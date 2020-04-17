Синоптики рассказали, когда в Киеве улучшится ситуация с загрязнением воздуха

Информация в Киеве сейчас наиболее загрязненная во всем мире атмосфера, не соответствует действительности, заявляют в Укргидрометцентре.

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что ситуация с загрязнением воздуха в Киеве улучшится 20 апреля.

Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в эфире "112 Украина".

По словам директора центра, информация относительно того, что в Киеве сейчас наиболее загрязненная во всем мире атмосфера, не соответствует действительности.

"Те ресурсы, которые показывают загрязнения по территории Украины и по Киеву, не соответствуют действительности, ведь это очень большое преувеличение, что в Киеве самая загрязненная атмосфера в мире. Это неправда. Во-вторых, действительно, в связи с сильным ветром, который наблюдался вчера, на территорию города пришло много пыли, который выдувался из открытых полей, не защищенных растительностью. После пыли в город начали поступать воздушные массы с северо-запада, где-то из Житомирской области, где есть очаги возгорания", - пояснил Кульбида.

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Так, по его словам, качество воздуха в городе не ухудшилось.

"Этому способствовала и синоптическая ситуация, поскольку в утренние часы отсутствует вертикальное перемешивание воздушных масс, поэтому все загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое воздуха. Ситуация улучшается во второй половине дня, когда подстилающая поверхность и воздух прогревается и начинается турбулентность, то есть перемешивание воздушных масс верхних и нижних слоев. Таким образом ситуация улучшается", - заявил директор Украинского гидрометцентра.

Кульбида отмечает, что синоптическая ситуация, которая сейчас сложилась, будет сохраняться до 20 апреля.

"Это будет длиться до следующего утра, когда снова образуется инверсия с высотой, и снова все повторяется. Такая ситуация будет сохраняться в Киеве до 20 апреля, когда мы ждем, что изменится синоптическая ситуация, немного усилится ветер, изменится его направление, и таким образом качество атмосферы в Киеве улучшится", - подытожил он.

Напомним, ранее Николай Кульбида заявил, что продукты горения, которые были в Зоне отчуждения, не могли попасть в Киев, а вчерашние проблемы связаны с пылевой бурей и перемещением продуктов горения (ощущаемые также и сегодня утром) из Житомирской области.