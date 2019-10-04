​​​​​​​Леонид Парфенов: Посмотрел обращение Зеленского о формуле Штайнмайера. Отличный Stand UP. Говорить с суфлером, но так, как будто без суфлера

Первым делом, Парфенов отказался отвечать на вопросы, связанные с политикой: «У меня фамилия на букву «П», но я не Путин. Здесь задают вопросы, которые должны решаться Нормандским саммитом, но почему-то их спрашивают у любого московского приезжего».

С 2018 года ваша передача перекочевала в YouTube. Есть ли разница в том, как создается продукт для ТВ или соцсетей?

Нет. Мне кажется, это искусственное противопоставление. Люди ищут контент, им без разницы видели ли они это в эфире, сразу в YouTube, или пропустили в эфире, а потом посмотрели в YouTube. Важно, что они вступили во взаимодействие с этим контентом. Это - технология доставки аудиовизуальной продукции на дом. Более того, человек потом и не вспомнит, видел он это на телеканале или нет.

Насколько все изменили новые технологии, соцсети?

Раньше сволочь говорила о вас в очереди, а теперь в Facebook написала. Вся разница. Ты раньше не слышал в очереди орфографические ошибки, а теперь их видишь.

Изменилась ли ваша аудитория?

Нет. Понятно, что люди в возрасте не лазят по YouTube, но это не влияет на мои задачи. Ты все равно должен сделать материал, который интересно смотреть. Как он это посмотрел? Да пусть хоть VHS покупают и смотрят.

Вы смотрите украинские СМИ?

Я и российское не смотрю. Максимум, клип может до меня долететь… А, нет! Я видел у соседа в самолете, а потом посмотрел сам обращение Зеленского в связи с Штайнмайера… Правилом?

Формулой.

Формулой.

Очень хорошо. Снято с двух дублей. Отличный Stand UP. Я думаю, что по этой части он самый передовой президент мира. Вот так, говорить с суфлером, но так, как будто без суфлера, очень искренне от души, ровно пять минут десять секунд - так, чтоб было не много и не мало, надсадным голосом человека, болеющего за свое дело.

Телевидение умрет или выживет?

Вы приемник героя фильма «Москва слезам не верит», который говорил, что не будет ни кино, не театра, одно сплошное телевиденье. Ничего не будет одно. Слава тебе Господи, все будет единовременно.

Что думаете о таком вызове, как Fake News?

Пусть будет всего и много. Если вспомнить, в каких химерах прожило несколько поколений советских людей, можно ужаснутся. И, ничего, выросли, хотя нам рассказывали, как империалисты едят на завтрак детей. Это мое мнение.

Всегда были фейки. Люди не могут жить одной правдой. Вообще. Если вы готовы верить – вы верите. Это вопрос развития аудитории. Слава Богу, никто не прекращает в двадцать два года учиться.

Что приносит вам удовольствие в творческом плане?

У меня несколько проектов, все они приносят мне одинаковое удовольствие. Я бегаю, как передовая ткачиха, от одного «станка» к другому. У меня в YouTube собственный блог, который я всегда развожу с журналистикой, иначе я запутаюсь сам, что делаю. Есть «Намедни». Есть большой фильм «Русские Грузины».

Вы могли бы снять фильмы о войне на Донбассе, аннексии Крыма?

Я не могу в сослагательном наклонении «бы».

Я вам объяснил, как я занят ближайшие полтора года. Понимаете, у меня съемочные дни прямые - 21, 22, 23 декабря.

Когда находишься внутри, ты не рассуждаешь «если бы я снял бы на эту тему». Я не живу в сослагательностях, у меня много чего нужно делать без «бы».

Влад Абрамов