если пойти по этому пути, отметил он, тогда проект документа, который сегодня предлагается подписать в рамках круглого стола, может быть подписан, при внесении в него нескольких замечаний.

Янукович надеется, что Президент не будет занимать позицию какой-то одной политической силы

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден в том, что Президент Украины не будет выступать с позиции какой-то одной политической силы.

“Мы заинтересованы в том, и так и будет, что Президент никогда не будет на стороне какой-то одной политической силы, он будет на стороне всего государства Украины. И в последнее время все так и происходит, и мы верим, что мы на верном пути”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что его партия поняла, что процесс формирования коалиции является болезненным после того, как “увидела недовольство лично Президента Украины относительно создания коалиции” в составе Партии регионов, СПУ и КПУ.

Лидер Партии регионов еще раз подчеркнул готовность Партии регионов к созданию более широкой коалиции для обеспечения реализации желания граждан Украины к переменам к лучшему.

«Наша Украина» - сторонник формирования коалиции национального единства

Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что «Наша Украина» является сторонником формирования коалиции национального единства.

«Мы остаемся сторонниками формирования в результате деятельности общенационального круглого стола коалиции национального единства. Это - адекватный ответ на парламентский кризис, на возможный правительственный кризис, на возможный общеполитический кризис», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

В то же время он отметил, что «Наша Украина» готова к любому развитию событий.

Также Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что «Наша Украина» готова к диалогу с другими политическими силами, поскольку прекрасно понимает, что без нее сегодня вряд ли состоится какое-либо разрешение сложившегося политического кризиса.

«То, что мы сидим за этим столом, говорит о том, что умеем решать вопросы и имеем шанс это сделать», - сказал он.

Цушко предлагает запретить ревизию изменений в Конституцию

Лидер фракции Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО предлагает внести в Универсал национального единства положение о запрете ревизии изменений в Конституцию, принятых в 2004 году.

«Есть проблема, что после изменений в Конституцию, которые были приняты, никто не успокоится, где гарантии того, что не будет пересмотрена конституционная реформа», - сказал В.ЦУШКО.

По его мнению, именно эти опасения являются самым большим «камнем преткновения» для политических сил при попытках договориться в парламенте.

Кроме того, В.ЦУШКО выразил убежденность в необходимости четкого регламентирования деятельности оппозиции в парламенте, поскольку, по его мнению, за 5 лет работы коалиция может неоднократно меняться.

Лидер фракции Соцпартии также выразил благодарность Президенту Украины за предложение подписать Универсал, а также выразил убежденность в том, что этот документ позволит политикам сдвинуться « с мертвой точки».

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО, открывая заседание круглого стола, сказал, что результатом его работы должно стать подписание документа под названием «Универсал национального единства».

Тимошенко: БЮТ настаивает на досрочных парламентских выборах

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ не пойдет ни в какую широкую коалицию и будет настаивать на досрочных парламентских выборах

«Мы не пойдем ни в какие широкие коалиции ни при каких обстоятельствах», - отметила она, добавив, что поскольку БЮТ против того, чтобы политика окончательно стала бизнесом, то блок оставляет за собой право настаивать на досрочных парламентских выборах.

Предпосылкой для этого, по ее словам, есть, в частности, парламентское большинство после того, как в нее вошли СПУ и КПУ, которые ране декларировали другие ценности, уже не отражают симпатии большинства общества. Кроме того, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, ВР скомпрометировала себя, а политические силы, какой бы документ о единстве они не подписали – все равно не смогут объединиться и будут оставаться абсолютно разными.

Кроме того, она отметила, что во всем мире досрочные выборы являются абсолютно нормальной процедурой, когда политики заходят в тупик, и что только на протяжении 2000-2006 годов 10 стран провели такие досрочные выборы. (УНИАН: ранее пресс-служба БЮТ сообщала, что досрочные выборы в 2000-2006 годах, в частности, происходили: Португалия (2005 год), Германия (2005, также досрочными были выборы в 1972 и 1983 годах), Израиль (2001,2003, 2006), Нидерланды (выборы состоятся 22 ноября 2006), Словакия (2006), Турция (2002), Таиланд (2006), Индия (2004), Япония (2000, 2005), Греция (2005), Сербия и Черногория (2003), Великобритания (2001), Хорватия (2003), Дания (2005), Австрия (2002), Канада (2006)).

«Если есть политический тупик, то (проблему) необходимо решать не кулуарными договоренностями, а обращаться к народу – пусть он поддержит мандат доверия политиков», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она обратилась к лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением поддержать идею проведения досрочных выборов, поскольку Партия регионов заявляет о чрезвычайно высокой поддержке в обществе и что ей нечего бояться.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО призвала все демократические силы – как «Нашу Украину», так и те партии, которые на последних парламентских выборах не преодолели 3% барьер, «создать единственную мощную патриотическую демократическую коалицию – один кулак, и в конце концов расставить все точки над «і».

Относительно планов представителей парламентских партий создать широкую коалицию, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «создание любых экзотичных 100% единений в политикуме не является единеньем страны».

По ее словам, ни в одной демократической стране мира нет слияния всех политических сил в одно единое, тогда как есть власть и оппозиция, которые исповедуют разное виденье, разные приоритеты, что обусловливает развитие страны.

Также в своем выступлении Ю.ТИМОШЕНКО раскритиковала последние, по ее словам, новации, которые внедряются в парламенте. В частности, сказала она, тогда как в предложенном «Универсале национального единства» записываются слова об отмене льгот чиновникам, Верховная Рада увеличивает расходы на свое содержание 250 млн. грн., только на 2 млн. грн. увеличиваются суммы «на самолет председателя ВР».

Также она сообщила, что уже 20 депутатов написали заявления на содержание льготных бесплатных квартир. «Сегодня все знают о коррупции в парламенте – зачем такая неискренность? Бумагу можно подписать, он все стерпит. Но зачем это делать?», - спросила Ю.ТИМОШЕНКО.

Симоненко: баланс сил во власти будет обеспечен и без “Нашей Украины”

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО убежден, что даже если коалиция будет существовать без “Нашей Украины”, баланс представительства сил во власти будет обеспечен.

“Президент сегодня является представителем определенной политической силы”, - сказал лидер КПУ, добавив, что именно Президент будет предлагать парламенту утвердить кандидатуры силовых министров в правительстве.

Кроме того, у Президента есть право на назначение председателей областных и районных государственных администраций, что также, по убеждению П.СИМОНЕНКО, позволит обеспечить баланс представительства политических сил во власти.

Лидер КПУ выразил убеждение, что главная задача сегодняшнего круглого стола – дать ответ на вопрос, каким образом улучшить уровень жизни людей, а также каким образом преодолеть противоречия, которые сегодня существуют в обществе.

При этом П.СИМОНЕНКО выразил убеждение в том, что острые вопросы общественной жизни, в том числе такие, как вопросы языка, ВТО, евроинтеграции и тому подобное, следует решать на референдумах.

Ехануров за широкую парламентскую коалицию без КПУ

Премьер-министр Украины, один из лидеров «Нашей Украины» Юрий ЕХАНУРОВ выступает за широкую парламентскую коалицию без Коммунистической партии Украины.

Отметив, что сегодня только Президент является источником стабильности в государстве, и правительство считает, что именно его предложения должны стать основой для достижения взвешенного и ответственного компромисса, Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул: «Компромисса, который позволит сформировать в Верховной Раде единственно приемлемую в нынешней ситуации широкую Коалицию национального единенья – без Компартии, с сохранением за ее представителями должностей, которые они добыли в нелегкой борьбе».

Также Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что продолжительный политический кризис показал, что политические силы не могут самостоятельно находить компромиссные решения.

В то же время, подчеркнул премьер, Президент является полноценным участником в процессе принятия решения относительно назначения руководителя правительства.

Также Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что для решения проблемы, которая на сегодня возникла, предварительно необходимо возобновить работу Конституционного Суда.

В то же время премьер отметил, что его «правительство готово выполнять свои функции столько, сколько будет нужно до достижения взвешенного политического компромисса».

Важнее не формирование новой коалиции, а решение направлений развития

Ректор Национального технического университета “Киевской политехнический институт” Михаил ЗГУРОВСКИЙ считает, что важнейшая задача сегодняшнего заседания “круглого стола” лидеров политических партий и Президента не в вопросе, будет ли сформирована новая коалиция с участием “Нашей Украины” или нет.

“Мне кажется, что более важным является другая вещь, как сказал Президент – кто мы и куда идем. В мире это называют национальной идентичностью той или иной нации”, - сказал он.

При этом, М.ЗГУРОВСКИЙ отметил, что, по его убеждению, важным является вопрос, будет ли способна коалиция, даже существующая сейчас, создать такое правительство, которое отказалось бы от “рудиментов” прошлого и работало бы в условиях новых стандартов, в которых в настоящее время нуждаются украинцы.

Борис Олийнык надеется на Президента

Писатель, бывший народный депутат Украины Борис ОЛИЙНЫК надеется, что Президенту Украины удастся по итогам сегодняшнего заседания “круглого стола” принять решение, которое отвечало бы, как политической целесообразности, так и морально-этическому кодексу.

“Хотелось бы чтобы это решение было не между политической целесообразностью и морально-этическим кодексом, а чтобы оно включало и политическую целесообразность, и морально-этический кодекс”, - сказал Б.ОЛИЙНЫК.

При этом, писатель выразил убеждение в том, что лидерам различных политических сил Украины следует отказаться от разговоров о расколе Украины.

“Если мы ежедневно будем доказывать себе и людям, что у нас существуют непреодолимые тектонические разломы в Украине, то мы можем превратиться в адептов этих разломов”, - подчеркнул писатель.

Он одобрил подготовленный проект универсала национального единства, предложив ряд предложений в него. В частности, Б.ОЛИЙНЫК предложил уточнить пункт об отказе от федерализма, отметив в документе, что вместо этого стороны будут способствовать развитию местного самоуправления.

Кроме того, писатель предложил записать в универсале необходимость создать Комитет защиты украинского языка, как это есть во многих цивилизованных государствах мира, поскольку украинский язык, по убеждению Б.ОЛИЙНЫКА, является наименее защищенным в Украине.

“Если сами не можем сформировать (комитет – УНИАН), то нужно переписать у французов, у которых такой есть”, - подчеркнул писатель.

Ющенко подвел итог первой части круглого стола

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков “выйти из окопов” и искренне говорить о том, какой государственный курс они хотят проводить после преодоления политического кризиса.

“Я предлагаю выйти из окопов и говорить по этим вопросам искренне. Потому что ответ помещается в плоскости, есть ли у нас виденье того курса, который может нас объединить, потому что каждый корабль ловил ветер попутный или не попутный, зная порт, куда он плывет”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул свое убеждение в том, что сегодня не стоит вопрос о том, кто будет формировать правительство или кто в него войдет.

На сегодняшний день, по убеждению Президента, стоит вопрос, какую программу будет реализовывать новое правительство.

В.ЮЩЕНКО еще раз подчеркнул, что у него уже есть право распустить парламент, поскольку прошло 60 дней, а правительство не сформировано. В то же время, он выразил неуверенность в том, даст ли это позитивный результат.

“Но не приведет ли это к пролонгации проблемы, и через 60 дней с запущенным в плохом смысле бюджетным процессом мы приходим в осень, и опять садимся за этот круглый стол, приблизительно с теми же лицами, я убежден?”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что сегодня стоит 10-12 вопросов, на которые нужно дать ответ, и все эти вопросы касаются того, как Украине развиваться дальше.

Президент считает организацию массовых акций в Киеве попыткой политических сил влиять на него. “Это жест, что мы не хотим открытого разговора, мы хотим тенденций, мы хотим какого-то влияния”, - сказал он.

Он также призвал политиков после 15-минутного перерыва, который был объявлен в заседании круглого стола, начать работу над содержательной частью Универсала национального единства – документа, который планируется подписать сегодня по итогам заседания.

Лидеры политических сил обсуждают проект «Универсала национального единства»

Лидеры парламентских политических сил, которые сегодня принимают участие в общенациональном круглом столе с участием Президента Украины, обсуждают проект «Универсала национального единства», который им предложено подписать и тем самым проявить общую политическую волю к объединению усилий ради добра Украины.

План действий национального единства, который содержится в проекте универсала, в частности, предусматривает:

сохранение унитарности и соборности Украины;

продолжение и усовершенствование конституционной реформы, создание сбалансированной системы «сдерживаний и противовесов между Президентом, парламентом и правительством, возобновление дееспособности Конституционного Суда Украины;

приведение решений всех органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствие с Конституцией;

создание политических и правовых условий для беспрепятственной деятельности оппозиции в выборных органах власти всех уровней;

реформирование исполнительной власти и сделать невозможным политизацию госслужбы путем первоочередного принятия законов «О Кабинете Министров Украины» и «О государственной службе» (в новой редакции), подготовленных к представлению Президентом;

продолжение судебной реформы в соответствии с одобренной Концепцией совершенствования судопроизводства для утверждения справедливого суда в Украине;

реформирование системы правоохранительных органов в соответствии с европейскими стандартами, приведение уголовного права и уголовного судопроизводства в соответствие со стандартами и рекомендациями Совета Европы, ЕС и решениями Европейского Суда по правам человека;

стимулирование развития местного самоуправления путем обеспечения его финансовой возможности и реформирование административно-территориального устройства. Отказ от федерализации в интересах децентрализации;

укрощение коррупции на всех уровнях власти, в частности, через поддержку законодательных инициатив Президент в этой сфере;

обеспечение статуса украинского языка как единого государственного и языка официального общения органов власти с одновременным гарантированием прав языкам национальных меньшинств в соответствии с Европейской хартией;

развитие культуры и возрождение духовности многонационального украинского народа, обеспечение целостности языково-культурного пространства;

соблюдение свобод вероисповедания. Поддержка устремлений к образованию единой Поместной Украинской Православной Церкви;

повышение благосостояния граждан, преодоление бедности через эффективную и адресно-социальную защиту, справедливое пенсионное обеспечение;

становление среднего класса через повышение доступности и качества образования, трансформацию политики доходов населения, гарантирование достойной оплаты труда, развитие предпринимательства и стимулирование создания новых рабочих мест;

пропаганда здорового образа жизни, переориентация системы здравоохранения на пациента и создание национальных центров борьбы с туберкулезом, с ВИЧ/СПИДом, Национального центра сердца, Национального института рака, Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка;

достижение ежегодных темпов роста ВВП на уровне не ниже, чем 5% при инфляции не более 10%, стимулирование создания ежегодно не менее 1 млн. рабочих мест;

проведение налоговой реформы, что предусматривает, в частности, введение налога на недвижимость и единого социального взноса в фонд оплаты труда;

повышение эффективности использования природных ресурсов, особенно энергоносителей, внедрение энергосберегающих технологий;

повышение эффективности сельского хозяйства через введение земли в экономический оборот;

гарантирование государством неприкосновенности прав собственности;

повышение качества коммунальных услуг через создание конкурентных отношений в жилищно-коммунальной сфере;

безотлагательное принятие необходимых для вступления Украины в ВТО изменений в законодательство и вступление в данную организацию до конца 2006 года;

неуклонное выполнение плана действий «УКРАИНА-ЕС», безотлагательное начало переговоров по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и присоединение к плану действий относительно членства в НАТО;

налаживание эффективного экономического партнерства со всеми заинтересованными внешними партнерами Украины, руководствуясь интересами взаимной выгоды.

В проекте документа отмечается, что подписанты убеждены, что воплощение указанных приоритетов общественного развития должны стать определяющим критерием формирования и деятельности коалиции и системы власти в целом.

Также отмечается в проекте документа: «Мы убеждены, что реализация положений этого универсала, которые будут положены в основу коалиционного соглашения большинства, возможна только при условии создания в Верховной Раде Украины пятого созыва Коалиции национального единства, и поддерживаем такой шаг». После этого в проекте документа указаны должности и фамилии потенциальных подписантов: Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, от фракции Партии регионов – Виктор ЯНУКОВИЧ, от фракции БЮТ – Юлия ТИМОШЕНКО, от фракции «Наша Украина» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ, от фракции СПУ – Василий ЦУШКО, от фракции КПУ – Петр СИМОНЕНКО.

Симоненко настаивает на исключении положения про НАТО

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО настаивает на исключении из проекта Универсала национального единства положения о присоединении к плану относительно членства Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе второй части круглого стола национального примирения.

П.СИМОНЕНКО подчеркивает необходимость решать вопрос членства в НАТО только на общеукраинском референдуме и считает недопустимым расходы государственных средств на проведение разъяснительной работы среди населения относительно того, что такое НАТО.

Тимошенко не подпишет Универсал

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО еще раз заявляет об отказе подписывать Универсал, поскольку считает, что он может стать обманом для людей из-за противоположных взглядов политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время второй части заседания круглого стола национального примирения.

«Подписать мы не можем, потому что это будет обман общества, поскольку у разных политических сил нет общего стратегического виденья», - сказала она.

Она подчеркнула, что этот документ ее лично полностью устраивает, она готова подписаться под каждым его словом без изменений, однако, она боится того, что за красивыми формулировками останутся нерешенными основные мировоззренческие вопросы, которые сегодня разделяют политические силы.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила опасение, что даже в случае подписания этого документа в Украине возникнет два центра власти с противоположными взглядами: один – во главе с премьером и парламентским большинством, а второй – во главе с Президентом.

При этом она не исключила, что через определенный промежуток времени у нового премьера будет конституционное большинство в парламенте, собранное либо подкупами, либо запугиваниями, и это большинство «доделает Конституцию до того, что Президент либо будет избираться парламентом, либо доведет парламентскую республику до совершенства и не будет Президента».

Политические лидеры задекларируют ценности, которые должны исповедовать, если подпишут Универсал

Если политические лидеры подпишут Универсал национального единства, они задекларируют ценности, которые должны исповедовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время короткого брифинга в Секретариате Президента Украины заявили общественные деятели, которые были приглашены для участия на заседание круглого стола.

«Я считает, что подписание этого документу важно, чтобы эти политики задекларировали те ценности, которые они дальше будут исповедовать», - в частности заявил президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ.

По его словам, если лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет документ, в котором четко сказано о целостности и унитарной Украинского государства, об украинском языке, о европейском направлении, то этого, по его мнению, будет достаточно, чтобы люди, которые стоят за Партию регионов на улице, поняли, что их лидер исповедует эти цели.

Он выразил предположение, что по результатам сегодняшнего круглого стола документ будет подписан, но не всеми лидерами политических партий. «Если этот документ будет подписан, он практически определит новый формат коалиции», - отметил В.БРЮХОВЕЦКИЙ.

В то же время, он, как и президент Украинского ПЕН-клуба Евгений СВЕРСТЮК отметили, что впервые увидели Универсал уже на заседании круглого стола. Поэтому на просьбу дать экспертную оценку документу Е.СВЕРСТЮК, в частности, отметил, что он с документом еще хорошо не ознакомился.

В то же время, он подчеркнул, что бедой сегодняшней ситуации является то, что политики, сидя за круглым столом, говорят «круглые правильности», которые не имеют никакого отношения к тому, что делается на улице.

«В действительности, политика происходит за пределами этих фраз, и в политике очень важно, кто есть кто, верят ли люди этому политику и принимают ли во внимание его заявления, потому что завтра они могут изменяться», - сказал общественный деятель.

По мнению Е.СВЕРСТЮКА, политики могут подписывать Универсал, но это не имеет большого значения, потому что каждый из них все равно останется тем, кем он был до сегодняшнего круглого стола. Вместо этого, он согласился с мнением, что такое подписание все же обязывает к определенной позиции.

Бессмертный удивлен политикам

Лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ удивлен попыткам политиков во время круглого стола изменить документ, который был согласован раньше.

Он подчеркнул, что представители от всех политических сил этот документ согласовали, а теперь лидеры фракций начинают вносить другие предложения.

«Этот документ перерабатывать концептуально нет никакой необходимости. То есть сейчас речь идет о деталях и «жучках», в которых каждый политик спрятал свою нечистую силу», - сказал он.

Как пример, он подчеркнул, что «Наша Украина» всегда выступала за присоединение Украины к НАТО, и отметил: «Мы от этой позиции не отступим – хотят этого коммунисты, или нет».

В то же время, во время обсуждения один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ предложил взять получасовый перерыв на доработку проекта Универсала. Он отметил, что противоречивые позиции в результате этого будут сняты: «Мы их сделаем такими, что они ни у кого не будут вызывать возражений», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поддержал это предложение.

В работе круглого стола с участием главы государства и лидеров политических сил объявлен перерыв до завтра

С таким предложением выступил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Он предложил также создать из представителей политических партий редакционную группу, которая до завтрашнего утра должна проработать предложения по редактированию проекта Универсала национального единства.

В то же время, Президент попросил все политические силы во время редактирования сделать все, чтобы не потерять суть документа.

«Главное, чтобы мы не потеряли этот документ на завтра», подчеркнул глава государства.