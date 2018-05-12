Банкиры чистили Украину от мусора

Сегодня, 19 апреля, прошел первый в Украине «субботник банкиров», организованный ПриватБанком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, в этот день на уборку парков, скверов, детских площадок вышли работники отделений, «начиная от Председателя Правления банка и Директоров региональных подразделений», по всей Украине.

Всего свыше 32 тысяч работников и 5 тыс. клиентов КБ «ПриватБанка» по всей Украине приняли участие в корпоративном субботнике, инициированном банком.

Днепропетровск

В Днепропетровске около 5 тыс. участников субботника собирали бытовой мусор в любимых местах отдыха горожан – на набережной Победы, Монастырском острове, проспекте Воронцова, в сквере имени Калинина, на улице Малиновского. Территория, которую сегодня очистили от мусора работники ПриватБанка, составляет свыше 10 километров.

По словам председателя правления КБ «ПриватБанк» Александра ДУБИЛЕТА, банк впервые проводит такую масштабную акцию по благоустройству территории.

«Цель сегодняшнего субботника сделать Днепропетровск и другие города Украины чище. Мы обратились к местной власти в регионах, где есть филиалы ПриватБанка, с просьбой о содействии в проведении субботника. Мы благодарны за поддержку властей в той или другой степени. Местные власти нам помогли техникой и определили места благоустройства территории», - сообщил А.ДУБИЛЕТ.

Председатель правления ПриватБанка с семьей и генеральным заместителем председателя правления Юрием ПИКУШЕМ работали сегодня в подшефном детском доме №1 Днепропетровска, где проживают и учатся 100 детей-сирот. Руководители ПриватБанка вместе с детьми высадили на территории детдома 100 декоративных кустов и роз.

ПриватБанк также сделал сегодня детдому очередной подарок – новое оборудование на детскую площадку.

Существенную помощь в проведении корпоративного субботника в Днепропетровске оказала «ПриватБанку» торговая марка «Фрекен Бок» корпорации «Биосфера», обеспечив участников 5 тысячами комплектами мешков для мусора, перчаток и салфеток.

Киев

Киевское Главное Региональное Управление ПриватБанка сегодня, 19 апреля, в рамках субботника, организованного банком по всей Украине, провело благоустройство территории на ряде социальных объектов столицы и области. Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора Киевского ГРУ ПриватБанка Виталий БУРКОВ в ходе благоустройства территории детского дома «Ясный» в Киеве.

По его словам, кроме двух объектов в Киеве – школы-интерната и детского дома – есть еще несколько объектов в Киевской и Житомирской областях, которыми занимается именно Киевское управление. «Порядка 700 человек нашего управления сегодня на субботнике. Проводят аналогичные работы – кто в детских или школьных учреждениях, кто в парках», - сказал он.

В БУРКОВ отметил, что вместе с некоторыми работниками ПриватБанка пришли члены их семей и даже некоторые клиенты банка.

«По этим детским домам мы связались с городской администрацией, чтобы узнать, где нужна помощь. Мы для себя определили самых обездоленных, кому требуется основная помощь – это дети», - отметил он.

По данным В.БУРКОВА, это первый субботник банка, который проводится в таких рамках. «Это первый раз, думаю оно вступит в традицию. Сегодня день экологии, мы к этому дню привязались. В прошлом году были уборки своей территории отделениями банка, а в этом захотели сделать что-то общее, полезное для всех», - сказал он.

Одесса

Свыше трехсот сотрудников Южного ГРУ „ПриватБанка” в Одессе, а также члены их семей и некоторые клиенты финучреждения, в том числе активисты Украинского Союза ветеранов Афганистана, сегодня с утра озеленяли и благоустраивали территорию городского дендропарка „Победа”.

„Многие наши сотрудники, как видите, приводят в клумбы, подчищают деревья и кустарники, в том числе деревца на кленовой аллее парка, высаженные к 15-летнему юбилею ПриватБанка, - отметил директор Южного ГРУ Елена ЯКОЛИНА. – Другие убирают и благоустраивают территорию вокруг парковового пруда, засевают травой „облысевшую” вследствие прошлогодней жары поляну”.

По словам Е.ЯКОЛИНОЙ, практически во всех районах Одесской обл. сотрудники 120 отделений банка принимают участие в весенней „толоке” по благоустройству и озеленению в тех парках, скверах и посадках, которые согласованы с райгосадминистрациями.

Симферополь

В Симферополе около 300 сотрудников всех отделений Крымского регионального управления ПриватБанка провели сегодня субботник.

Сотрудники отделений вместе с дирекцией провели субботник в излюбленном месте отдыха симферопольцев – в Гагаринском парке.

«Сегодня по всей Украине проходит первый уникальный «субботник банкиров», организованный ПриватБанком. ПриватБанк всегда социально ориентирован, фирменный цвет банка - зеленый, кому, как ни ему возрождать традицию весенних субботников, - отметили в Крымском управлении. - Пока это единственный проявивший такую инициативу банк, но «приватовцы» надеются, что уже в следующем году этот почин станет массовым».

В ходе субботника в Симферополе крымские «приватовцы» посадили цветы на Аллее славы перед Вечным огнем, скопали прилегающие территории. «Было высажено две аллеи. Саженцев цветов было закуплено на сумму не менее, чем 15 тысяч грн. Постоянно играла живая музыка», - сообщили в пресс-центре.

Севастополь

258 работников Севастопольского филиала ПриватБанка вместе с клиентами провели работы по благоустройству территории Национального заповедника „Херсонес Таврический”. Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель директора филиала Виктор БАЙДАЧЕНКО, во время субботника ими посажено около 70 деревьев, убрано территорию на площади 22 гектара. Как отметил В.БАЙДАЧЕНКО, в субботнике приняли участие представители всех 36 отделений филиала, „хотя при этом сегодня, в субботу, отделения не прекращают работать с клиентами”. Кроме того, как сказал заместитель директора, „к нам присоединилось городское отделение „Укртелекома”, наш подшефный детский дом, ГАИ города и другие организации, которые сотрудничают с нами”.

По словам В.БАЙДАЧЕНКО, „мы собираемся и в дальнейшем помогать национальному заповеднику „Херсонес Таврический”, берем над ним шефство”. Заместитель директора также сообщил, что филиал ПриватБанка на днях проплатил для заповедника работу в течение четырех дней двух экскаваторов, грузовых автомобилей с тем, чтобы были проведены восстановительные работы на береговой линии Херсонеса, где прошлой осенью шторм нанес достаточно большие повреждения. Кроме того, сказал он, „мы для проведения этого субботника закупили более ста единиц инвентаря, и по завершении работ оставляем его здесь, с учетом того, что будем работать в заповеднике и в дальнейшем. Конечно, будем его еще подкупать”.

Отвечая на вопрос, „почему именно „Херсонес Таврический”, В.БАЙДАЧЕНКО сказал: „мы знаем, что здесь существует довольно много проблем, тогда как довольно мало помощи оказывается заповеднику. Поэтому мы решили взять на себя обязательство провести субботник именно здесь”.

Генеральный директор - научный руководитель национального заповедника „Херсонес Таврический” Леонид МАРЧЕНКО в интервью УНИАН отметил, что работники музея „очень благодарны” ПриватБанку за оказанную помощь. По его словам, в свое время имела место критика в адрес Херсонеса, „что, мол, заповедник в мусоре, но, как видите, мы хорошо смотрим за территорией”. В то же время, как отметил он, „территория огромная, 42 гектара, а у нас только 3 музейных смотрителя, 1 дворник и 2 садовника, тогда как нужно минимум в 5 раз больше, чтобы содержать территорию в надлежащем порядке”.

По словам Л.МАРЧЕНКО, „мы проводим субботники, приглашаем военных, работников милиции, убираем собственными силами, но это бывает 10-20 человек, тогда как сейчас - несколько сотен. Конечно, такой помощи нам никто никогда не предоставлял, впервые за последние годы сразу несколько трудовых коллективов города прибыли к нам на субботник. Поэтому мы очень благодарны, и прежде всего ПриватБанку, который организовал здесь субботник, да еще и привлек к нему своих клиентов”.

Генеральный директор выразил надежду, „что теперь мы будем и в дальнейшем с ним (ПриватБанком - УНИАН) сотрудничать, когда будет необходима экстренная помощь”. Ведь, как добавил он, „бывает так, что входим в летний, осенне-летний сезон, и нам очень нужна помощь. Потому что тысячи людей посещают Херсонес, территория уникальная, здесь стайками бегают фазаны, куропатки, зайцы, не боясь людей, здесь особая энергетика. Но, к сожалению, кое-кто из экскурсантов вредят, выносят отсюда кусты, которые мы высаживаем, целые деревья”. По информации Л.МАРЧЕНКО, „мы на это потратили более 100 тысяч гривен. За последние года два территория буквально преобразилась. Мы за последние годы посадили более 1 тысячи кустов роз, так кустов 200 было украдено посетителями”.

Кроме того, как сказал он, „летом, несмотря на запрет, люди проходят сюда купаться в море, и оставляют за собой горы мусора. И самим нам в этих условиях не справиться”.

По мнению генерального директора, помощь со стороны ПриватБанка будет способствовать также сохранности памятников архитектуры. “Ведь если они будут чище, то люди будут относиться к ним более ответственно. Тем более, что мы движемся к тому, чтобы „Херсонес Таврический” попал в список ЮНЕСКО. А без чистоты и надлежащего благоустройства это невозможно”, - считает он.

Донецк

В Донецке сотрудники ПриватБанка благоустроили детскую площадку на бульваре им. Пушкина в центре города.

Кроме того, каждый филиал банка во всех районах Донецка и области провел уборку прилегающей территории. Так, возле отделений банка были высажены зеленые насаждения – цветы, кустарники, деревья, побелины бордюры, оформлены клумбы.

Также массовый субботник банкиров прошел в Горловке по благоустройству улицы Комсомольской и площади Победы, в Артемовске - улицы Советской.

Житомир

В Житомире во время первого в Украине «субботника банкиров» работники ПриватБанка приняли участие в благоустройстве наиболее проблемных мест города.

Как сообщил УНИАН директор Житомирского регионального управления ПриватБанка Игорь СИРАНЧУК, "перед проведением субботника мы обратились к городской власти, которая сообщила нам о наиболее проблемных местах, нуждающихся в уборке и благоустройстве".

Так, по его словам, в Житомире работники банка убрали в гидропарке, на Замковой горе, высадили аллею из деревьев и декоративных кустов на перекрестке улиц Бородия и Шевченко.

И.СИРАНЧУК сообщил, что в Житомире на субботник вышли 270 работников региональных отделений ПриватБанка, а по Житомирской области над благоустройством парков и зон отдыха работало в эту субботу около 750 сотрудников.

Директор регионального управления также подчеркнул, что в субботнике были задействованы не только работники банка, но и члены их семей и клиенты, которые вместе работали над тем, чтобы сделать Житомирскую область чище и уютнее.

Луцк

На Волыни свыше 2 тысяч работников ПриватБанка приняли участие в субботнике.

Как сообщила УНИАН руководитель рекламной службы Волынского регионального управления ПриватБанка Нина ТАРАСЕНКО, акция по уборке территорий на Волыни проходила в 16 районных центрах, городах Луцке, Нововолынске, Владимире-Волынском на протяжении двух дней – 18 и 19 апреля.

В частности, в Луцке работники ПриватБанка упорядочивали Центральный парк культуры и отдыха имени Леси Украинки. Также на протяжении этих двух дней они высадили несколько сотен саженцев деревьев в разных микрорайонах города.

Председатель Правления банка Александр ДУБИЛЕТ заявил, что «пока еще ПриватБанк – единственный банк, который проявил такую инициативу. Банкиры надеются, что уже в следующем году мероприятие станет массовым».