Полиция установила место приобретения серной кислоты, которой облили Гандзюк

Кроме того, правоохранители установили лиичность, которое продало орудие нападения.

Полиция установила место приобретения серной кислоты подозреваемым в покушении на убийство чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время рабочего совещания в Херсоне, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, у полиции есть веские основания считать, что именно второй участник нападения, личность которого сейчас устанавливается, приобрел орудие нападения на Гандзюк. Кроме того, оперативники установили источник происхождения кислоты и лицо, которое продало подозреваемому химическое вещество.

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«Мы установили место в Херсонской области, где незаконно осуществляли реализацию серной кислоты. Уже проведены обыски и изъято 539 бутылок с кислотой. Вся кислота принадлежит одному из предприятий, которое должно было утилизировать вещество. Именно один из работников этого предприятия и реализовывал химическую жидкость», - сообщил Аброськин.

Он добавил, что по предварительной информации, работник предприятия-нарушителя продал за 150 гривен бутылку кислоты второму участнику нападения.

«Мы еще раз обращаемся к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении лица второго фигуранта дела. Любая информация может стать полезной для следствия», - отметил Аброськин.

Также в полиции добавили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде Екатерины Гандзюк, вдвое больше чем вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях.

"В ходе расследования следователи назначили ряд необходимых экспертных исследований. Поэтому эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде чиновницы Херсонского горсовета, вдвое больше вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проверяют новые детали, которые становятся известными в ходе следствия, в частности, орудия нападения.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюкнаходится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала человека, подозреваемого в совершении преступления.

6 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на Гандзюк. Полиция устанавливает личность второго участника нападения.