Все идет к тому, что Россия собирается отдать Савченко - адвокат

Один из адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко Илья Новиков заявляет, что в последнее время следствие по ее делу резко ускорилось.

Об этом он сказал в интервью «Новой газете».

«Надо сказать, что следствие в последнее время подгоняет само себя. Например, когда мы говорили следователям, что не можем приехать, мы заняты, у нас другие дела, следователь к нам сам приезжал и привозил на подпись бумажки, потому что ему нужно было обязательно в этот же день отчитаться»,- сказал Новиков.

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По его словам, следствие резко ускорились еще до того, как были задержаны силами АТО в Луганской области российские спецназовцы - сержант Александр Александров и капитан Евгений Ерофеев. Адвокат объясняет это тем, что «была дана команда». «Видимо, уже принято решение как можно скорее провести суд и после суда договариваться на уровне дипломатии», - сказал Новиков.

Он также считает, что все идет к тому, что Россия собирается «отдать Савченко».

«По моей сегодняшней оценке, скорее идет к этому, потому что никаких бонусов от того, что ее держат здесь, Кремль не получает. А все, что нужно в смысле общественного мнения, они достигнут тем, что ее осудят. А после того, как ее осудят, никакой пользы она приносить не будет, а неудобства приносить будет, потому что давление со стороны европейцев за ее освобождение будет только нарастать», - сказал Новиков.

На вопрос, какой срок суд может назначить Савченко, Новиков ответил: «Совершенно спокойно может быть 13-16 лет. Я бы хотел подчеркнуть, что это тот редкий случай, когда мы не собираемся в принципе работать в плоскости наказания, и нам абсолютно не интересно, какая там будет цифра».

По словам Новикова, адвокаты Савченко свою задачу в суде видят в том, чтобы «показать всем, как шло следствие, вот просто вывернуть все это белье наизнанку, дерьмом наружу», а также набрать дополнительные очки поддержки Савченко за пределами России.

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

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24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и незаконном пересечении границы.

21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил: «Предварительное следствие завершено. Далее ознакомления по ст. 217 УПК РФ. Ознакомление с 24 томами, предоставленными следствием, займет примерно полтора месяца. Затем обвинительное заключение, предварительные слушания. Следовательно, суд может состояться в августе». Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Речь идет о гражданах, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.