Константин Шеремет: Не каждый малыш подойдет ко взрослому и скажет: «Я потерялся». И, к сожалению, единицы взрослых спросят у ребенка на улице: «Что ты тут делаешь без мамы и папы?»

Два года назад в Киеве со двора детского садика похитили полуторамесячную девочку. Вскоре появился фоторобот подозреваемой, вся столица искала ребенка. Киднепера и его жертву нашли Вышгороде. Похитительница путалась, объясняя причины своего поступка, рассказывала что-то о недавно рожденной и погибшей девочке. И, судя по реестру судебных решений, она отделалась двумя годами ограничения свободы.

Или другая нашумевшая история, когда волонтеры и кинологи изучали каждый заброшенный дом, осмотрели все поля и посадки вокруг села в Одесской области, в котором пропала 13-летняя Дарья Лукьяненко. А все это время тело девочки было во дворе у ее соседа…

При этом, сотрудники «детской полиции» говорят, что статистика – не повод паниковать, поскольку истории, когда детей похищают или берут в заложники – единичны. А подавляюще большинство беглецов находится в первый же день.

О том, как девочек похищают извращенцы, откуда дети сбегают к мамам, как они уходят из дома с подушкой и бутербродами, и почему патрульные дарят беглецам мобильные УНИАН рассказал начальник Отдела организации превентивной работы Управления ювенальной превенции Нацполиции Константин Шеремет.

Как часто в Украине похищают детей?

Случаи похищения детей, как их классически описывают в кино, бывают редко. Такие случаи единичны. Например, лет пять назад под Харьковом пропала 12-летняя девочка. У нее была легкая форма ДЦП, она практически не выходила из дома, жила в соцсетях, где познакомилась с 50-летним мужчиной из РФ. В итоге, он приехал к ней и, по документам дальней родственницы, увез к себе домой, под Казахстан. К счастью, у девочки сохранилась переписка на компьютере, стало понятно, кто подозреваемый, и местонахождение ребенка установили за два дня. Прогнозы у нас были самые мрачные: сексуальная эксплуатация, развращение и т.п. Они не подтвердились. Возможно, тот мужчина просто не успел воплотить в жизнь свои замыслы.

В феврале этого года в Днепре мужчина поссорился со своей знакомой, и угрожая пистолетом, увел ее 12-летнюю дочку к себе домой. Девочка была у него четыре часа, потом ее освободил «КОРД». Похититель сам открыл дверь, его тут же обезоружили. Ребенок в это время находился в дальней комнате.

А три года назад был случай в Харьковской области, когда мужчина заманил к себе на дачу 14-летнюю девочку. Предложил провести вместе вечер, ребенок согласился. В итоге он ее изнасиловал, запугал так, что девочка боялась выйти. Он о ней «заботился»: поил, кормил, но не выпускал. Нашли ее через сутки. Прочесывали дома и дошли до его дачи.

Но такие истории – исключение.

Почему дети уходят из дома?

Очень часто за этим скрывается протест. Например, в конце июня этого года в одном из сел в Харьковской области пропала девочка. Она ушла из дома и не взяла с собой телефон. Мы обыскали все село, не понимали, где она может быть (друзей у нее практически не было). Всегда есть вероятность, что ребенок на улице станет жертвой несчастного случая или преступника, сам совершит преступление, например, кражу. Но в те дни резко похолодало, добавилась опасность, что ребенок заболеет. И мы около суток прочесывали местность. Наконец, нашли ее спящей. Оказалось, что все это время она бродила по окрестностям села, один раз даже прокралась к себе домой, взяла еду и снова сбежала.

Читайте такжеНедетская жестокость. Как защитить ребенка от кибербуллинга

Так вот, накануне девочка просила денег, мама их не дала, подросток взбунтовался. При этом, в семье действительно не было лишних финансов.

Или, вот, летом этого года 12-летння девочка из Лисичанска в Луганской области, сбежала оставив записку: «Мама, можешь меня не искать, прощай...». Ее нашли на утро, у дома одной из подруг. Оказалось, все дело в том, что ей не купили телефон, и она решил так выразить протест.

Конечно, чаще бегут из семей, которые принято называть неблагополучными. Представьте семью, где отец выпивает, мама его, скажем так, поддерживает. Воспитанием дочки они оба не занимаются: «Ей уже 13 лет, чего ей время уделять?» При этом, девочка хорошо старательно учится, примерно себя ведет в школе… В итоге, ребенок устал от того, что поддержки от родителей нет. Искали ее несколько дней, она все это время ночевала у друзей и подруг.

Есть те, кто считает, что причина побегов – гормоны, пубертатный период. Но, по большему счету, речь идет о просчетах в воспитании. Родители должны быть друзьями, партнерами. Если у вас в 11-12 лет нет доверия, то в 14-15 лет вы уже ничего не исправите походом в полицию с просьбой: «Покажите ему Уголовный кодекс». Есть простая рекомендация для сплочения внутрисемейного взаимопонимания: каждый вечер ужинайте в кругу семьи, делитесь прожитыми впечатлениями за день, разделяйте радость и печаль. Это залог доверительных семейных отношений.

Скажите, а еще жив миф о том, что детей «воруют на органы»?

Такие новости – абсолютные фейки.

Единичны, но вполне реальны матери, которые пытались продать своих детей. К нам поступала информация, что родитель «дал рекламу», начинал искать продавца. Им было все равно: кто заберет ребенка, что с ним будет. Интересовали только деньги. Пресекали путем инсценировки. Сотрудники полиции приходили под видом покупателя.

Прошлым летом в Запорожье мама продавала 15-летнего мальчика-инвалида в трудовое рабство за 50 тысяч гривен, а на Черкащине женщина готова была отдать грудничка прямо на пороге роддома за 140 тысяч гривен.

При этом, бывают ситуации, когда дети бегут из приютов или интернатов к мамам, которые лишены родительских прав.

Я работаю в полиции более 20 лет и насмотрелся всякого. Видел детей с подгузниками, которые не меняли неделями. У малышей кожа, что называется, живьем слазила. Но для подобных деток грязь, перегар, крики, еда раз в день воспринимается как норма – другого отношения они не видели. До трех лет ребенок не понимает «хорошая» или «плохая» мама. Она может бить и ругать, но она - мама.

Часто ли дети решают «попутешествовать»? Почему сбегают из приютов, интернатов?

Недавно под Бердичевом (Житомирская область) нашлись две девочки 8 и 10 лет, которые решили поехать путешествовать на автобусе из Винницкой области. Они взяли с собой раскладной велосипед, термос с чаем, бутерброды и… подушку. Родители ничего не подозревали, думали, что дети в школе.

Есть патологическое влечение к бродяжничеству. Оно обусловлено психологическими особенности, проявляется, в основном, в подростковом возрасте. Есть «категория», которую мы разыскиваем постоянно. С ними, с одной стороны, проще: мы примерно знаем, где искать таких беглецов (например, у ТРЦ). Но к этой проблеме тоже надо относится серьезно. Пять раз он уйдет, на шестой может случится несчастье.

Пять лет назад в Киеве восемь раз возвращали домой 15-летнюю девочку. В итоге, полицейские подарили ей мобильный, чтобы она отзванивалась.

Наверное, сейчас полиции легче искать детей, чем пять лет назад. Можно же отследить ребенка по его мобильному?

Не все убегают с телефонами. Зато они есть у тех, кто находится рядом с ними. Мы сотрудничаем с мобильным оператором «Киевстар», это позволяет делать рассылку с приметами пропавших детей. На первый взгляд - мелочь. Но такие смс срабатывали и своевременно возвращали детей в семьи.

Например, в конце весны-начале лета 15-летняя девочка убежала к 21-летнему парню в соседнюю область. Свой телефон отключила. Мы вычислили, к кому она уехала, и встала дилемма: позвонить ему или нет? Он мог вернуть девочку родителям, а мог, наоборот, спрятать. Решили разослать смс с ориентировкой. Парень его увидел, сам вернул подружку.

Или, вот, была история с 10-летним мальчиком, который исчез в пригороде Харькова. После смс-рассылки нам сообщили, что похожего паренька видели в маршрутке, которая ехала на центральный рынок в центре Харькова. Мы не понимали, куда он пойдет дальше. Ни родни, ни друзей у него в городе не было. В итоге, выехал наряд и нашел беглеца недалеко от конечной остановки.

Оказалось, что когда-то он ездил с мамой в центр, ему понравилось и он решил поехать туда сам. Как доехать он помнил, а как вернуться – нет. Ребенок заблудился, не знал, где он, где автостанция, а не каждый малыш подойдет ко взрослому и скажет: «Я потерялся». И, к сожалению, единицы взрослых спросят у ребенка на улице: «Что ты тут делаешь без мамы и папы?»

Вот, в прошлом году в Киеве 8-летний мальчик поссорился с мамой и решил уехать на дачу, но заблудился в метро, никто его по дороге не остановил. Его нашли сотрудники полиции метрополитена.

Скольких детей так и не удалось найти?

На сегодняшний день у нас 41 ребенок находится в розыске. 22 исчезли в этом году, 19 «перешли» с прошлых лет.

Одна из самых запутанных историй произошла в Киеве, в Соломенском районе, в 2011 году. Девочка прошла через рынок и пропала. Следы просто оборвались. Всех опросили, переопросили несколько раз. К сожалению, ничего.

Читайте также"Поцелуй смерти" от девочек-живодеров. Накажут ли сумских подростков за жестокое убийство котят

Далеко не все истории с пропавшими детьми заканчиваются хорошо. В прошлом году, в феврале, тоже в Харьковской области, исчез мальчик из многодетной семьи, ему было 17 лет. Гулял вечером с друзьями, все пошли домой и он, вроде, тоже. Не дошел. Он как будто испарился. Просмотрели все записи видеокамер – ничего. Никаких следов. Через два месяца нашли его труп за городом, без следов насильственной смерти. Скорее всего, замерз. Куда он шел? Зачем? Мы уже не узнаем.

Но, обратите внимание, ребенок в 12 ночи был на улице. Не совсем правильно, что дети даже в таком возрасте гуляют по ночам.

За два последних месяца у нас один был факт, когда пропавшего ребенка нашли погибшим, он покончил жизнь самоубийством.

Причины бывают разными. В этом году на Тернопольщине повесился 12-летний мальчик. По одной из версий, он сделал это после того, как его отчитали за разбитый смартфон.

Таких случаев очень мало. В этом году 10,5 тысяч детей были найдены в течение первых суток. В процентном соотношении - это 92,6% от всех детей, которых мы искали. В 2015 эта цифра составляла 80,6%.

Какова статистика по сравнению с прошлыми годами? Дети начали пропадать чаще или реже?

В 2018 году было примерно 11,3 тысяч заявлений о пропавших детях, в этом за 9 месяцев – уже 11,4. При этом, в 2015-м не было и 5 тыс заявлений от родителей. Это число обращений к нам.

Эта статистика не говорит о том, что дети стали уходить из дома чаще. Мы освещаем свою деятельность, разъясняем, как мы работаем, какие меры принимаем, работаем с общественностью на основах партнерства. Люди стали больше доверять полиции и чаще обращаться.

Случается, что дети задержались у друзей, а родители забили тревогу. Были истории, когда нам звонили мамы: «Пропала дочка!» К ним выезжала следственно-оперативная группа, криминалист (он собирает образцы ДНК-профиля) и не успевали доехать. Родители перезвонили: «Пришла».

Или, две недели назад в Киеве был звонок на «102»: «Подростка силой затолкали в машину». По сути, это - похищение человека, тяжкая статья. Нашли. Оказалось, что парень поссорился с девушкой, его друзья силой повезли мириться. Но, спасибо, что такой звонок поступил. Хуже, когда в таких случаях ничего нам не сообщают, и в реально криминальных ситуациях мы теряем драгоценное время.

Влад Абрамов