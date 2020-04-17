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В Минздраве назвали виновных в загрязнении воздуха в Киеве

12:04, 17 апреля 2020
Общество
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В ГСЧС подтвердили, что загрязнение воздуха в Киеве связано со сжиганием травы \ ГСЧС

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. По его словам, химической и радиационной угрозы населению нет, радиационный фон в столице и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений.

Министр предупредил, что дым в воздухе может вызывать головную боль, усложнение дыхания, кашель, раздражение очей. Он добавил, что в это время лучше не выходить на улицу.

Министр посоветовал пить до 2-3 литров воды в день. По возможности не открывать окна и проводить дома чаще влажную уборку. Особенно это важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщал УНИАН, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что загрязнение воздуха в Киеве и области связано со сжиганием травы и мусора в частных домовладениях.

Минздрав
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