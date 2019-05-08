​​​​​​​Что известно о новой главе Высшего антикоррупционного суда

Елена Танасевич избрана сроком на 3 года и не более чем на срок полномочий судьи.

Главой Высшего антикоррупционного суда 7 мая была избрана судья Елена Танасевич.

Избрание главы Антикоррупционного суда

Кандидатуру Танасевич путем тайного голосования на собрании судей поддержали 23 судьи. Ближайший конкурент Ольга Саландяк набрала 10 голосов, а еще 5 судей не поддержали ни одного из кандидатов.

Танасевич избрана сроком на 3 года и не более чем на срок полномочий судьи.

Это голосование было не первым, а третьим – предыдущие попытки избрать главу суда не увенчались успехом, поскольку ни один из кандидатов не набирал 20 минимально необходимых голосов. Так, на должность председателя ВАС изначально предлагались кандидатуры судей Олега Павлышина, Елены Танасевич и Маркиана Галабалы. По результатам первого голосования за кандидатуру Галабалы проголосовали 9 судей, за Павлышина - 14, за Танасевич - 15, поэтому было принято решение проводить повторное тайное голосование, но выбирать уже из двух кандидатов - Павлышина и Танасевич. Но выбрать главу суда вновь не удалось - за Павлышина проголосовали 15 судей, за Танасевич - 16. А уже с третьего раза собрание судьей все же смогло избрать главу суда.

После своего избрания Елена Танасевич в общении с журналистами пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы Высший антикоррупционный суд работал успешно.

Вместе с тем, Танасевич фактически на все вопросы журналистов не ответила по существу. К примеру, на вопрос журналистов о задекларированных ею 24 земельных участках или будущей зарплаты на должности новоизбранная судья лишь посоветовала журналистам почитать закон или почитать в конце года ее декларацию. "Земля отражена в декларации. Эта декларация прошла полную проверку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - сказала судья относительно земли и не ответила, откуда она у нее.

Что известно о новой главе Антикоррупционного суда

Елена Танасевич родилась в Харькове, получила образование по специальности "правоведение" сначала в Харьковском педагогическом университете им. Г.С. Сковороды, а затем в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". В 2018 году Танасевич защитила диссертацию и получила степень кандидата юридических наук.

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Елена Танасевич приняла присягу судьи в 2012 году и работала с тех пор в Печенежском районном суде Харьковской области. По информации из Единого госреестра судебных решений, до конца 2016 года рассматривала и уголовные, и гражданские дела. Последний приговор: за кражу кожаной куртки и тв-тюнера ранее судимого харьковчанина с хвостом непогашенных судимостей осудила к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Позже Танасевич выступала следственным судьей и разбирала гражданские дела и дела об админправонарушениях.

Она показала лучшие баллы на отборе в антикоррупционный суд. Также известно, что Елена Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

Замужем, есть сын. Муж главы Антикоррупционного суда Михаил Танасевич владеет ООО "Энергетическая Альтернатива", которое занимается проектированием и установкой солнечных электростанций, а также ООО "Серафим Солар Украина" и ООО "Евро Энерджи".

Согласно декларации за 2018 год, на основном месте работы Елена Танасевич заработала почти 245,9 тысяч гривень. Еще почти 68,5 тысяч гривень зарплаты она получила в компании «Энергетическая альтернатива», совладелицей которой она является. Муж Танасевич Михаил задекларировал почти 1 миллион гривень доходов от занятия предпринимательской деятельностью.

Судья, по данным декларации, ездит на автомобиле Peugeot 107 2012 года выпуска, а ее муж – на Daewoo Sens 2005 г.в. Также семья владеет автомобилем Ssangyong Actyon 2006 года выпуска.

Елена Танасевич задекларировала две квартиры в Харькове - площадью 56 кв м и 67 кв м. В декларации Танасевич также внесена информация о 24 земельных участках.

Также Танасевич является членом в гражданской организации "Ассоциация судей Харьковской области".

Реакция экспертов на избрание Танасевич

В Transparency International Танасевич назвали «не токсичной» и отметили, что выборы председателя Высшего антикоррупционного суда были конкурентными. Вместе с тем, в антикоррупционной организации критикуют Танасевич за не предоставление конкретных ответов журналистам на вопрос о ее имущественном статусе.

Также об отсутствии претензий у международных экспертов и украинской общественности к новоизбранной главе ВАС заявили и в Общественном совете добропорядочности. Также там отмечают, что правильность решения об избрании руководства Высшего антикоррупционного суда можно будет оценить после первых нескольких месяцев работы учреждения, а сейчас перед новоизбранным руководством стоит множество организационных задач по налаживанию работы суда.