Труд на благо соседей: почему украинцы не хотят работать в Украине

Трудовая миграция украинцев – тема номер один на сегодня. Она активно обсуждается правительством, экспертами и представителями бизнеса. И хотя гастарбайтеры - сопутствующее явление развития экономик, и посему - обычное дело в глобальном масштабе, статистика по нашим заробитчанам более чем настораживает. За последние годы количество украинцев, выезжающих из страны на заработки, стремительно растет.

По данным министра соцполитики Андрея Ревы, на сегодня более 3,2 миллиона украинцев работают за рубежом на постоянной основе, 9 миллионов – в сезонном режиме. И это при том, что из 24 миллионов трудоспособного населения страны, по статистике, работают лишь примерно 13 миллионов. И на каждого из них приходится более одного пенсионера.

Трудовая миграция – нормальный экономический процесс, но исключительно в том случае, если не только из страны уезжают на заработки, но и в нее приезжают на работу. В Украине такое не прослеживается. В итоге, наша страна теряет главного инвестора – своих граждан, а значит и рабочие руки, без которых поднять экономику практически невозможно.

Кроме того, в отношении трудовой миграции существует еще одна проблема, чисто «ментального» характера. В принципе, где работать - личный выбор каждого человека, на это он имеет полное право. Вот только если бы не одно «но». В Украине за последние годы созданы тысячи рабочих мест, в том числе иностранными инвесторами, но спросом они не пользуются. И все потому, что люди не хотят работать «в белую», так как теряют в этом случае госпомощь. Вот и получается – заробитчане едут на работу в Польшу, Чехию, Португалию, поднимают ВВП этих стран, а в Украине продолжают получать субсидии, различные льготы, пособие по безработице или, например, «детские» как матери-одиночки, которые в гражданском 20-летнем браке заимели с супругом 3-4 детей, но официально брак не оформляют.

Нельзя сказать, что сейчас такой образ жизни – модный тренд. Но он в предпочтении у многих.

В то же время, оплачивают этих субсидиантов и льготников те, кто остается работать в Украине, погашая все налоговые обязательства. Именно они находятся в проигрыше, поддерживая фактически жизнеспособность «нелегалов», которые в этот момент подымают экономику чужой страны.

Эксперты считают, что решить перечисленные проблемы очень сложно, но нет ничего невозможного.

Манящая заграница

По данным Госстата, 36% украинских трудовых мигрантов занимаются работой, не требующей квалификации, 27% работают согласно полученной квалификации, а 30% - не по профессии. То есть, горбатятся в полном смысле этого слова на самых непривлекательных для местных жителей рабочих местах в плане заработка, режима и условий. Соцсети переполнены постами наших заробитчан, которые жалуются на отношение к ним, пишут, как их «ломают через колено», «за людей не считают» и «кидают на бабки». Но при этом они едут на заработки снова и снова.

Все это происходит в тот момент, когда украинские Центры занятости не могут закрыть вакансии производств, в том числе вновь созданных иностранными инвесторами, а также фиксируют высокую текучесть кадров. Особенно показательно это для западных регионов, где в последнее время, в силу близости к границе, открываются филиалы известных европейских компаний с безупречной репутацией. В целом, благодаря иностранному инвестору, только в 2017 году регион получил 8 тысяч новых рабочих мест. Но вот только на это предложение никак не найдется спрос.

Разбираясь в ситуации, УНИАН обратился в «Бадер Украина», которая расположена в Львовской области и является ведущим производителем кожаных сидений для автомобилей Audi и BMW, с легендой о необходимости «трудоустройства» на должность технолога швейного производства. И, вот, что удалось узнать: в течение трехмесячного испытательного срока на предприятии зарплата сотрудника составляет 5-6 тысяч гривен, в зависимости от квалификации, на это время также предоставляется жилье, бесплатное обучени (если есть такая необходимость), а также бесплатный проезд на работу и с нее. При постоянном устройстве на работу зарплата составит свыше 8 тысяч гривен, но жилье придется снимать. Отдельный бонус - за мастерство и занятость в выходные дни. А, в целом, получается более 10-12 тысяч гривен месячного дохода. И вакансий на предприятии – сотни.

Однако, для полной объективности, УНИАН также пообщался с двумя бывшими работницами компании, которые объяснили причину своего увольнения. «Очень жесткий график работы, перерыв - жестко фиксированный. Никакой медицинской страховки. Плюс, оплачивай проживание и проезд, а это в копеечку выливается. Еще с зарплаты, которая «белая», нужно платить налоги. Вот и выходит ерунда – в среднем, 8 тысяч гривен. Там даже местные не хотят работать. У большинства - частный дом, и при такой белой зарплате нет субсидии. А только за газ нужно 7 тысяч платить. Лучше в Литву уехать, в таком же филиале работать с зарплатой 25-30 тысяч (гривен). И льготы на месте. Почему я должна думать о государстве? Пусть оно думает, как мне на предлагаемые копейки жить», - рассказала Иванка Р.

Ее бывшая коллега Ольга М. добавляет: «Если бы только деньги. А то обращаются, как к рабам. Начинаешь выяснять отношения, сразу говорят – увольняйся, на твое место очередь стоит. Вот только очередь эта все не становится меньше. Долго там не держатся. Конечно, терпеть все можно, но только за другие деньги».

В компании «Фуджикури», которая расположена под Львовом и изготавливает электрооборудование для автомобилей, условия приема на работу примерно такие же, как и в «Бадер Украина»: испытательный срок 3 месяца, на это время - бесплатное проживание и обучение, как и дорога на работу. Потом зарплата увеличивается согласно квалификации и не исключаются бонусы. То есть, мировой стандарт. Но он, видимо, украинцам не по вкусу. На сайте компании отзывы о работе пестрят претензиями: «нецензурная брань на работников», «нет стаканчиков для воды», «плохо кормят», «не убирают территорию», «вообще работа вредная, а платят копейки» и так далее. Но есть и другие высказывания. И их тоже немало. Все они сводятся к одному - «пришел работать, так не ной».

Недовольны наши заробитчане и зарубежными «полями». В соцсетях обыденными стали их рассказы о работе, к примеру, в польских агрохозяйствах. В среднем, собиратель урожая получает примерно около 5-12 злотых за час непрерывной работы, то есть - 50-120 злотых за 10-часовой рабочий день, в среднем выходит 2000 злотых в месяц (приблизительно 14400 гривен). Вот только из этой суммы нужно вычесть проживание, пользование электричеством, водой. Урожай собирать нужно по строго установленной схеме, чтобы не испортить его товарный вид. Испортил «внешность» клубники – штраф, за опоздание на несколько минут – тоже штраф.

В то же время, в Украине есть масса успешных агрофирм, где очень востребованы работники для сбора, к примеру, той же клубники и малины. Заработная плата зависит от выработки. В среднем, если не лениться, можно заработать 10-12 тысяч в месяц. До 20 тысяч получают на таких предприятиях трактористы и комбайнеры. Никакого унижения и оскорблений, рабочие руки - в цене. Причем, ты находишься в своей стране, а дома, как известно, и стены лечат.

Время переломить ситуацию

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что основная причина выезда людей из страны – деструктивная эмоциональная атмосфера в обществе.

«Люди деморализованы тем, что происходит: расходы растут, а угнаться за доходами все тяжелей. Предел принятия решения о миграции в плане дохода – 300 долларов: «если я зарабатываю в Украине 500 долларов, но мне предложат работу в Европе за 800 долларов, то уеду»», - отметила Томашевская.

По ее мнению, еще одной причиной трудовой миграции является тот факт, что люди не хотят работать «в белую», согласны на конверты, чтобы не потерять льготы и субсидии, но таких предложений все меньше. Особенно такая ситуация показательна для регионов.

«Чем меньше город, тем больше ощущается эта проблема. Если у вас частный дом, то за газ придется отдать 7 тысяч гривен в месяц. С субсидией платишь только 2 тысячи. Нет смысла в чистую зарабатывать 8 тысяч гривен. Люди отказываются от таких предложений, потому что умеют считать. И поэтому уезжают», - отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что на деле получается замкнутый круг – чтобы удержать людей, нужно повышать зарплату, но это спровоцирует новую волну инфляции, если не повышать зарплату – выжить людям тяжело и обман государства «нелегалами» будет продолжаться.

Координатор общественной платформы «Новая страна» Тарас Козак также считает, что проблема миграции связана с низкой оплатой труда, а жить на «белую» зарплату в Украине, зачастую, очень тяжело. И «выкручиваться» украинцы продолжат.

«Для очень многих людей раньше было неважно, как получать зарплату - официально или «в конверте». После введения субсидий на коммуналку работники массово отдают предпочтение теневым зарплатам, чтобы не показывать официальные доходы. Ситуация ухудшится с монетизацией субсидий, которую правительство планирует ввести с января 2019 года. Чтобы получить деньги, граждане массово будут уходить «в тень», а миграция вырастет. Будут выезжать на работу за границу, получая в это время субсидийные средства. Легкого рецепта, что с этим делать, нет. Выход - в создании новых рабочих мест с квалифицированным трудом, то есть таких, на которых высокая производительность труда, что позволит платить высокую заработную плату», - сказал эксперт.

По мнению главы Совета НБУ Богдана Данилишина, чтобы замедлить трудовую миграцию, нужно подтягивать уровень зарплат в Украине к европейскому, опираясь на рост продуктивности экономики, причем, правительство работает в этом направлении - индекс реальной заработной платы в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года составил 114,1%.

«Безусловно, уровень зарплат в Украине пока не сопоставим с европейскими странами. Например, по данным OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, - УНИАН), средняя зарплата в Польше за 2017 год составила 50,8 тысяч злотых (около 13,5 тысяч долларов), в Португалии – 17 тысяч евро, Испании – 28 тысяч евро. А у нас, исходя из данных Госстата, – меньше 100 тысяч гривен в год. Чтобы люди были заинтересованы работать в Украине, нужно добиться стабильно высоких темпов экономического роста. Именно на такой здоровой основе можно обеспечить рост зарплат и доходов населения. Мировой опыт, в том числе восточноевропейских стран, свидетельствует, что нужно применять комплексный подход: сосредоточиться на создании достойных рабочих мест, укреплять институты власти, создавать условия для повышения уровня занятости, поднимать производительность труда и экономики в целом. Для более эффективного регулирования миграции нам необходимо внедрять эти фундаментальные идеи», - подчеркнул Данилишин.

Заместитель председателя депутатской фракции БПП, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан отметила, что изменить ситуацию можно только путем изменения системы регулирования экономики.

«Долгое время в Украине был высокий уровень безработицы и бизнес мог выбирать, компенсировать «коррупционный налог» фондом оплаты труда. Вместе с тем, увеличение фонда оплаты труда без снижения расходов на коррупцию часто делает украинские товары неконкурентными на мировом рынке. Поэтому нам очень нужны изменения в системе регулирования экономики, все должно быть максимально прозрачно. Тогда себестоимость украинских товаров будет не выше, а даже ниже импортных, тогда будут создаваться новые рабочие места с достойными зарплатами и люди перестанут хитрить и уезжать», - отметила парламентарий.

Озадачены проблемой трудовой миграции и в правительстве. Кабмин уже подготовил ряд инициатив, в частности, в отношении подготовки квалифицированных рабочих кадров. Что касается повышения зарплат, то, как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, для этого нужны экономические предпосылки. Которых пока нет. А вот порядок с соцльготами, скорее всего, наведут. С 1 мая стартовали новые правила их получения, что на деле представляет собой жесткий аудит.

Вероятны изменения и на рынке труда - Международная организация труда (МОТ) запускает в Украине проект для повышения его инклюзивности. Он рассчитан на 5 лет и предусматривает реформирование служб занятости, организаций работодателей и профсоюзов, модернизацию программ профессионально-технического образования, стимулирование к началу собственного бизнеса, включая обучение до 5 тысяч людей и повышение уровня социального диалога. Так что, скорее всего, в нашей жизни грядут большие перемены.

Нана Черная