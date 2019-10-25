​​​​​​​Киднеппинг по-украински. Как преступники отделываются условными сроками за похищение людей

23 октября полиции понадобилось 5 часов, чтобы найти трехмесячного малыша, похищенного в Киевской области, и задержать злоумышленницу. По предварительной версии, женщина потеряла ребенка, после выкидыша сочла, что не может иметь детей, потому и решилась на такой отчаянный шаг… 25 октября ей должны будут избрать меру пресечения.

Отметим, что статья Уголовного кодекса Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека» предусматривает наказание – до пяти лет лишения или ограничения свободы, и, если речь идет об организованной группе похитителей, – от пяти до десяти лет лишения свободы. Но на практике преступники, зачастую, отделываются условным сроком.

В Реестре судебных решений УНИАН нашел несколько историй о похищениях. При этом, «классических» преступлений, когда жертву увозят подальше и требует выкуп, не так уж много. По большей части, речь идет о «лишении свободы», когда жертву из мести заталкивают в багажник или же запирают дома, а потом отпускают.

15 тысяч гривен за поездку в багажнике на кладбище

Поздним вечером 29 декабря 2015 в Купянске (Харьковская область) произошел конфликт между двумя несовершеннолетними. В ситуацию вмешались родители одного из парней, которые не придумали ничего лучше, как затолкать обидчика своего сына в багажник «Chevrolet Aveo» и вывезти его за город. Парня просто выбросили в снежный сугроб у кладбища.

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Но подросток оказался не робкого десятка. Он обратился в полицию и потребовал со своих обидчиков 300 тысяч гривен компенсации за свои страдания. Во время суда мужчина и женщина говорили, что каются, но деньги выплачивать отказывались. В итоге, в октябре текущего года он получил пять лет условно, она – три года условно. Кроме этого, им присудили выплатить потерпевшему 15 тысяч гривен.

Вообще безнаказанными можно считать столичных киднепперов. Так, в феврале прошлого года студент второго курса КНУ имени Тараса Шевченко вместе с тремя знакомыми затолкал несовершеннолетнего в багажник BMW X5. Жертву отвезли в посадку у Верблюжьего залива на Днепре, начали бить и избивали даже когда парень упал на землю. После издевательств жертву снова заставили лечь в багажник и… отвезли к его дому.

Суд был более, чем лоялен к столичной молодежи – год условно получил лишь один из обидчиков. А о компенсации пострадавшему речи вообще не шло.

Выпил с ворами

В целом, в неприятные истории с киднеппингом часто попадают именно подростки. К примеру, парень из Новомосковска (Днепропетровская область) в начале 2017 года стал жертвой двух рецидивистов, когда согласился помочь знакомому забрать телевизор из его дома. Молодого человека нисколько не смутил тот факт, что технику знакомый почему-то передавал через окно…

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Телевизор они отнесли еще одному общему знакомому, после чего решили вместе поехать в Днепр, чтобы там выпить. Во время пьянки у подростка забрали мобильный телефон, поэтому сообщить о себе он никому не мог. «Праздник» продолжился в гостиничном номере, которые «знакомые» сняли для продолжения банкета. В какой-то момент подросток превратился из собутыльника в мальчика для битья. Его долго избивали, натягивали ему на голову пакет для мусора и душили. Взрослые заставляли подростка целовать им руки и опять начинали душить и бить в живот. Истязания продолжались до утра. А когда все вышли из номера, парень сбежал.

В июне текущего года извергов осудили, один получил - 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, второй - 5 лет и 1 месяц.

Избила молотком и табуретом, связала и оставила на всю ночь одну

Под статью о похищении попадает и страшная история, которая произошла в мае этого года во Львовской области, - 27-летняя женщина проломила череп 10-летней сироте. Причиной инцидента, якобы, стала ссора пострадавшей с дочерью подозреваемой. Разъяренная мать заманила девочку-обидчицу своей дочери в квартиру, связала ей руки и ноги скотчем, жестоко избила молотком и табуретом, и оставила на всю ночь одну. Утром развязала и выпустила окровавленную девочку на улицу…

Сейчас женщина арестована и ожидает вынесения в отношении себя вердикта. А пока следствием должны быть проведены психолого-психиатрические и наркологические экспертизы.

Стоит, впрочем, отметить, что подозреваемая уже отбывала срок за убийство. И освободилась за три месяца до этого ужасного происшествия.

Педофил «не понимал», почему оказался в полиции в одном кроссовке

Надо сказать, что под статью о похищении и лишении свободы попадают и педофилы. К счастью, есть истории, которые заканчиваются относительно счастливо для детей и действительно несчастливо для насильников.

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Так, в марте этого года извращенец напал на несовершеннолетнюю в городе Подольск Одесской области. Поздно вечером он подошел к девочке со спины, схватил и попытался утащить с дороги в темноту. Насильник и его жертва оказались в придорожной канаве. Педофил несколько раз ударил ребенка кулаком, а после этого начал целовать и стягивать с нее штаны.

Но девочка не собиралась легко сдаваться и отбивалась изо всех сил. Крики подростка привлекли внимание прохожих, педофил сбежал, но его догнали. На допросе он говорил, что был пьян и абсолютно не понимает, почему оказался в полицейском участке в одном кроссовке.

Что характерно, его уже судили за изнасилование, он вышел по УДО. В сентябре нынешнего года его вновь осудили, на этот раз - на семь лет лишения свободы.

«Теперь ты точно не увидишь моих детей»

Принято считать, что в роли похитителей, зачастую, выступают мужчины, но случаются похищения даже из-за женской ревности.

Так, в марте 2016-го жительница Борисполя решила разобраться с девушкой, которая помогала ее бывшему мужу присматривать за детьми (после развода малыши жили несколько дней у мамы, несколько – у папы). Ревнивая мать подъехала к дому бывшего супруга, дождалась няню и набросилась на нее. Похитительница брызнула девушке в глаза из газового баллончика и сказала: «Теперь ты точно не увидишь моих детей». Но на этом не остановилась - отобрала у жертвы мобильный и затолкала ее в салон своего автомобиля.

Впрочем, далеко увезти похищенную няню женщине не удалось. Потерпевшая оказывала сопротивление, пыталась открыть двери авто, вырывала из рук похитительницы баллончик. Та в ответ кусалась… Распыленный газ заполнил салон. Похитительница открыла дверь авто, вышла и вспомнила, что у нее есть электрошокер. В ход пошел и он. Но жертва отбилась и сбежала.

В полиции похитительница заявила, что ничего подобного не происходило. Мол, все это выдумки, ее очерняют недоброжелатели. Также утверждала, что бывший муж просто хочет забрать у нее детей, и готов для этого на любые гадости.

Впрочем, суд ей не поверил и несколько дней назад огласил приговор – три года условно.

Похищение ради «спасения семьи»

В чем-то похожая на предыдущую история произошла в сентябре этого года в одном из сел Сумской области. Правда, ревность вызвала не няня, а сиделка. По информации местной полиции, потерпевшая приглядывала за пенсионером, а его сын часто ей звонил. Гражданская жена последнего решила, что муж слишком часто начал наведываться к старику, а, возможно, и к его сиделке. И решила «спасать семью». Приехала к жертве, избила, связала и заперла в доме без еды. На следующее утро пришла снова, спустила потерпевшую в подвал, дала воду и фонарик, и снова ушла.

Потерпевшая не стала дожидаться следующего возвращения своей обидчицы, сломала двери подвала, потом – дома, и вырвалась на свободу. Следствие по этому делу еще не закончилось.

Отрезали часть уха и потребовали 20 тысяч долларов

Происходят в Украине и похищения с целю выкупа. Так, в нынешнем году в Днепре задержали группировку, которая похитила мужчину и требовала у жертвы 4 млн грн.

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В августе текущего года за похищение 54-летней одесситки также были осуждены трое мужчин. Еще в ноябре 2016 года похитители выкрали женщину, вывезли ее в Киев и требовали у родственников жертвы 5 млн гривен выкупа. Их задержали через два дня после похищения. Двоим из них суд назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев тюрьмы. У третьего нашли пистолет, он получил 7 лет тюрьмы.

Похожая история в Мелитополе отличалась двумя факторами. Во-первых, с жертвы требовали гораздо меньшую сумму – 20 тыс долларов. Во-вторых, действовали трое похитителей гораздо жестче: отрезали своей жертве – бизнесмену – часть уха, чтобы запугать. Но выкуп не получили и все же оказались за решеткой.

Влад Абрамов