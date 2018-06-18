”Венко” считает подозрения министра Филипчука досадным недоразумением

Как известно, в апреле прошлого года американская компания «Венко» (Vanco) выиграла тендер и получила лицензию на добычу углеводородов в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. В октябре состоялась церемония подписаниясоглашения между Государством Украина и компанией «Венко Интернешнл Лимитед» (США) о распределении добытых ресурсов. Стоит отметить, что опыт передачи иностранной компании 13 тыс. кв. км. акватории в Черном море является уникальным.

Однако, на прошлой неделе министр охраны окружающей среды Георгий Филипчук выразил обеспокоенность, что «Венко», выиграв тендер, может выйти на повторный рынок, чтобы перепродать проект.

УНИАН обратился к вице-президенту компании «Венко Прикерченская Лтд» Наталии Гребенюк с просьбой прокомментировать подозрения министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.

Вице-президент отметила, что «Венко Прикерченская Лтд», а также ее материнская компания «Венко Энерджи» не ведет и не планирует вести переговоры ни с одной компанией относительно продажи проекта полностью или частично. Более того, согласно действующего законодательства Украины, даже если бы какой-то инвестор-участник соглашения о распределении продукции и планировал продать или другим образом переуступить свои права и обязанности по соглашению, он не сможет сделать это без письменного согласия украинского правительства.

Далее представитель «Венко Прикерченская Лтд» привела положение соглашения о разделе углеводородов, стороной которого является Кабинет Министров, и о существовании которых не может не знать руководитель Минприроды, что уже на первом трехлетнем этапе поисковых работ «Венко Прикерченская Лтд» должна осуществить комплекс геофизических работ, в частности провести трехмерное сейсмическое исследование на площади не менее 3 тыс. кв. км., а также пробурить две глубоководных скважины, смета которых в текущих ценах будет составлять не менее 250-300 млн. дол. США. "Может, для кого-то из украинских чиновников это небольшие деньги, однако это больше, чем трехлетняя смета расходов государственного бюджета на весь комплекс геологоразведочных работ в Украине", - сказала Наталия Гребенюк.

"При этом необходимо уточнить, что 88 млн. дол. - это не общий бюджет «Венко Прикерченская Лтд» на разработку Прикерченского участка, а лишь расходы на 2008 г. И только после выполнения запланированных на текущий год трехмерных сейсмических исследований, их процессинга и интерпретации согласно общепризнанным стандартам поисковых работ должны быть определены оптимальные точки бурения на лицензионном участке и «Венко» осуществит проектирование поисковых скважин и их бурение. Следует подчеркнуть, что «Венко Прикерченская Лтд» уже на протяжении 2008 года выполнит объем сейсмических работ в полтора раза больше, чем предусмотрено положениями соглашения на 2008-2010 гг. - а именно 4,5 тыс. кв. км. сейсмики. Общий же объем инвестиций «Венко Прикерченская Лтд», прямо определенных соглашением о разделе углеводородов за тридцатилетний период работ на участке, должен составить больше 15 млрд. долл.", - объяснила вице-президент.

Н. Гребенюк восприняла как досадное недоразумение заявление руководителя Минприроды о том, что Прикерченский шельф отдали «посреднической какой-то компании»: "Развернутая информация относительно мирового опыта компании «Венко» по поиску углеводородов на глубоководном шельфе в разных регионах мира, в частности Мексиканском заливе и Африке, была подана в официальной заявке компании, на основании которой Кабинет Министров Украины определил «Венко Прикерченская Лтд» победителем конкурса. Стоит отметить, что Законом «О соглашениях о разделе продукции» сформулированы очень жесткие квалификационные критерии к потенциальным инвесторам. Эти требования были конкретизированы и расширены в конкурсной документации при проведении тендера на право участия в разработке Прикерченского участка. Поэтому посредническую структуру просто не допустили бы к участию в конкурсе, в котором принимали участие в частности, «Шелл» и «ЭкссонМобил»".

Вице-президент отметила, что «Венко Прикерченская Лтд» будет еще более тесно сотрудничать с Минприроды и другими государственными органами с целью полного и неуклонного выполнения обеими сторонами обязательств по соглашению о разделе углеводородов на Прикерченском шельфе.

Анатолий Веселовский