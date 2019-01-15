Поклонники хищников: почему у серийных убийц и маньяков появляются фанаты и как много их в Украине

Несколько месяцев назад в тюрьме скончался осужденный на пожизненное заключение один из самых жестоких на постсоветском пространстве серийных убийц современности – «пологовский маньяк» Сергей Ткач. Причина смерти – сердечная недостаточность. Четверть века он насиловал и убивал девочек и молодых женщин на территории ряда украинских областей. В 2008 году маньяка приговорили к пожизненному за 37 доказанных убийств. Впрочем, по словам самого же Ткача, смертей было больше сотни…

Уже несколько лет он отбывал свое бессрочное наказание в Житомирской исправительной колонии перед тем, как жениться. Новоиспеченной супругой маньяка стала россиянка по имени Елена, моложе его на сорок лет. В СМИ девушка неоднократно рассказывала, как впервые увидела Ткача по телевизору и якобы «больше не могла перестать о нем думать». Молодая жена родила от маньяка дочь.

В истории хватает примеров, когда кровавые убийцы женились на своих поклонницах. В 1996 году на одной из своих фанаток женился американский убийца тринадцати человек Ричард Рамирес. Чуть не женился на молодой обожательнице и печально известный серийный убийца Чарльз Мэнсон, но узнав, что та хочет забальзамировать его тело после смерти для платных демонстраций – отказался от брака. Несколько лет назад случилась довольно громкая история с не состоявшейся свадьбой «бицевского маньяка» – убийцы сорока девяти человек россиянина Александра Пичушкина. Свадьба сорвалась из-за усиленного внимания к событию журналистов, которое пришлось не по нраву администрации колонии, где отбывает наказание убийца. Женщина, претендовавшая на роль супруги маньяка, признавалась журналистам, как зачитывалась биографией Чикатило в школе. А когда подросла – завязала переписку с Пичушкиным.

Таких случаев, на самом деле, немало. Многим кровавым душегубам фанаты и поклонницы пишут письма, а вершина фанатского «успеха» – все-таки добиться официального замужества.

Кандидат психологических наук, специалист в психопатологии серийных убийц Спартак Суббота говорит, что для таких женщин это – компенсация недостатка внимания. Либо еще в детстве они не получили достаточно внимания со стороны родителей. Либо же, родители у них были крайне требовательные, постоянно подавляли ребенка, не давая возможности реализовывать личные потребности. У такой женщины складывается впечатление, что совершивший зверства человек, может «принять» ее. А если он ее примет, значит, она получит защиту. Более того, она верит, что серийный убийца также не понят, как и она сама. И потому он – это ее «родственная душа».

«Плюс, не сложно представить, какой был резонанс, когда 25-летняя девушка забеременела от Ткача и родила ребенка. Это был нонсенс. И это дало ей некий статус. Ранее, по словам ее близких, (кстати, отец у этой девочки – психиатр) – это была неприметная барышня. Училась ниже среднего, особых интересов не было, с ней никто особо не дружил», – рассказывает он.

Естественно, не все жены маньяков стремятся к такой «популярности». К примеру, супруга того, чье имя стало нарицательным – советского маньяка Андрея Чикатило. Убивший полсотни человек, он был казнен более двадцати лет назад. Фаина Чикатило неоднократно заявляла, что ничего не знала о кровавой стороне жизни мужа и исбегала славы.

По словам Спартака Субботы – двойная жизнь характерна для серийных убийц так называемого организованного несоциального типа по методу совершения преступлений (есть еще второй тип – дезорганизованный асоциальный).

У этих «организованных» маньяков есть система защиты от внешней среды, которая не позволяет проникнуть в их внутренний мир. «Эти маньяки готовят убийства заранее, жертву выбирают заранее, всегда персонифицируют жертву (то есть всегда видят в ней личность). Они с жертвой могут разговаривать, выстраивать планы. Они очень организованы: убирают с места преступления улики, склонны планировать ходы наперед», – рассказывает эксперт.

Причем, по его словам, в своей параллельной жизни это могут быть довольно успешные люди. К примеру, Джон Уейн Гейси, «убийца-клоун», претендовал на пост мэра города. Никто не мог до последнего поверить, что этот человек мог совершать страшные преступления.

Кроме того, серийными убийцами могут быть люди с действительно высоким интеллектом, из-за чего их сложно поймать. К примеру, американский серийник Эдмунд Кемпер обладал IQ 145. А один из самых известных насильников и некрофилов в истории США Тед Банди – IQ 136.

На счету Теда Банди было три десятка доказанных убийств девушек и девочек. При этом, маньяк стал своего рода национальной знаменитостью. Судебные заседания по его делу смотрели во всех штатах, а некоторые женщины всячески выражали ему свою симпатию, ночевали под зданием суде, опять-таки, писали письма. Как-то прямо в зале суда одна женщина заявила, что «не отказалась бы от такого мужчины, как Тед Банди». При этом, она представляла сторону обвинения!

«Рядом с такими, как Тед Банди, или другие серийные убийцы – Ткач, Пичушкин – эти женщины чувствуют себя защищенными при условии, что смогут влюбить в себя этого человека. Более того, каждая эта женщина верит, что никто этого мужчину не понимает», – отмечает психиатр Спартак Суббота.

По его словам, психологические трудности у таких женщин однозначно будут, но психических расстройств (шизофрении, биполярного расстройства и т.д.) может и не быть. То есть женщина, влюбленная в монстра, может быть относительно здоровым человеком.

Между тем, клинический психолог и психотерапевт Виталий Матусевич отмечает, что некоторые люди предрасположены к так называемой виктимности – cимптому жертвы. Простыми словами: обладают набором поведенческих характеристик человека, которые способствуют тому, чтобы он стал жертвой. По словам психиатра, ввиду разных факторов особенности личности (определенных моделей отношений в семье, роли доминантного отца, случаев насилия, психических заболеваний) виктимность может проявлять себя по-разному. «Может быть образ пассивной жертвы, а может, наоборот, проявляться в достаточно вызывающем поведении человека, сопряженном с определенным риском, как в случае с поклонницами маньяков», – объясняет он.

Кроме того, по мнению Матусевича, вероятно, мотивацией некоторых поклонниц может быть «присоединение к агрессору» или «идентификация с агрессором» и спасительство. В психологии под «спасительством» подразумевают случаи, когда человек буквально жертвует своими ресурсами или даже собой во благо кого-то или чего-то. «Думаю, что эти моменты также могут быть мотивацией. Плюс, мне кажется, что это «спасение» происходит также с виктимной позиции - позиции жертвы», – добавляет эксперт.

Фанатские группировки, наподобие секты Чарльза Мэнсона «Семья», по словам экспертов, возникают также вследствие недостатка внимания со стороны окружения, поиска «защиты» и стремления почувствовать себя сильными. Плюс, по словам психиатра Спартака Субботы, к сожалению, большинство людей не воспринимает добро, образованность или потребность помогать другим людям, как силу. Они выбирают путь наименьшего сопротивления – физическое насилие. «Никто не становится перед зеркалом с мыслью: "я похож на неонациста". Нет. Принимают такое решение уже со временем, понимая, что группа неонацистов или других активных радикальных направлений может за тебя заступиться. Это история очень многих сторонников правых и левых радикальных направлений», – говорит Спартак.

По его словам, в Украине это не так ярко выражено. Но во всех остальных странах, как правило, люди с низким уровнем социализации, непринятые, недолюбленные, с ощущением постоянной опасности рядом, прибегают к тому, что собираются в маргинальные группы. «В секте вас всегда принимают, вы всегда уникальны. Поэтому секты и пользуются спросом, к примеру, у мужчин, которые могут быть с виду сильными, но на самом деле нуждаются в поддержке на всех этапах своей жизни», – говорит психиатр.

Также в этих группах находят лидера, который дает участникам мнимое удовлетворение базовых потребностей. На этом, собственно, держится большая часть сект.

«Причем, этот лидер может сам не подозревать, что он является лидером какой-то группы. В одном интервью Пичушкин сказал, что не понимает людей, которые стремятся быть такими, как он, собирают коллективы, подражают его преступлениям», – объясняет Спартак.

Кстати, что касается подражателей, то по словам психиатра, это, в основном, люди с низким уровнем социализации. Вероятность того, что успешный человек, у которого не было характерных обстоятельств в детстве, будет думать об убийствах, оценивая поступки Теда Банди, достаточно маленькая. «А сами серийные убийца, в принципе, не любят подражателей. Потому что это отнимает у них статус и, в определенной степени, их личность», – добавляет он.

Немало фанатских групп серийных убийц и маньяков создается в социальных сетях. В заблокированной в Украине социальной сети «Вконтакте» без затруднений можно найти несколько десятков подобных. В одних, преимущественно, публикуются выдержки из СМИ про «кумиров» участников группы, фрагменты писем и фотографии. В других нездоровый интерес идет дальше – продают одежду и чехлы на телефоны с изображениями кровавых убийц.

Благо, на территории Украины, Спартак Суббота реальных фанатов маньяков не наблюдал (поклонники вымышленных персонажей, типа Декстера или Ганнибала Лектора – не в счет). «Есть форум, где обсуждают Ткача. Но относятся к нему там достаточно критически. То есть, пользователи понимают ужас педофилии и удушений, но поражаются, как он мог совершать убийства в течение такого промежутка времени и не попасться», – объясняет психиатр.

В свою очередь, Виталий Матусевич добавляет, что в информационном поле современного общества тема асоциальности является в определенной степени «изюминкой».

«Я думаю, что есть тенденция романтизировать образы преступников. Серийные убийцы – это частные случаи – я говорю, скорее в целом об асоциальности, как о черте, которая многих привлекает. Особенно это влияет на внушаемых людей. Это не украинская тенденция, она характерна для всего мира. Только, с той оговоркой, что в кризисные времена уровень терпимости к агрессии повышается – и это то, что, на мой взгляд, отражает именно украинскую реальность. Поэтому стоит напоминать о том, как важно оставаться человеком», – подчеркивает он.

Монстрами рождаются или становятся?

Чтобы человек стал серийным убийцей, должен сойтись целый ряд обстоятельств. Во-первых, он должен родиться со склонностью к психопатическим тенденциям и нарушением гормонального баланса. В частности, обладать низкой активностью префронтальной коры головного мозга и недостатком или отсутствием зеркальных нейронов – из-за чего такой человек не испытывает того спектра эмоций, который испытывают остальные люди.

Более того, должна быть нарушена эмпатическая составляющая – соответственно, эти люди могут совершать жесточайшее действие, не чувствуя раскаянья, так как не чувствуюти эмпатии, сочувствия, не могут поставить себя на место своей жертвы.

Важно понять, что даже со склонностью к перечисленным психопатическим тенденциям, ребенок вполне может вырасти и стать нормальным челвоеком и успешным специалистом – врачом, бизнесменом или политиком. А вот серийным убийцей человек с соотвествующими физиологическими наклонностями становится, сталкиваясь с обстоятельствами, которые заставляют его выживать. То есть, с насилием. Это приводит к полной активизации пагубных предрасположенностей. Простыми словами: если бы не обстоятельства в детстве, каждый серийный убийца мог бы быть, по сути, здоровым человеком. Поэтому детство так важно.

Кстати, довольно иллюстративный пример: из открытых источников известно, что Чикатило до двенадцати лет страдал от недержания мочи, из-за чего его избивала бабушка. Также в детстве он боялся девочек, комплексовал, ведь боялся быть отвергнутым…

«Для формирования психологически здоровой личности необходимо удовлетворение базовых детских потребностей. И не играет роли, есть ли у человека склонность к психопатии, сопереживает ли он, или с детства склонен к жестокости. Если удовлетворены базовые потребности – человек будет социализирован, он не будет нести угрозу», – подчеркивает Спартак Суббота.

Первая базовая потребность – это безопасность и защита, которые родители должны давать ребенку (если нет родителей, то общество). Если ребенок чувствует себя не защищенным, он живет в постоянном стресс-тонусе, он постоянно готов к бою. Впрочем, здесь есть и другая крайность – если ребенка уж слишком опекают, у него не вырабатываются стратегии для преодоления стресса.

Вторая базовая потребность – в любви и принятии: ребенка должны любить и принимать таким, какой он есть, без осуждения. Вне зависимости от его психопатических тенденций. Иначе он будет это либо как-то компенсировать, либо подавлять других детей. «Ребенка должны любить безусловно, чтобы он не сделал. Для ребенка это важно. Это не значит, что нужно ему все прощать. Но нужно принимать таким, какой он есть», – говорит Суббота.

Третья потребность базовая заключается в аутентичности. То есть, ребенок должен чувствовать себя уникальным, понимать, что он отличается от других. «Это не значит, что он лучше или хуже. Это значит, что он другой. И очень важно ребенку об этом говорить, иначе он не будет чувствовать себя особенным», – отмечает психиатр.

Четвертая потребность в границах и дисциплине. По словам Субботы, если эту базовую потребность дают гипертрофировано, подавляя любую волю – ребенок становится зависимым. Если наоборот, ему слишком много позволяется, то становится капризным, избалованным, может причинять вред окружающим.

И пятая базовая потребность ребенка – в автономии. Ребенок должен понимать, что он сам отвечает за свои поступки, что он свободный человек, знать, что у него есть личное поле его действий, где будут реализовываться его личные безопасность, потребность в любви, уникальность. Поле, где он сможет выстраивать базовые границы.

«Если эти пять базовых потребностей либо совсем не удовлетворяются, либо удовлетворяются слишком сильно, возникают трудности в социализации, что приводит к расстройству личности. То есть, таким образом, мы укрепляем психопатические тенденции», - объясняет эксперт.

Украинские маньяки

В уголовном праве Украины нет такого определения, как «серийный убийца» или «маньяк». Но отсутствие термина не уменьшает жестокость совершенных преступлений. Более того, по словам Спартака Субботы, отечественные серийный убийцы, обычно, лишают жизни большее число жертв, чем, к примеру, американские. Причин тому, по сути, две.

Во-первых, социокультурные особенности, ввиду которых у наших маньяков в детстве было меньше помощи со стороны окружения, чем у их западных «коллег». Наше общество, иными словами, само по себе более жестокое. Во-вторых, ситуация с раскрываемостью преступлений у нас намного хуже, чем за рубежом. Соответственно, многие отечественные преступники просто успевают больше за свою печальную «карьеру»…

Суббота убежден: наши полицейские сталкиваются с огромными препятствиями на пути к раскрытию преступлений. Ведь их возможности ограничены. В США подобными делами занимается огромная «машина»: ФБР с лучшими на планете криминалистическим лабораториями, если необходимо – подключаются даже Национальное агенство безопасности или ЦРУ (главные мировые центры обработки ифнормации, прослушки телефонных звонков и т.п.). У нас же даже население не хочет сотрудничать с полицией из-за страха попасть в число подозреваемых. Кроме того, нет необходимых для успешной работы технических условий. К примеру, даже если полицейский найдет биоматериал (сперму, слюну, волос) – еще не факт, что удастся найти по нему преступника – нет необходимых баз данных, не хватает оборудования и специалистов.

«Я общался со следователем, который участвовал в деле по поиску Ткача. Он рассказывал, что неоднократно находили какие-то улики. Но, поскольку не было контейнеров для хранения, они в итоге теряли ценность», – подчеркивает Суббота.

Также, по мнению эксперта, за рубежом куда лучше работают превентивные меры, позволяющие предупредить появления маньяков. Происходит работа с семьями и детьми, которые тяжело поддаются коррекции или воспитанию. В это вкладывают финансирование. Более того, хорошо работают системы оповещения, в частности, если человек покидает места заключения. На постсоветском пространстве ведь в этом плане тоже хватает проблем. Так, психиатр вспоминает о ситуации с российским маньяком-каннибалом Александром Специвцевым. После своего первого убийства, тот был отправлен в психиатрическую лечебницу. Но впоследствии его отпустили, не оповестив об этом в правоохранительные органы. И когда происходили другие убийства одно за одним, полиция его кандидатуру попросту отбрасывала. «Он был на свободе, а по документам – в заключении… И у нас еще много есть сопутствующих проблем», – резюмирует Спартак Суббота.

…

По состоянию на первое ноября 2018 года в украинских местах лишения свободы отбывают пожизненное заключение полторы тысячи человек. Среди них есть и известные убийцы-маньяки. Это Виктор Саенко и Игорь Супрунюк – так называемые «днепропетровские маньяки», ответственные за смерть более двадцати человек. А также бывший офицер милиции, прозванный «бердянским маньяком», убивший восемнадцать человек, Руслан Хамаров. Сергей Довженко, убивший четверых миллиционеров и 12-летнуюю девочку. Олег Кузнецов, убивший десять девушек и женщин в возрасте от пятнадцати до тридцати лет.

Чтобы узнать, в каких учреждениях держат этих преступников, какое их отношение к содеянному, получают ли письма от фанатов и не женились ли ненароком, УНИАН отправил информационный запрос в Государственную уголовно-исправительную службу Украины (и в центральный аппарат, и в территориальные органы службы). Увы, информации нам так и не предоставили. Официальное объяснение выглядит так: «В Администрации Государственной уголовно-исправительной службы Украины, которая является территориальным органом Министерства юстиции Украины и реализует его полномочия в сфере исполнения уголовных наказаний, нет централизованной базы учета по осужденных к пожизненному лишению свободы, поэтому предоставить персонифицированную информацию об осужденных, указанных в обращении не усматривается возможным…».

Между тем, наше внимание привлек ответ из Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, откуда нам сообщили следующее: из шестидесяти двух пожизненно осужденных преступников, отбывающих наказания в учреждениях данного управления, двенадцать вступили в брак – уже отбывая наказание. Как показывает история, новоиспеченными женами вполне могут быть поклонницы и фанатки с совершенно разными мотивациями вступить в эти отношения. Выгода, психологические проблемы, запрос за популярность...

…А вот извращенная, но все-таки любовь – это маловероятно. После смерти «пологовского маньяка» Сергея Ткача никто не приехал забрать его тело. Даже та самая молодая жена, ранее неоднократно выступавшая в СМИ в поддержку своего чудовищного супруга.

Ирина Шевченко