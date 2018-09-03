Популярный украинский рэпер сменил имидж (фото)

Поклонники сравнили Потапа с Брюсом Уиллисом.

Известный украинский продюсер, автор песен и певец Алексей Потапенко (Потап) сменил имидж, сбрив бороду и усы.

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Фото в своем новом образе артист опубликовал в Instagram. На снимке запечатлен лысый Потап. Также он избавился от бороды.

Ранее украинский певец и продюсер Потап поделился новыми фотографиями в соцсети и вызвал бурную реакцию среди подписчиков. По их мнению, рэпер выглядит сильно постаревшим и уставшим.