ГПС: В катере пограничников находились восемь человек, поиски одного продолжаются

15:26, 08 июня 2015
Общество
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На борту катера морской охраны Госпогранслужбы, который взорвался невдалеке от Мариуполя, было восемь человек.

На борту катера перебували 8 осіб / 0629.com.ua

Поиски одного из них продолжаются, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«На борту катера находились восемь человек: четверо военнослужащих Госпогранслужбы, трое военнослужащих ВСУ и одно гражданское лицо», – говорится в сообщении.

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При этом в Госпогранслужбе напомнили, что семь человек госпитализированы, один из них впоследствии скончался.

Также сообщается, что пострадавших военнослужащих Госпогранслужбы и ВСУ переправили санитарным авиарейсом в военный госпиталь Одессы.

Ранее сообщалось, что на борту катера на момент взрыва находились семь человек, шестерых спасли, а один исчез.

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