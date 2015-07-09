Геращенко раскрыл подробности дела против скандального ректора-беглеца Мельника (видео)

Соответствующую запись Геращенко сделал на своей странице в Facebook.

"Для того чтобы у судей Апелляционого суда, правозащитников, адвокатов, журналистов и неравнодушных граждан не было сомнений, в том что Мельник обоснованно подозревался в коррупции, предоставляю Вашему вниманию ряд видеозаписей, которые были предметом изучения в суде и, после просмотра которых, ни у одного нормального человека не было бы никаких сомнений в том, виновен Мельник в коррупционных правонарушениях или нет", - говорится в сообщении.

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Так, на видео заснято задержание Мельника и проведение следственных действий сразу после получения "80 тысяч меченых гривень за "решение" вопроса о гарантированном поступлении в налоговую Академию".

Кроме этого советник Авакова опубликовал ссылку на файл, в котором содержится 123 страницы оправдательного приговора Ирпенского суда.

"Читая оправдательный приговор по Мельнику невольно ловил себя на мысли, что коллегия из трех судей подрабатывала у Мельника адвокатами. По имеющейся у меня информации, сын одного из судей, членов коллегии, окончил в свое время налоговую Академию имени Мельника, а его родители были и остаются в отличных дружеских отношениях с бывшим ректором", - отметил Геращенко.

Согласно сообщению, полное видео следственных действий в кабинете Мельника занимает более двух часов и будет размещено советником Авакова чуть позднее.

Справка УНИАН. Мельник был задержан 27 июля 2013 г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в Национальный университет государственной налоговой службы.

1 августа 2013 г. Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа 2013 г. он был объявлен в международный розыск.

1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Мельника задержали в столичном аэропорту "Борисполь", куда он прилетел из Лондона.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения Мельником взяток.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в июле 2013 года экс-ректор принял неправомерную выгоду в значительном размере за содействие в зачислении двух абитуриентов в это учебное заведение.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 609 тыс. грн. Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и принадлежащие ему денежные средства. Обвинительный акт был передан в Ирпенский городской суд Киевской области.