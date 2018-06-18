Киев назначил Москве возмездие

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем заседании в минувший вторник дала поручение профильному министерству подготовить обращение к России с требованием о возмещении Украине убытков в размере около 1,5 млрд. долларов. Такими размерами Киев оценивает ущерб, нанесенный ему в результате попадания нефтепродуктов в Черное море в акватории Керченского пролива вследствие кораблекрушения российского танкера в ноябре прошлого.

Пресс-служба правительства, в частности, уточнила, что украинская сторона намерена

подготовить требование к России о взыскании убытков в размере 1,428 млрд. долларов, а также ущерба в размере более 88 млн. гривен (17,6 млн. долларов), который был нанесен «земельным ресурсам Крыма». Причем, претензии будут предъявлены не конкретной компаниии-судовладельцу, а государству Россия.

Госкомиссия, председателем которой является первый вице-премьер-министр, также поручила Министерству транспорта и связи совместно с Министерством охраны окружающей среды, МЧС и Советом министров Крыма принять срочные меры по утилизации опасных отходов (песочно-мазутной смеси), находящихся на территории Керченского морского торгового порта и в районе прибрежной морской полосы Арабатской стрелки. При этом Александр Турчинов подчеркнул, что главной задачей комиссии является не только обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и принятие мер для избежания их в дальнейшем. А глава правительства Юлия Тимошенко в среду заявила о намерении создать комиссию для разработки «плана неотложных мер по очистке Керченского пролива».

На упомянутое жесткое заявление Киева почти сразу последовали комментарии из Москвы. «Мы еще не знакомы со смыслом искового заявления. Когда увидим конкретные материалы, будем изучать требования украинской стороны», - сказал, в частности, в среду заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. И сообщил, что на данный момент его ведомство сосредоточено на подготовке к стартующему через месяц в Санкт-Петербурге судебному процессу по возмещению ущерба от разлива нефти.

Однако при этом Митволь заявил, что Ингосстрах готов выплатить по страховке лишь до 16 млн. рублей (это – около 0,7 млн. долл.). Сумму же, свыше названной, российская сторона собирается потребовать к оплате от международного фонда, занимающегося выплатами ущерба от разливов нефти. В отношении же того обстоятельства, что украинская сторона собирается предъявить иск не к судовладельцу, а к государству, заместитель руководителя Росприроднадзора считает, что «правовых оснований для предъявлений исков к России, а не к владельцу судов нет». «Это чистый пиар Украины»,- высказал свою оценку Митволь.

Таким образом, можно смело утверждать, что проблема выплаты Москвой ущерба, нанесенного Киеву в связи техногенной катастрофой в Керченском проливе в прошлом году, будет решаться очень трудно. Оглашенный же украинской стороной размер компенсации стал для России, несомненно, весьма неприятным сюрпризом.

Однако у Украины имеются довольно веские козыри в предстоящей судебной тяжбе, о чем в российском правительстве, естественно, знают. Напомним о случившейся в Черном море у украинских берегов трагедии и всплывших затем удивительных фактах, объясняющих настоящую причину кораблекрушения.

В ноябре прошлого года во время сильного шторма в Керченском проливе и Черном море 12 судов потерпели крушение и четыре судна затонули, а в воду попали тысячи тонн мазута и серы. Из 12 потерпевших крушение судов 8 были российскими. Особенно сильно пострадал российский танкер «Волгонефть-139», который стоял на якорной стоянке в Керченском проливе вблизи порта Кавказ (Краснодарский край) и который разломился пополам. В результате разлома носовая часть танкера осталась стоять на якоре, а кормовая часть вместе с 13 членами экипажа была отнесена на мель. Через разлом танкера в море попало около 2 тысяч тонн мазута, что и стало причиной ущерба, который Украина оценила сейчас в 1,5 млрд. долларов.

Но как выяснилось позднее – и в этом будет состоять мощный козырь Киева на предстоящем суде – главной причиной уникальной катастрофы был не шторм (суда не должны переламываться в море ни при каком шторме). Оказалось, что танкеры типа «Волгонефть» настолько старые и их корпуса до такой степени изношены, что эксплуатация этих судов давно уже несла угрозу. Авария, подобная тогдашней близ Керчи, была, можно сказать – «плановой». Катастрофа случилась бы если не в ноябре 2007 года, то чуть позже, и если не с «Волгонефтью-139», то с другим российским танкером этого типа под иным бортовым номером.

Как украинская, так и российская стороны занялись после катастрофы расследованием, и открылась весьма неприглядная для Москвы картина. Выяснилось, что танкеры типа «Волгонефть» строились в период 1967 - 1980 г.г. в Болгарии и России (на Волгоградском судостроительном заводе) – всего 140 судов, их средний возраст сейчас составляет более 30 лет. Уже много лет назад эксперты сделали заключение, что эксплуатационный износ корпусных конструкций этих танкеров определил целый ряд негативных явлений, таких как снижение прочностных характеристик корпуса, остаточные деформации, «грузотечность» и «водотечность» (просачивание груза или балластной воды через трещины грузовых танков) и других, при наличии которых суда должны выводиться из эксплуатации для ремонта корпусных конструкций. Причем, обо всем этом было прекрасно известно еще в 2002 году руководству группы компаний «Волготанкер» - на тот момент крупнейшему в Европе транспортному объединению, работающему в области перевозок наливных грузов и обеспечивающему 70 % рынка транспортировок нефтеналивных грузов водным транспортом в Волжско-Камском бассейне и не менее 10 % российского экспорта темных нефтепродуктов. К слову, транспортный флот этой компании насчитывал на тот момент 120 танкеров типа «Волгонефть» , 38 танкеров других типов , 57 нефтерудовозов и 108 нефтеналивных барж с необходимым для их транспортировки количеством буксиров. Однако затем дела этой структуры шли все хуже и хуже, и в марте нынешнего года «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер»» (так сейчас называется эта компания) было признано банкротом.

В целях максимального снижения рисков загрязнений, повышения безопасности судоходства и эффективности перевозок, в начале 2002 года, после детального анализа результатов экономических расчетов, в ГК «Волготанкер» была разработана программа реновации корпусов танкеров типа «Волгонефть». Суть которой заключалась в полной замене изношенных объемных корпусных конструкций двойного дна и двойных бортов судна на всем протяжении грузовой зоны на новые.

Программа реновации начала практически осуществляться в 2003 году – отремонтированы были 6 судов. На следующие годы компания «Волготанкер» планировала продолжить данную программу, доведя количество реновируемых судов до 10-12 в год. Всего в ближайшие 5-6 лет планировалось провести реновацию около 70 танкеров типа «Волгонефть».

Исходя из этих сведений ясно, что на конец прошлого года в эксплуатации находилось до 100 танкеров «Волгонефть», у которых не был произведен капитальный ремонт корпусов. Но, не смотря на то, что прочностные качества за 30-40 лет их работы оказались существенно ослаблены (коррозия металла, усталость металла и прочее), значительная часть из этих, дышащих на ладан, судов курсировала со своим опасным грузом по Черному и Азовскому морям (а также по рекам Волга, Дон и Кама). И первый, давно ожидаемый специалистами, «сюрприз» преподнесла в ноябре 2007 года «Волгонефть-139»…

Думается, у российской стороны не найдется убедительных контраргументов для международного суда. Виноваты, бесспорно, не только и не столько судовладельцы, и у них, естественно, не отыщется таких денег на возмещение ущерба, которые потребовала сейчас Украина. Главную ответственность за эксплуатацию изношенных танкеров должны понести государственные контролирующие органы России – то есть, российское правительство. Которое не приняло надлежащих мер, что очень сильно отягощает вину Москвы…

К вышесказанному хочется еще добавить, что вряд ли Украине нужно соглашаться на проведение судебного процесса в Санкт-Петербурге. Наверняка Киеву было бы разумнее настоять, чтобы суд проходил не в России, а в одном из европейских государств.

Что же касается размеров иска, то 1,5 млрд. долларов, конечно, довольно крупная сумма, которая Украине будет весьма кстати. Но она не представляется завышенной. Мало того, в случае, если в ближайшие месяцы у побережья будут все чаще всплывать пятна мазута, и это повлечет за собой уменьшение числа отдыхающих в Крыму в отпускной сезон, украинская сторона вправе будет пересчитать величину ущерба в сторону еще большего повышения…

Юрий Глухов