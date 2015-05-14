Адвокат: лидера УНА, похищенного спецслужбами РФ, возможно, уже нет в живых

Украинца Николая Карпюка, арестованного во время въезда в Россию 21 марта 2014 года, возможно, уже нет в живых.

Об этом сообщил российский адвокат Илья Новиков, передает Украинская правда.

"14 месяцев с момента задержания к нему не пускают консула. Все это время идет переписка с российскими МИДом и СК. МИД говорит "приезжайте, препятствий нет, согласуйте дату с СК". СК - "в настоящий момент невозможно, идут следственные действия. Вернемся к вопросу после 1 мая..." после 10 мая... после 30 мая...", - написал он на Facebook.

"Сегодня мы с ростовскими консулами были в ГСУ СКР по Северному Кавказу в Ессентуках. Они заранее писали, что приедут. Нас встретили по схеме "начальства нет, никого нет, жалобы принимает сторож", - добавил Новиков.

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"Когда стало ясно, что толку не будет, мы подали подробное заявление и отвезли подробную жалобу в суд. На суд надежда плохая, но украинскому МИДу надо опираться на какие-то первичные документы. Поэтому жалоба", - сказал он.

Адвокат также обратился к послу по особым поручениям МИД Украины Дмитрия Кулебы со словами, что "момент для каких-то решительных заявлений уже настал".

Украинца Николая Карпюка, арестованного при въезде в Россию 21 марта 2014 года, возможно, уже нет в живых.14 месяцев с... Posted by Илья Новиков on 14 мая 2015 г.

Как известно, 21 марта 2014 года Карпюк был задержан в Черниговской области российскими спецслужбами, оттуда вывезен в Россию.

Его обвиняют в бандитизме и отправке наемников в Чечню. По первым данным, Карпюк содержится в СИЗО в Ессентуках. Как отмечает Новиков, два месяца назад появилась информация, что Карпюк находится во Владикавказе "в СИЗО на территории ФСБ".

10 апреля МИД Украины вручил российскому консулу в Киеве ноту протеста в связи с нарушением прав арестованных в России украинцев - Карпюка и киевского журналиста Станислава Клиха.

В документе указывалось, что российская власть грубо нарушает свои обязательства, не допуская к украинским заключенным консульских работников и не предоставляя Киеву информации о месте содержания граждан под стражей.

МИД Украины потребовал от российской стороны обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дел Карпюка и Клиха, немедленно допустить к ним консульских должностных лиц Украины в соответствии с международно-правовыми обязательствами России, а также привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении этих обязательств.

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Киевского журналиста Станислава Клиха задержали 11 августа. Он поехал к девушке в город Орел, но в Украину так и не вернулся. Родные до сих пор не знают, в чем его обвиняют. Вероятно Клих содержится в СИЗО в Пятигорске.

По данным украинского МИД на январь 2014 года, в российских СИЗО незаконно содержатся 11 граждан Украины. Среди них обвиняемые в терроризме крымчане Олег Сенцов, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Геннадий Афанасьев, украинская летчица Надежда Савченко, обвиняемый в шпионаже Юрий Солошенко.