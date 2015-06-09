Завтра в Москве рассмотрят апелляцию на продление ареста Савченко - адвокат

Об этом в Twitter сообщил ее адвокат Николай Полозов.

«Завтра в 10:30 в Мосгорсуде заседание по продлению стражи Надежде Савченко. Зал 335», - написал Полозов.

Завтра в 10:30 в Мосгорсуде заседание по продлению стражи Надежде Савченко. Зал 335. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 9 Червень 2015

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы.

21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил: "Предварительное следствие завершено. Далее ознакомления по ст. 217 УПК РФ. Ознакомление с 24 томами, предоставленными следствием, займет примерно полтора месяца. Потом - обвинительное заключение, предварительные слушания. Так что суд может состояться в августе".

Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Речь идет о гражданах, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.

В середине мая Савченко прекратила голодовку.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста летчицы до 30 июня.