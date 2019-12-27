Суд отклонил заявление об отводе трех новых прокуроров по делу экс-"беркутовцев"

Адвокат поставил под сомнение процессуальную самостоятельность трех новых прокуроров по делу экс-"беркутовцев".

Коллегия судей Киевского апелляционного суда под председательством судьи Маргариты Васильевой не удовлетворилк отвод прокурорам Сергею Куцему, Виталию Субботину и Александру Шевеленко, которых генпрокурор Руслан Рябошапка, сегодня, 27 декабря, включил в группу прокуроров по делу пяти экс-"беркутовцев", которые обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об отводе на заседании суда заявила адвокат семей Небесной сотни по делам Майдана Евгения Закревская, ее также поддержали потерпевшие, присутствующие на заседании.

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"Существуют основания, обстоятельства, обоснованные сомнения в их процессуальной самостоятельности ... Я убеждена, что эти прокуроры не владеют материалами дела вообще, и, поскольку, не владея полностью материалами дела, они согласились быть включенными в группу прокуроров, у меня есть убеждение, что их цель здесь – не поддержание государственного обвинения и не интересы дела, и не права потерпевших, и не установление объективной истины", - заявила Закревская. Она выразила убеждение, что целью трех новых прокуроров является "замена меры пресечения обвиняемым для того, чтобы завтра их обменяли".

"Эта цель никоим образом не предусмотрена Уголовным процессуальным кодексом. Эта цель не является признаком того, что прокуроры являются беспристрастными и действуют в интересах дела", - подчеркнула Закревская.

Между тем, после непродолжительного пребывания в совещательной комнате коллегия не нашла достаточно оснований для удовлетворения заявления адвоката об отводе.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения электронного браслета.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

23 декабря "Громадське" со ссылкой на два источника сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей 20 февраля 2014 года.

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24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пять экс-"беркутовцев" были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене экс-"беркутовцев".

Сегодня, 27 декабря, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-"беркутовцам". Жалобы Янишевского, Зинченко и Аброськина суд получил 26 декабря, жалобы Тамтуры и Маринченко - сегодня.

Во время судебного заседания стало известно, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу.

По данным российских СМИ, обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" планируется 29 декабря.