В Запорожье мать пыталась продать собственного сына за 50 тысяч гривень

Женщину задержали сразу после передачи ей денег за ребенка, в данный момент она находится в СИЗО.

Сотрудники полиции Запорожской области задержали женщину, которая планировала продать своего несовершеннолетнего сына.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области.

В частности, вчера, 14 июня, полицейские задержали жительницу Запорожья (1969 года рождения), которая предложила гражданке купить у нее ее несовершеннолетнего сына (2003 года рождения). Злоумышленница хотела за ребенка 50 тыс. грн.

«Задержана жительница Запорожья, 1969 года рождения, которая за денежное вознаграждение в сумме 50 тыс. грн продала собственного сына возрастом 15 лет», - сообщил замначальника отдела по борьбе с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Запорожской области Дмитрий Клименко.

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Женщину задержали сразу после передачи ей денег за ребенка, в данный момент она находится в СИЗО.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Facebook, что эта мать продавала своего «мальчика-инвалида за 50 000 гривень в ... трудовое рабство».

«Чтобы ... цитирую «купить на полученные деньги землю и заняться бизнесом, и чтобы не претендовал на ее квартиру, когда вырастет», - пишет министр.

Он также добавил, что это единственный ребенок у женщины.

По данным полиции, задержанная неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту попытки продажи ребенка открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители также отмечают, что сотрудники ювенальной превенции полиции Запорожской области передали мальчика в Центр социально-психологической реабилитации детей. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черкассах мать продала младенца за $5 тысяч прямо на пороге роддома.