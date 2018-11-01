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У сына украинского певца обнаружили рак: артист записал обращение (видео)

19:01, 01 ноября 2018
Общество
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У младшего сына Виктора Павлика обнаружили рак / фото facebook.com/vpavlik100

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Парня решили лечить в Украине, хотя есть предложения из других стран мира. Об этом артист рассказал в своем обращении в Facebook.

Сейчас, по словам Павлика, собранных денег хватает. Певец заверил, что все средства, которые останутся после лечения сына, он отдаст кому-то другому на борьбу с болезнью.

Как сообщал УНИАН, в семье украинского певца Виктора Павлика случилось горе: у младшего сына артиста Павла диагностировали рак позвонков.

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Теги: #певец#рак