В Херсоне суд арестовал подозреваемого в покушении на Гандзюк

Суд арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

В Херсоне суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в причастности к совершению покушения на убийство чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что судебное заседание состоялось сегодня, 20 августа.

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"Задержанного, который разыскивался полицией, суд арестовал на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

6 августа Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

17 августа правоохранители задержали еще двух подозреваемых в нападении на Гандзюк, среди которых человек, который, по данным полиции, покупал серную кислоту.

20 августа начальник Нацполиции Сергей Князев сообщил, что по подозрению в организации и соучастии в покушении на Гандзюк задержаны пять человек.