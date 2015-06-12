Аваков озвучил основные версии возникновения пожара на нефтебазе под Киевом

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня во время заседания правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

В частности, он напомнил, что 8 июня Главным следственным управлением Министерства внутренних дел открыто уголовное производство по части 2 статьи 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшее тяжкие последствия).

"Создано усиленную следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников следствия и оперативных подразделений", - заверил Аваков.

Как проинформировал министр, в ходе расследования проверяются несколько версий совершения преступления: нарушение правил безопасности на взрывоопасном предприятии при эксплуатации оборудования для перекачки и смешивания топливно-смазочных материалов, проведении сварочных работ или обращении с огнем; несоблюдение обслуживающим персоналом технологического процесса, или несоответствие технического состояния оборудования нефтебазы; умышленный поджог с целью дискредитации группы компаний "БРСМ-Нафта" и принуждения владельцев к передаче активов компании конкурентам; поджог с целью сокрытия растраты руководством компании "БРСМ-Нафта" горюче-смазочных материалов и получения страховой компенсации.

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В ходе следствия выяснено, что деятельность по переработке и реализации нефтепродуктов на этой базе осуществлялась без соответствующих разрешений, подчеркнул Аваков.

По его словам, Государственная архитектурно-строительная инспекция проинформирована об отсутствии какой-либо информации относительно этого объекта. Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности также не располагает сведениями о деятельности данной нефтебазы.

"На данный момент проведено три первичных осмотра места происшествия и прилегающей территории. Более детальный осмотр будет произведен после завершения работ, связанных с тушением пожара", – сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня. Ликвидация пожара продолжается до сих пор.

По данным Минздрава, в результате пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.