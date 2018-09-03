цей матеріал доступний українською

Популярный украинский рэпер сменил имидж (фото)

14:33, 03 сентября 2018
Общество
1718 0
Потап сбрил бороду / фото instagram.com/realpotap

Читайте такжеПотап с зеленой бородой удивил совместным снимком с лидером Rammstein (фото)

Фото в своем новом образе артист опубликовал в Instagram. На снимке запечатлен лысый Потап. Также он избавился от бороды.

Ранее украинский певец и продюсер Потап поделился новыми фотографиями в соцсети и вызвал бурную реакцию среди подписчиков. По их мнению, рэпер выглядит сильно постаревшим и уставшим.

фото instagram.com/realpotap

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Потап