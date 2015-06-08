ГПС: В катере пограничников находились восемь человек, поиски одного продолжаются

Поиски одного из них продолжаются, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«На борту катера находились восемь человек: четверо военнослужащих Госпогранслужбы, трое военнослужащих ВСУ и одно гражданское лицо», – говорится в сообщении.

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При этом в Госпогранслужбе напомнили, что семь человек госпитализированы, один из них впоследствии скончался.

Также сообщается, что пострадавших военнослужащих Госпогранслужбы и ВСУ переправили санитарным авиарейсом в военный госпиталь Одессы.

Ранее сообщалось, что на борту катера на момент взрыва находились семь человек, шестерых спасли, а один исчез.