Белый маг Нечай: Через мой кабинет прошла вся государственная элита

Народный врач, экстрасенс, ясновидец, практик-психолог, практик-сексолог, белый маг, мольфар Михаил Нечай (все эти регалии указаны в его визитках) называет себя потомком Брацлавского полковника Даниила Нечая, который якобы владел оккультными науками и был народным целителем. Также своими пращурами считает Байду Вишневецкого и Ивана Сирко. К мольфару Нечаю за помощью едут люди со всей Украины, а также из-за границы. О мольфаре Нечае сняли уже четыре документальных фильма.

Он живет в Карпатах, в Ивано-Франковской области, неподалеку от Верховины. Дом его очень скромен, опрятен, посетителей принимает в амбарчике, который называет своим кабинетом. Господин Нечай, Вы себя величаете «мольфаром». А что такое мольфар?

Мольфар – это, не знаю, то ли от итальянского, то ли от греческого слова «мольфа». Мольфа означает завороженный предмет на добро или на зло, от него и пошло мольфарить, мольфар. Мольфар – это шаман, знахарь, волшебник.

Говорят, что к Вам обращаются многие люди с разными проблемами. Сколько уже прошло через Ваши руки? Я не веду счет. Ко мне приходит бесконечное число людей, это как река течет.

Приезжают люди разные, среди них и научные работники... В позапрошлом году была индианка-исследовательница, которая прошла целый шар земной. Я ей дал очень богатые материалы о Гуцульщине, о самобытности нашего края. В прошлом году приехал ко мне йог из Швейцарии. Он очень высокого роста, с седой бородой, косы у него как у женщины, до пят.

Этот попросил у меня разрешения меня поцеловать. Я позволил, он меня поцеловал в щечку. Йог сказал, что на земном шаре нас только двое таких.

С какими проблемами к Вам обращаются клиенты? С разными: психологическими, духовными, физическими.

Например?

Распалась семья. Муж нашел себе любовницу, а жену с детьми оставил. Измученная горем женщина осталась сама, прибитая горем. Я тогда того мужа возвращаю к его детям, к жене. А ту любовницу, которая забрала кормильца от семьи, делаю в его душе ненавистной. Тогда муж скорее взглянет на труп, чем на любовницу.

Я хозяин человеческой психики, нет такого человека, которого бы я не взял в плен.

Вы так молоды, что мне за внучку сошли бы, а я могу сделать так, что за мной ум потеряли бы. Я был бы вам в сто раз милее ваше дорогой мамы.

Нет такого человека, который сопротивлялся бы моей воле, хотя я этим не злоупотребляю, я не кичусь своим талантом. Но я – природа, а природа – это я. Природа меня любит, как своего родного ребенка.

Слышала, вроде бы Вы консультировали Сергея Параджанова, когда он снимал «Тени забытых предков». Да, Параджанов брал у меня две недели консультаций о самобытности Гуцульщины и о специфике гуцула. И он так искусно создал этот кинофильм, что он стал всемирноизвестным. А Иван Миколайчук (который сыграл главную роль в «Тенях забытых предков». – Авт.) учился у меня на дрымбах играть. В фильме он играл роль, где играл на дрымбе.

Параджанов был неповторимым человеком, он имел огромный господний талант. Хотя он был армянином, но точно понял самобытность Гуцульщины.

Гуцул – это частица Украины, но психология его иная, чем у обычного украинца. Гуцул всегда за правду был готов убить кого-либо или уничтожить себя. За правду он готов идти в огонь и воду.

А Вы исповедуете какую-то веру? Я сам наполовину православный... Глубоко верю в небесные силы, Бога, Святой Троицы, Иисуса Христа и Матери Божьей. На вторую половину я язычник, старовер, поклоняюсь Матери Природе.

А как так может быть, христианство же не признает язычников?

А это очень грубая ошибка! Мы же природа, природа – это мы. Природа так добра к человеку, как мама к своему родному ребенку.

Но когда вы ее порушили, она такая суровая, как прокурор.

Карпатские горы в последнее время беспощадно вырубают. Они плачут?

Да, плачут. Природу нельзя уничтожать! Ни у кого нет права уничтожать то, чего не сделал своими руками, потому что это заслуга не ваша. А когда вы это делаете, то вы варвар!

А почему Вы тем людям, которые уничтожают горы, ничего не сделаете, пользуясь своей силой? Я являюсь белым магом, я только могу снимать зло с людей. Я не двойной слуга: черный и белый. Я знаю черную магию, но ею не занимаюсь.

Имеет ли растение душу?

Конечно, имеет. Все, что в природе дышит, имеет душу.

Вот Вы сказали, что способны вернуть мужа от любовницы в семью, причем так, что он не хочет и смотреть на любовницу. А может, у той любовницы была своя семейная жизнь, которую ей разрушил тот мужчина? И вообще разве люди, даже если они не любят друг друга, обречены жить вместе? Я из худшего делаю лучшее.

Например, вы, девушка, меня в себя страшно влюбили по душу, по уши, а я на вас вызверяюсь, вы мне не нравитесь. И тогда вы одинокой девушкой остаетесь на всю жизнь, и уже ни один человек не понравится вам так, как первый. Этот первый запечатывает вашу душу в одиночестве, и вы всю свою жизнь останетесь одинокой.

Господь создает каждую женщину для продолжения рода человеческого. И если она по этим причинам (когда ушел от нее мужчина. – Авт.) не родила, то она проклята Богом и людьми. И чтобы не допустить того худшего греха, я привораживаю мужчину к ней и он дуреет по ней, становится хозяином их дома и любимым мужчиной этой девушки. Тогда женщина с ним рожает детей для продолжения рода человеческого.

Как по мне, любовь должна возникать сама собой, не каждый же может обратиться к Вам. Конструкция Вашей мысли не правильная. Я спасаю погибающего.

Как погибающий просит Вашей помощи, а вы не помогли ему, то это уже имеете грех.

Всегда ли Вам удается исцелить человека?

Неудача может быть, когда есть родовая карма. Когда Бог карает родовой кармой вплоть до седьмого поколения, то нет такого колдуна, философа, или мудреца, который бы посоветовал, как от этого избавиться.

Например, когда отец на этом свете совершил тяжелый грех и умер, не успев за него отбыть наказание. Тогда Господь снимает с его души этот грех и бросает на его поколение. Временами даже не до седьмого, но и до сотого колена карает.

Вот смотрите, какая богатая наша украинская земля, украинский народ как богат своей самобытностью, искусством и всеми благами, а наши люди по миру ходят зарабатывать ту несчастную копейку.

Приходят ли к Вам люди с просьбами, чтобы кому-то причинить зло? Приходят. Но я не делаю этого. Я им объясняю, что это их ошибка, и Бог будет карать их за это.

Можете привести пример?

Приходит бизнесмен и хочет зачаровать торг другого бизнесмена. Таким образом хотят бороться с конкуренцией.

Страшнее нет у человека, чем старость и зависть. Из зависти брат брата убивает, а из старости человек мартышкой становится.

Говорят, есть белая зависть и черная.

Белая зависть – это когда вы любуетесь человеческим творением, а черная зависть – конкуренция.

Поп попа не любит, у которого больше парафия, врач врача не любит, который лучше его лечит.

Какой самый тяжелый грех в жизни?

Говорят, что самый тяжелый грех за родную маму, то есть когда ребенок оскорбит свою мать. Когда мама проклянет своего ребенка, то этот ребенок никогда не будет иметь счастья.

Вы так прекрасно говорите.

Вы не думайте, что я ученый. Я имею общее среднее образование, и то заочное. Но читаю лекции о религиях в духовных семинариях и академиях. Я знаю религии мира – начиная от пещерного века, заканчивая нашими днями.

Какая религия лучшая, самая правильная?

Каждая религия справедлива и добра.

Есть такая мысль, что Украина испытывает какие-то несчастья, потому что вместо своих богов, языческих, молится чужому. В этом виноват Владимир Великий. Как он принимал христианство, то людям, которые не хотели отказаться от своих богов, срубал головы, и от их крови Днепр багровел.

Да, Господь дал нам наказание за то, что Владимир невинных людей рубил. И эта кровь пролилась на целый род Киевской Руси, потому мы и сейчас не имеем родного отца, потому что искупаем родовую карму.

Говорят, что язычество было варварской религией, потому что в жертву богам приносили людей... Потом это было отменено...

Каждая вера полита кровью: язычество, христианство и все другие вероисповедания. Была борьба, и в той борьбе какая-то одна сила терялась. Вот так и потерялось язычество, но сейчас оно возрождается, потому что нет ничего такого, чтобы оно не повторилось во второй раз.

Иногда говорят, если человек совершает какие-то неадекватные поступки, то ему предписано. А нашим правителям ничего не предписано? Голубка, Ленин говорил, что политика – это проститутка. А интеллигенция – то есть говно. Простите за высказывание.

Я о наших правителях ничего не могу сказать.

Почему?

Потому что я их не вижу нигде.

А по телевизору?

Я никогда не смотрю телевизор.

Я лишь смотрю под юбку женщине, потому что наибольшую красоту и самую соблазнительную силу имеет звезда, которая светится между ее ногами. Вот что у меня важнее всего.

И чтобы вы знали, что ваше богатство и сила не в голове, а здесь (показывает между ног. – Авт.).

Женщина имеет силу очаровать самого мудрого человека! Вот настолько Бог ей дал симпатию магнетической силы.

Вы так сильно любите женщин?

Чрезвычайно! Я за ней пойду в огонь и воду. Мне уже восемьдесят без двух лет, а еще хочу бабу.

Знаете, если мужчина может, а не хочет, то это называется комедия. А если он хочет, а не может, то трагедия.

А у Вас трагедия или комедия?

Наполовину.

Я не принимаю никаких трав, хотя знаюсь все травы. Я своими ногами исходил все Карпаты, все обрывы, куда человеческая нога не ступала. Ем раз в день, мяса и водки не употребляю.

Как, по-вашему, правильно молиться?

Когда ты молишься умом своим, то Бог не принимает такую молитву, потому что злой дух воплощает ваши серые, будничные мысли в молитву и она не доходит к Богу. Если ты молишься сердцем, тогда Господь принимает эту молитву.

Иисус Христос говорил: «Стучи, и тебе откроется, будешь просить, дадут». А под лежачий камень вода не потечет. Только сердцем молятся те люди, которые пораженное сердце имеют. Например, когда у матери умер ребенок, мужчина у женщины или любовница у любовника.

Потому люди и идут обществом в церковь, потому что среди них обязательно будет кто-то с пораженным сердцем.

Какая часть тела лучше всего может сказать о характере человека?

Любая часть тела может сказать о характере человека. Например, если вы идете обрывистыми шагами, вы нервный человек. Когда ваши глаза сужены при взгляде, вы человек фальшивый и живете из другого человека.

Глаза говорят о состоянии человека и о его деянии. Глаза – это самый справедливый язык на свете.

С какими духами Вы общаетесь? Больше всего общаюсь со своим духовным проводником, великомучеником, целителем Пантелеймоном.

Великомученик Пантелеймон стал моим проводником, когда бабка давала мне посвящение, и я находился в другом измерении. Он мне как родной брат, что бы я его не спросил, мне его дух отвечает.

Кому Вы собираетесь передать свою силу?

С такой большой охотой и энергией хотел бы передать свою силу, и некому. Потому что люди любят деньги, а не человека. Посмотрите на мой кабинет. Через него прошла вся государственная элита.

Кто из высокопоставленных должностных лиц к Вам обращался?

Это секрет! Я не могу сказать, потому что они такого высокого мнения о себе. Скажут: «О, приехали к нему, а он старый дурак взял да и раструбил все».

Что можете сказать о Президенте?

В моем поле зрения я его не вижу, то есть не вижу его в поле зрения всего видимого и невидимого. Он исчез с моего экрана после Оранжевой революции.

А разве можно невинного человека с ее должности снимать, а назначать другого?! Да еще если бы назначил компетентного, а то такого, что тупой, как сибирский валенок.

Юлии Тимошенко я тоже не вижу.

А Леонида Кучму видите в своем “экране”?

Я их всех выбрасываю из поля зрения, они не мои друзья.

Одна киевская газета перед последними выборами в Верховную Раду меня спрашивали, будет ли лучшим парламент. Я сказал, что не будет. Появились статья: «Пророчество белого мага: будущий парламент лучше не будет».

Когда две партии между собой дерутся, то третья всегда лапу наложит.

А кто Ваш друг?

Всевышний.

Правда ли, что иконы могут кровоточить?

Это - пропаганда! Россия нам специально посылает такие иконы, в которые заложена химия и они якобы кровоточят или слезы пускают.

Россия хочет уничтожить в Украине веру, а везде внедрить свою – московскую.

Кто такое в истории где-то слышал, чтобы икона сделана из дерева кровоточила?! Ту икону делали грешными руками, такими, как у вас и у меня. Потому она не может быть святой.

Обязательно ли крестить детей?

Если вы христианка, то должны быть крещеной, потому что этим отгоняете от себя беса.

У язычников не было темных и светлых сил, все силы были светлыми. И людям не была нужна какая-то защита. А когда воцарилось христианство, появились темные и светлые силы.

Когда лучше крестить ребенка?

Очень хорошо сразу после рождения...

Нужно ли ходить на исповедь к священнику?

А кто такой священник? Он - нуль без палочки, как и любой другой мужчина. У меня привилегий по отношению к священникам нет. Священник говорит, что имеет право исповедовать человека, имеет право брать искупление за грехи. Но кто ты такой, что имеешь право давать человеку искушение, если ты сам грешен?!

Скажите мне, глупый глупому может посоветовать? Да нет, потому что он сам глуп. Голодный голодного может накормити? Нет, потому что сам голодный. Может ли больной больного оздоровить? Да нет, потому что он сам нуждается в помощи.

Но люди настолько забиты в религиях, что пытаются все точно выполнять.

Исповедоваться надо только перед Пасхой, когда есть общая исповедь. Священник открывает Евангелие и читает о грехах, которые человек может на земле совершить. И вы среди тех грехов избираете свой грех, бьете себя в грудь и говорите: «Господи, прости мою душу, что перед тобой согрешила». После этих покаянных слов, вы принимаете причастие, Господь прощает вам ваши грехи. И только Господь, больше никто!

А поп вам просто лапшу на уши пихает.

Священники сейчас очень обнищали, и уже не помогает служба божья. А чего? Потому что они уже свои пилорамы, предприятия имеют. Они окунулись во вполне мирскую жизнь, и духовность от них улетела.

Какие священники лучшие – женатые или нет?

Не суть важно. Но если он женат, то свою естественную похоть погасит в имении своем, если она красива и симпатична. А если она старая баба, как гнилой пень в лесу, то будет ходить к своим почитательницам, прихожанкам.

Знаете, что делали с собой в возбуждении в застенках великомученики? Палкой сбивали свой член вплоть до крови, чтобы он не поднимался.

Потому что сила любви, естественная сила такая сильная, как мина. Это природа! А природу никто уничтожить и запретить не может.

В средневековье церковь страшные грехи делала, сжигая ведьм. А что с ними можно сделать, если они такими родились, если их Бог такими сотворил? Бог даже дьявола сотворил. Он не раз заслуживал смерти у Бога, но тот его пожаловал, потому что то есть его творение.

Правильно ли церковь делает, что из здоровых ребят и девушек делает монахов и монахинь? Монахини – это лесбиянки, а монахи – голубые! Это последний приговор природе. Это есть калеки, шизофреники.

Белая кровь – сперма, которая должна идти в низ так, как задумано природой, идет вверх – в мозг. И тогда этот человек становится шизофреником.

Для женщины лучше быть мудрой или умной? Вот, допустим, вы такая начитанная и говорите перед ребятами очень мудрые слова, и ни один парень не задумается над тем, чтобы взять вас за женщину. Потому что знает, что когда возьмет вас за женщину, будет вашим слугой или рабом.

Лучше быть хитрой. Когда мужчина говорит какие-то бессмыслицы, женщина должна делать вид, что более мудрых слов она с роду не слышала. Тогда он увидит, что вам здесь чего-то не хватает (показывает на голову. – Авт.) и подумает себе: «Вот к этой я могу подступить, потому что она немножко придурок». И вы уже будете его женщиной, тогда сможете ему показать, кто есть кто.

Для женщины нужно уметь имитировать своим умом. Не нужно показывать свое я, свое я – это последняя буква.

Так выходит, что мужчины трусы, поскольку они боятся умной женщины? Не трусы. Просто мужчина, который уже хоть раз был наказан женщиной, второй раз на те же грабли не станет. Он знает уже беду.

Вы знаете, что ничего более сильного нет в жизни человека, как время и беда. Беда вас заставит сделать то, что в добром мире вы никогда не сделали бы. А время покажет ту пору, когда это должно произойти.

Когда мужчина очень красивую берет себе женщину, она должна служить не только ему, но и другим мужчинам, которые соблазняются ее рекламой. Такая женщина называется “громостка”.

Лучше брать средней красоты, чтобы другие не очень завидовали.

Женщина красива не только личиком, но и этой серединой...

Нужно ли там стричь волосы?

Нужно, потому что волосы – это антисанитария...

Мужчина полностью должен видеть творение женской красоты, потому не нужно ничего прикрывать волосами.

А тогда зачем природа нас создала с волосами?

Чарльз Дарвин говорил, что человек происходит от мартышки. (Смеется. – Авт.) И эти волосы, что у нас растут под мышками, на половых органах – это обезьяньи остатки.

А вы понимаете, что такое потка?

Нет. По-видимому, какое-то очень вульгарное слово.

Это - женский орган. Его так гуцулы называют. То не вульгарное, а наоборот – очень приятное. Потка.