Готовность к Армагеддону. Сможет ли Украина выдержать глобальные катаклизмы

Если раньше улыбку вызывала известная поговорка о том, что самое жизнеспособное (потому что умеет выживать в любых обстоятельствах) существо на Земле – таракан, то сегодня невольно приходится задуматься, что таким существом постепенно становится человек. Глобальные изменения климата, к которым, впрочем, мы сами приложили руку, действительно заставляют Homo sapiens приспосабливаться к непривычной жаре или неожиданным наводнениям. Но так ли быстро мы это делаем, как необходимо для выживания?

Когда в Сети появляется видео с одесских пляжей, на котором отдыхающие с восторгом наблюдают настоящий водный торнадо, когда в Ровенской области выпадает град размером с лимон, когда Закарпатье теряет урожай под полутораметровым уровнем воды, а ураганный ветер срывает крыши и выкорчевывает деревья на Днепропетровщине, это уже почти не вызывает удивления. Такие природные катаклизмы становятся все более привычными для украинцев. Привычными с точки зрения их все более частого появления в наших широтах, а также попыток выбить денег с местной и центральной властей на ликвидацию последствий стихии (денег, зачастую, слишком мало, а то и вовсе нет). И оранжевый уровень опасности, когда погодные условия считаются опасными, уже не что-то необычное для нашей страны.

Но что, если одесский торнадо пройдется не по морю где-то на горизонте, а по пляжам и прибрежным строениям? А что, если эти строения – потенциально опасные объекты (химические, взрыво-, пожаро- или даже радиационноопасные предприятия)? Куда бежать и что делать, если в Киеве или Харькове за несколько часов выпадет не месячная норма осадков, а полугодовая? Знаем ли мы, как действовать, если южные области «затрясет»? Готовы ли соответствующие службы к ситуации, когда на Землю «приземлится» астероид? И как вообще у нас обстоят дела насчет предупреждения катаклизмов? С такими вопросами УНИАН обратился к спасателям в разных регионах страны. Ответы, прямо скажем, не порадовали.

Борьба с астероидами «за счет заинтересованной стороны»

Все чиновники, зачастую, рассказывали о потенциально опасных объектах, коих в каждой области Украины – с избытком, и рапортовали о готовности противостоять возможным ЧП: перечисляли количество техники и личного состава спасателей, подсчитывали квадратные метры убежищ и уверяли, что местные жители точно найдут, в каких подвалах эти укрытия имеются.

В Черниговской области сразу предупреждают – убежищ мало (в новостройках нет вообще), и их на всех не хватит. Поэтому местным жителям следует сразу готовиться к эвакуации. А в местном ГСЧС признают – и масштабные пожары, и катастрофические наводнения в области вполне возможны. Более того, не отрицают, что готовы спасать людей даже в случае падения на регион и какого-нибудь космического объекта. «Не имеет значения, что, где и откуда упало. Первоочередным является то, какие последствия это имеет или может иметь», - подчеркивают в ведомстве.

Черниговские спасатели настолько суровы, что честно отвечают: упади на область хоть метеорит, хоть комета, действовать будут, как и в случае других ЧП. «Мониторинг обстановки, проведение радиационных, химических, бактериологических и других измерений, и, в соответствии с выводами, привлечение специалистов по необходимым направлениям, а также проведение комплекса неотложных работ», - таков порядок действий, озвученный ГСЧС Черниговщины.

Такой ответ обнадеживает и заставляет с юмором относиться к очередному обещанию конца света (последнее «предсказание» сулило, что «Земля налетит на небесную ось» 12 августа). Особенно, если учесть, что Государственное космическое агентство Украины констатирует: на сегодня у Украины нет «всех технических средств, необходимых для уничтожения потенциально опасного астероида». Впрочем, специалисты агентства готовы к взаимодействию со специалистами из других стран по вопросу изменения траектории движения потенциально опасного астероида, «если в этом возникнет необходимость».

Что же касается защиты страны от астероидно-кометной и метеоритной опасности в целом, то в Госкосмосе сообщают: подобная программа в нашей стране только планируется к созданию.

«Государственное космическое агентство Украины владеет некоторым количеством необходимых средств наблюдения за потенциально опасными небесными телами, но говорить о создании какой-то отечественной системы относительно выявления новых таких тел пока рано. Сейчас речь может идти про активизацию участия украинских средств наблюдения в международной программе выявления и наблюдения за потенциально опасными небесными телами, координатором которой является Центр малых планет Международного астрономического союза», - говорится в письме Государственного космического агентства Украины.

Кстати, если все-таки потребуется изменить траекторию полета какого-нибудь астероида, грозящего планете уничтожением, посильное участие в этом готовы принять и украинские воздушные силы. Правда, представители Минобороны Украины, судя по их ответу УНИАН, координироваться с другими странами в этом вопросе готовы «за счет расходов заинтересованной стороны». Вероятно, потому, что борьба с астероидами «к заданиям Воздушных сил Вооруженных сил Украины противовоздушной обороны Украины не относится».

Зато, в случае ЧП, жителей всех населенных пунктов обязательно об этом уведомят. Именно такой вывод напрашивается из «отчетов» чиновников о системах централизованного оповещения.

Если спасать не удастся, оповестить всегда получится

Так, если вдруг какой-то катаклизм произойдет,первым делом сработают сирены и «другие сигнальные средства». Вероятнее всего, речь идет о банальных громкоговорителях. Это, мол, должно привлечь внимание людей. Чиновники полагают, что пронзительный звук, издаваемый «сигнальными средствами» будет воспринят именно как «Внимание всем!».

Второй этап – передача сообщения о ЧП и другой важной информации телерадиокомпаниями и радиоузлами «всех форм собственности», и абсолютно бесплатно. «Другая важная информация», похоже, это некая «инструкция», как надо действовать и куда, собственно бежать, чтобы укрыться или эвакуироваться.

При этом чиновники отмечают, что локальные системы оповещения имеются на потенциально опасных предприятиях. Но как это спасет, например, работников ОПЗ (Одесского припортового завода) в случае разлива аммиака (в работе завода используются тысячи тонн этого химиката) или каким образом поможет жителям Ровенской области, если комплекс гидротехнических сооружений на севере региона не выдержит хорошего дождя?

Вероятно, ответом на эти вопросы должна служить сухая информация от ОГА о том, как часто специально обученные для этого люди проверяют системы оповещения. Зачастую, на локальном уровне, на уровне опасных предприятий, этим занимаются ежедневно. На уровне районных и областных администраций – ежемесячно или раз в квартал. Также проводятся разнообразные «командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС техногенного и природного характера». Толку, правда, в таких «учениях» крайне мало. Ведь в большинстве регионов материально-технической оснащение спасателей оставляет желать лучшего. Как и, собственно, система оповещения населения, о которой речь шла выше.

К примеру, в Одесской области эта система создавалась еще в 50-60 годах прошлого столетия. Поэтому оборудование не просто исчерпало свой ресурс, а давно морально устарело. К слову, об этом еще лет десять назад говорил тогдашний глава управления по вопросам ЧС Одесской обладминистрации Александр Михеев. По словам специалиста, уже тогда система не подлежала ремонту – для восстановления тех или иных поломок просто не было запчастей – ее необходимо было полностью обновлять. Но, вместо этого, ежегодно областные власти планируют и планируют выделение миллионов гривен, часть из которых предназначается для реконструкции, по сути, неработающей системы.

В то же время на Львовщине, с подачи Кабмина, объявившего Львовскую область пилотной в этом вопросе, замахнулись создать современную систему оповещения, соответствующую европейским стандартам. Впрочем, по данным Департамента гражданской защиты Львовской ОГА, в регионе и сегодня ситуация получше, чем в той же Одессе.

Во-первых, с точки зрения финансирования программы «Безопасная Львовщина», средства для которой идут из местного бюджета и нареканий на недофинансирование по ней в регионе нет. Во-вторых, с точки зрения новизны электросирен – только в текущем году во Львове уже установлено три современных электронных сирены большой мощности, еще девять появятся в населенных пунктах области до конца года. «Электронные сирены, кроме объявления «Внимание всем…» передают сообщение о конкретной чрезвычайной ситуации», - отмечает начальник управления оперативно-дежурной службы оповещения и связи в соответствующем Департаменте Львовской ОГА Николай Сень.

Кроме того, в области действует три десятка автономных сирен и четыре десятка местных систем оповещения в ОТГ и селах (до конца года будут установлены еще 120). А, чтобы даже самые отдаленные населенные пункты все-таки знали, что происходит, в регионе имеется еще 31 автомобиль, специально оборудованный громкоговорителем и сиреной с текстом.

Для информирования местных жителей действует также Telegram-канал и страничка в Facebook. Имеется бесплатная многоканальная линия - 0 800 600 491, позвонив на которую также можно узнать, как о датах проверки систем оповещения, так и о возможных угрозах возникновения ЧС.

В самом областном центре, дабы точно знать, что система оповещения работает, регулярно проводится электронный опрос населения. Заполнив нехитрую форму, горожане помогают улучшить качество системы. Кроме того, по словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета Виктора Иваницкого, город нарабатывает схемы оповещения абонентов мобильной связи с помощь СМС-информирования. Запуск нового формата запланирован на конец текущего года.

Впрочем, чиновники на Львовщине отмечают, что за последний десяток лет приходилось использовать только местные системы оповещения во время наводнений. А, в целом, хотелось бы, чтобы использовать централизованную систему оповещения не было необходимости.

… Если даже не брать во внимание угроз из космоса – крупных метеоритов, астероидов, или комет, которые (исключать этого нельзя) могут «неожиданно» прилететь в любую точку Земли, непоправимый вред Украине может нанести и пожар, и не сильное наводнение. Но пока катастрофически быстрое изменение климата на планете несет в себе угрозу масштабных катаклизмов – ураганов, торнадо, землетрясений, цунами, в нашей стране деньги тратятся на точечные «решения» - как сообщить украинцам о ЧП. На «как простому украинцу себя спасти» ни денег, ни интереса у властей уже не хватает.

УНИАН