У сына украинского певца обнаружили рак: артист записал обращение (видео)
19:01, 01 ноября 2018Общество
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Виктор Павлик прекращает сбор средств на лечение своего младшего сына.
У младшего сына Виктора Павлика обнаружили рак / фото facebook.com/vpavlik100
Украинский певец Виктор Павлик объяснил, почему прекращает сбор средств на лечение своего младшего сына от рака.
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Парня решили лечить в Украине, хотя есть предложения из других стран мира. Об этом артист рассказал в своем обращении в Facebook.
Сейчас, по словам Павлика, собранных денег хватает. Певец заверил, что все средства, которые останутся после лечения сына, он отдаст кому-то другому на борьбу с болезнью.
Как сообщал УНИАН, в семье украинского певца Виктора Павлика случилось горе: у младшего сына артиста Павла диагностировали рак позвонков.
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