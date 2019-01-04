Покушение на одесского активиста: ключевое доказательство могут «испортить» украинские правоохранители

Дело лидера Одесской городской организации партии «Сила Людей» Олега Михайлика, в которого стреляли 22 сентября 2018-го, вновь прогремело на всю страну. Как выяснилось, украинская сторона «не успевает» выполнить принятые на себя международные правовые обязательства. Напомним, в общественника стреляли в центре Одессы – на улице Осипова, возле дома, в котором он живет, недалеко от здания регионального главка Нацполиции. Потерпевшего, получившего тяжелое огнестрельное ранение в левую часть грудной клетки и плечо, госпитализировали. К спасению мужчины, потерявшего много крови и пережившего клиническую смерть, подключились лучшие медики региона. Состоянием здоровья активиста интересовался лично Петр Порошенко – глава государства, находившийся в тот момент в США, звонил Евгению Григорьеву – главному врачу Одесской городской клинической больницы №1, в которую доставили пострадавшего…

Местные врачи, стабилизировав состояние раненого, пришли к выводу, что пулю извлекать пока не стоит, а защита Михайлика – что хирургическую операцию лучше делать за рубежом. Как сообщил адвокат Вадим Оксюта, это связано с недоверием правоохранительной системе.

«Мы опасаемся подмены. У нас до сих пор нет понимания, какое оружие использовалось», - акцентировал Оксюта, выразив сомнение по поводу того, что трое граждан Грузии, арестованные по подозрению в покушении, причастны к данному преступлению.

«Эти люди, вроде бы, из криминальных кругов, но Олег с ними никогда не пересекался», - сказал адвокат.

Действительно, в полиции и прокуратуре заявили, что задержанные являются участниками этнической организованной преступной группы. В Одессе они жили в съемных квартирах, в которых провели обыски и в результате у одного из фигурантов изъяли огнестрельное оружие. Именно из него, как утверждает следствие, стреляли в Михайлика.

Тем не менее, история с грузинами, как говорят в Одессе, какая-то «мутная».

Так, один из них – Торнике Нагладзе (Герасин), которого правоохранители изначально называли «мозговым центром» покушения, - инвалид первой группы, передвигаться без спецколяски и посторонней помощи попросту не может. Об этом свидетельствуют документы, предоставленные его защитой, родственники, да и он сам – из СИЗО подозреваемого привозили в суд на специальной медицинской каталке. Как раз в ходе одного из заседаний свидетель опознал подозреваемого, заявив, что тот в день преступления тот приобрел у него в магазине сим-карту для мобильного телефона. По ней иностранца и «вычислили» правоохранители – вечером 22 сентября она «засветилась» недалеко от места происшествия.

Из-за задержания инвалида разразился скандал – прямо в больнице, куда его доставили после допроса, и в которой аккурат в то время находился Олег Михайлик. В частности, представители грузинской диаспоры прорывались в палату, где лежал фигурант, и оказывали сопротивление полицейским. В связи с этим тринадцать человек доставили в полицию, троих из них обещали депортировать. По словам начальника Главного управления Нацполиции Дмитрия Головина, в нашей стране они находились незаконно. Кроме того, по факту событий в больнице открыто уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые, впрочем, ангелами себя не считают, но категорически отрицают причастность к покушению на активиста. Сомневается в этом и сам Олег.

«По большому счету у меня вызывает очень большое сомнение, что именно эти люди являются не то, что заказчиками, а даже исполнителями», - говорит активист, подчеркивая, что конфликты у него были только со структурами, непосредственно связанными с городской властью.

В ожидании вещдока

Обратить на содержание в СИЗО инвалида, первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина просил консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили. Как сообщили УНИАН в региональном главке Нацполиции, встреча, на которой обсуждался вопрос пребывания в изоляторе иностранца, состоялась по инициативе грузинской стороны. Аброськин пообещал, что все необходимые медицинские обследования проведут, но отметил: задержанный – злоумышленник, который подозревается в тяжких преступлениях.

Тем не менее, суд изменил меру пресечения Нагладзе - с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест до 22 января 2019 года. В ходе заседания, опрошенный в качестве свидетеля консул Берекашвили, заявил: в изоляторе подозреваемому-инвалиду соответствующие условия содержания не обеспечили.

В то же время, правоохранители настаивают, что к покушению причастны именно вышеназванные граждане Грузии и обещают это доказать. Создана усиленная следственно-оперативная группа из представителей различных силовых структур, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Сам активист утверждает: о трагических событиях почти ничего не помнит. По его словам, 22 сентября после участия в акции протеста против строительства возле дельфинария, он занимался «производственным вопросами», связанными с компанией, в которой работает. Вечером, возвращаясь домой, внезапно ощутил боль и жжение в левой части груди…

«Навстречу мне никто не шел, я не видел, кто стрелял и не слышал выстрела. Не знаю, как это произошло», - сказал Олег. По словам Оксюты, защита связывает покушение исключительно с общественно-политической деятельностью Михайлика. Это может быть и отстаивание интересов инвесторов жилкомплекса «Золотой берег», и в целом - политическая активность Олега, в том числе, его выступления против руководства Одессы.

«В любом случае, мы считаем, что действует международный преступный синдикат. Надеяться на «систему» у нас нет оснований», - акцентировал адвокат. При этом он подчеркнул: защита не препятствует следствию, напротив - делает все для того, чтобы организаторов, исполнителей, заказчиков задержали. Пролить же свет на дело может злополучная пуля.

Рассчитывает на это и генпрокурор Украины Юрий Луценко. Будучи не так давно в Одессе, он заявил, что в настоящее время «следствие ожидает» указанный вещдок, который из тела раненого извлекут зарубежные медики.

«Ее (пулю – УНИАН) нам передадут правоохранительные органы страны, в которой прооперируют активиста», - уточнил Луценко. Затем проведут экспертизу, чтобы выяснить совпадет ли пуля с «достаточно специфическим» оружием, изъятым у граждан Грузии.

Как сообщил УНИАН Олег Михайлик, операцию проведут в одной из немецких клиник.

По этому поводу в Киеве состоялась его встреча с послом Германии в Украине Эрнстом Райхелем.

«Немецкое правительство согласилось организовать и оплатить сложную операцию по извлечению пули, которая застряла в 2 см от аорты и в 3 см от сердца», - сказал Михайлик. По его словам, необходимые медицинские документы были направлены в клинику, их изучение позволило зарубежным медикам определиться с проведением операции в середине января, но…

…Украинская сторона не подготовила необходимые документы для законности процедуры изъятия пули и дальнейшей ее передачи в Киев для приобщения к делу.

«С нашими правоохранителями была договоренность: как только станет известна конкретная дата проведения операции, мы сообщим, они подготовят документы и направят в Германию», - пояснил Олег Михайлик.

Общественник отметил, что о дне операции ему стало известно 18 декабря 2018 года, о чем на следующий день - 19 декабря - были проинформированы правоохранительные органы.

В то же время, как утверждает активист, в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины 30 декабря ответили: документы подготовить не успели, так как для этого «нужно 2 месяца».

«Согласно процедуре, официальные бумаги должны были подготовить Национальная полиция и Генеральная прокуратура Украины. Документы нужны, чтобы пулю приобщили к делу в качестве вещдока. Вместо этого мне дали пакет, в который ее нужно будет запаковать и самостоятельно передать нашему консулу или самому привезти в Украину. Процесс операции предложили фиксировать своими силами», - рассказал активист.

Изначально планировалось, что представитель немецких правоохранительных органов будет присутствовать на операции, запакует вещдок и опечатает пакет для передачи украинской стороне, как того требует процедура. Теперь, как предполагают адвокаты Михайлика, отечественные правоохранители могут отказаться приобщать ее к делу, а суд – не признать в качестве в качестве вещественного доказательства.

Злоумышленники смогут «спать спокойно»?

Как отметил известный в Одессе юрист Артем Карташов, соответствующий пакет документов украинские правоохранители должны были оформить в рамках международного сотрудничества.

«Если такой пакет документов не будет оформлен и реализован, то основное доказательство по данному делу (пуля) может быть не признано следствием из-за нарушения порядка его получения, и в дальнейшем не будет иметь доказательной силы», - считает Карташов. А исполнители, посредники и заказчики незавершенного убийства «могут спать спокойно», поскольку установление вида оружия, из которого стреляли, значительно затруднится. Экспертизу же пули, возможно, поставят под сомнение, что в дальнейшем скажется на результатах расследования.

По его словам, отсутствие данного вещдока или нарушение процедуры его получения позволит правоохранителя и в дальнейшем настаивать на «грузинском следе». Даже, если эта версия несостоятельна. Тогда за решеткой могут оказаться не причастные к покушению, а настоящие заказчики (посредники, исполнители) получат своего рода одобрение и «зеленый свет» на другие убийства.

Когда данный материал был подготовлен для публикации, стало известно: в Генеральной прокуратуре пообещали все-таки выполнить взятые на себя обязательства. Правда, как заявил УНИАН Олег Михайлик, об этом официально в известность его пока никто не поставил (по состоянию на полдень 4 января).

«Несмотря на огромный резонанс, расследование покушения на меня в Украине никому не нужно», - отметил активист.

Чем завершится история с передачей документов, пока неизвестно. Хочется верить, что запланированная процедура все-таки состоится и официальные заявления должностных лиц не окажутся пустыми словами.

Лариса Козовая