Школьники сдали первый тест и написали письмо Президенту

Пока политики в борьбе за свои рейтинги выясняют законность и целесообразность внешнего независимого оценивания, будущие абитуриенты сегодня сдают свой первый обязательный тест – по украинскому языку и литературе.

10 утра. Возле столичной специализированной школы №19 уже собираются будущие участники тестирования. Кто-то живо обсуждает вчерашнюю пирушку, а кто-то в час ночи заснул среди книжек. Одна девочка “заряжает мозг” – ест шоколад.

– Боимся, потому что задания очень тяжелые, – жалуется одиннадцатиклассница Настя из №124 школы. – Мы проходили пробные тесты. Я считаю, таким образом вообще не проверят наши знания, ведь можно “методом тыка” написать. Я против тестов, лучше общаться с учителями. Мы живем в демократической стране, и человек сам будет выбирать, сдавать ему экзамены или тесты.

Чтобы все было честно, прозрачно и справедливо, все ученики проходят тестирование не в той школе, где учатся.

Настя рассказывает, что всю последнюю ночь продолжала готовиться и активно изучала нужную литературу, и все равно очень нервничает. А вот ее товарищ Богдан, который возле нее, абсолютно спокоен, уверен.

– Не все, наверно, готовились как Настя, – улыбается он. – Я вот расслабился. Просто знаю, что все сделаю правильно. Я человек способный. Для меня особой разницы нет, что сдавать тесты, что экзамены. Я всегда готов.

Отношение школьников к прохождению процедуры тестирования неоднозначное. Но все одиннадцатиклассники с начала учебного года знали, что им придется проходить внешнее оценивание, потому настраивались и готовились соответственно.

– Сначала мне очень не нравилась эта система, – рассказывает УНИАН участник тестирования Дмитрий. – А потом готовился и привык. Написал “пробники” и понял, что полностью по силам, можно вступить в вуз с помощью сертификата. В этом есть свой плюс – меньше взяток, может, будет. Эти же сертификаты нельзя так купить, как заплатить в институт и вступить.

Многие школьники полагаются на тестирование как на более прозрачный и честный способ оценивания знаний при вступлении.

– Я думаю, тестирование будет более объективным, более прозрачным, чем вступительные экзамены, – делится с УНИАН ученик лицея №100 Максим. – Эта система способствует тому, чтобы преодолеть коррупцию.

Наконец ученики начинают заходить в школу. Все становятся в очередь и готовят свои паспорта и приглашения. Без паспорта к процедуре тестирования не допускают, собственно, как и тех, кто опоздает.

После прохождения инспекторского контроля ученики ищут себя в списках, вывешенных рядом на стендах, а рядом с каждым списком обозначен номер аудитории, где будет проходить тестирование. Потом школьники расходятся по классам. По пути им раздают открытки с обращением Президента Украины Виктора Ющенко. “Мы начинаем практику независимого тестирования, которое покончит с коррупцией, взяточничеством и поступлением в вузы по знакомству. Ваше мнение об организации и проведении тестирования позволит сделать его более совершенным. Прошу заполнить приложенную анкету и вернуть ее мне”, – говорится в обращении. Внутрь открытки вложена анкета, в которой ученикам предлагают ответить на вопрос: одобряют ли они проведение тестирования, как оценивают его организацию, будет ли способствовать тестирование преодолению коррупции при поступлении в вузы и если бы они имели возможность выбирать между тестированием и вступительными экзаменами, какую бы форму оценки знаний они избрали. Внизу указано: “Анкету высылайте по адресу: 01220, г. Киев, ул. Банковая, 11, Президенту Украины”.

Снова предъявив паспорт инструктору, ученики заходят в класс. Все парты пронумерованы, и каждый занимает место в классе согласно своему порядковому номеру в списке.

В это время ответственный за пункт тестирования Владимир Яременко идет в сопровождении наблюдателей за контейнером с заданиями, который с вчерашнего вечера хранится в опечатанной аудитории. Рядом с классом сидит охранник. Он всю ночь нес ответственность за сохранность тестов и их неприкосновенность. Из дверей торжественно снимают пломбу и выносят контейнер. Всем демонстрируют его неповрежденность.

– Составляем акт на вскрытие контейнера. У нас контейнер в количестве «одна штука», – произносит перед старшими инспекторами господин Яременко.

После вскрытия контейнера начинают извлекать его содержимое. Пересчитывают запечатанные пакеты с заданиями. Их должно быть 15.

– Ура, товарищи. Есть все, – радостно сообщает инспекторам Яременко и начинает под расписку выдавать пакеты.

Получив задания, инспекторы расходятся по аудиториям. Там их уже ждут дети.

В последние минуты перед тестом школьники продолжают общаться.

– Вот кто-то забудет паспорт, то не повезет, – с сожалением констатирует один.

– Ты лучше пиши печатными буквами, а то у тебя почерк – как кардиограмма, – советует другой своему соседу.

– А я что-то нервничаю. И все же в норме. Мы умны. И чего это я? – успокаивает себя парень из последней парты.

В класс забегает девушка.

– Я потеряла приглашение, но паспорт есть. Меня ответственный пропустил, – на одном дыхании и с широко раскрытыми глазами выпаливает она инспекторам.

Дети дружно смеются. Инспектор допускает девушку к тестированию. Она занимает свое место и успокаивается.

11:00. Тестирование начинается. Но перед этим старший инспектор Анна Анатольевна напоминает детям, что поступление в вуз осуществляется по сертификатам центра оценивания качества образования, процедура тестирования одинакова для всех участников и длится три часа. Ученикам зачитывают правила поведения во время пробного тестирования: не общаться с другими участниками тестирования, не задавать вопросов о содержании заданий инструкторам, запрещено также пользоваться книгами или пособиями, мобильными телефонами, любыми электронными и фотографическими средствами.

Потом детям раздают задания, и они приступают к работе.

Уже вечером на сайте Украинского центра оценивания качества образования будут официально обнародованы тестовые задания по украинскому языку и литературе, правильные ответы на них и ссылки на соответствующие параграфы в учебниках. А вот результаты тестов ученикам придется подождать. Они станут известны лишь 30 мая. Всего в Украине создано 28 пунктов проверки. Чтобы достоверность результатов тестирования не вызывала ни у кого подозрений и сомнений, работы из одной области будут проверять в другой. Поэтому процедура будет такой длительной. Как объясняют в Украинском центре оценивания качества образования – все ради безопасности. Если кто-то не согласится с результатами, то будет иметь право подать апелляцию, но не позже 5 дней после получения сертификата.

В этом году происходит самое массовое в истории Украины независимое оценивание знаний выпускников школ. Для участия в нем зарегистрировался 512 тысяч 591 участник, начали работу 1888 пунктов. Свыше 6000 общественных наблюдателей следят за его проведением.

Анна Ященко