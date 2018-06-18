Мария Голубкина: я в течении семи лет слышу вокруг себя украинскую ругань

Старый дом в глухом районе столичной Татарки. Из крайнего подъезда доносится гул голосов, на лестнице слышны торопливые шаги. Поднимаюсь на второй этаж. Повсюду бегают люди с камерами и фотоаппаратами, свет прожекторов бьет в лицо, все суетятся, не замечая друг друга. “Вот в таких условиях рождается кино”, - мелькает мысль. В этой заброшенной квартире начались съемки очередной украинской мелодрамы “Сказка о женщине и мужчине ” режиссера Льва Карпова.

Заглядываю в одну из комнат. В углу старенького дивана среди груды реквизита сидит главная героиня будущего фильма - российская актриса Мария Голубкина, дочь известных родителей Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова (правда, Миронов ей не родной отец, он соединил свою жизнь с Ларисой, когда Маше исполнился год, но всегда считал ее своей дочерью). Совершенно без макияжа, в комнатных тапочках, атласной блузочке и юбочке-колокольчик Мария не спеша пьет чай из пластикового стакана и о чем-то мечтает. Через мгновение раздается голос режиссера:

- Маша, ваша сцена. Приготовьтесь.

Мария не торопясь допивает чай и переходит в соседнюю комнату, стилизированную под кухню среднестатистического украинца. Садится за стол. Берет на руки кота. И резким голосом заявляет:

- Господа пресса, выйдите, пожалуйста, со съемочной площадки.

Несколько фотографов покидают комнату. И становятся тут же в сторонке.

- Тишина на площадке, - кричит режиссер. - Мотор!

- Есть мотор! – отвечает оператор.

- Начали!

- Сцена 34, кадр 137, дубль 1, - произносит ассистент режиссера и раздается традиционный удар хлопушки.

Съемки начались. По сценарию Голубкина с котом на руках разговаривает по телефону со своей подругой. Сцену длительностью в пару минут пришлось снимать 5 раз. Вина не актрисы. То свет не так падает, то вдруг звук куда-то исчез. В перерывах между съемками Мария играет с котом и с удовольствием позирует фотографам.

Наконец сцена отснята. Решено традиционно отметить начало съемок – разбить тарелку. Голубкиной пришлось “отдуваться” одной. Ее партнер по фильму, исполнитель главной роли Алексей Серебряков отсутствовал из-за проблем с самолетом. Продюсер Егор Бенкедорф, сын режиссера Андрея Бенкендорфа, приглашает всю съемочную группу. Участники кинопроцесса становятся в кружок и под свои же аплодисменты разбивают тарелку с яркими надписями о предстоящей картине.

После “битья” тарелки Мария присаживается на подставку от камеры и проводит импровизированную конференцию. УНИАН тоже пообщался с актрисой.

Мария, по сценарию у Вас роль учительницы, а как у самой складывались в школе отношения с учителями?

По-разному. Учителя ведь все были разные. Были плохие и хорошие, злые и добрые. Кого-то сейчас вспоминаю с радостью, кого-то с негодованием.

Многие современные актеры совсем не знакомы с тенденциями в киноискусстве, с новинками проката. Жалуясь на занятость и нехватку времени, актеры не смотрят фильмы. А у Вас хватает времени для кино?

Я смотрю кино. Минимум четыре раза в месяц хожу в кинотеатр. И всем рекомендую делать то же самое. Я очень хорошо знаю и люблю кино. Я смотрю все что угодно. Я могу смотреть любую муру и досмотрю до конца. Потому что я просто люблю кино. Естественно есть фильмы, от которых я действительно получаю удовольствие, настоящее. Это редко бывает. Например, последний фильм Питера Гринуэя “Тайны ночного дозора”, я думаю, - очень достойное кино. Всем рекомендую.

А на каких фильмах Вы росли?

“Полет над гнездом кукушки”, “Однажды в Америке”. Фильмы Тима Бартона, “Битлджус”, например, Питера Гринуэя, Паоло Пазолини.

Мария – Вы дочь легендарных родителей. Когда начинали сниматься в кино, над вами не тяготел этот груз славы, не боялись их подвести?

Когда я начинала сниматься в кино (а волей судьбы это был киевский режиссер Вячеслав Сигизмундович Криштофович), я не хотела этого делать. Просто мне было 16 лет и, зная эту профессию изнутри (я выросла в театре, играла в спектаклях), просто сыграла в фильме так, как я чувствовала. Никакого груза я не испытывала, ни о чем не думала, просто делала свое дело.

Вы считаете, родители все-таки повлияли на ваш выбор профессии?

Родители повлияли на то, что они меня зачали и родили. Потом кормили, разговаривали, воспитывали. Повлияла, конечно, сама среда. Я выросла за кулисами театра. Для меня самое большое счастье в жизни - прийти в театр за кулисы и вдохнуть этот запах… Я не представляю себя без этого. Для меня нет другого счастья в жизни. Ну, пожалуй, еще лошади. Но лошади в меньшей степени, потому что без театра я себя совсем не представляю.

Вы иногда играете в фильмах с родственниками, недавно даже снялись вместе со своей мамой Ларисой Голубкиной. С близкими людьми работать проще?

Играть с родственниками безумно скучно. И смотреть на то, как они играют, - тоже. При этом они могут быть прекрасными артистами. Это как смотреть на самого себя. Ты уже все знаешь на 150 ходов вперед. Мне гораздо интереснее играть с человеком, с которым я вообще практически не знакома. Действительно интересно, когда происходят международные проекты: встречаются актеры французские, американские, английские – это всегда новые впечатления, эмоции.

В фильме “Свадьба” Вы снялись вместе с Марией Мироновой (дочь Андрея Миронова от первого брака). В детстве Вы не дружили, а как у Вас складываются отношения сейчас?

Не могу сказать, что мы перезваниваемся и дружим. Мы никогда этого не делали. Мы вместе снялись в картине. У нее есть своя жизнь, у меня своя. Мы встречаемся, говорим друг другу: “Привет! Как дела? У меня все хорошо. У тебя тоже все хорошо”.

Некоторые скептики говорят, что проигрывать в спектакле сотни раз один и тот же жест – довольно скучно, а работа в театре иногда превращается в вереницу бесконечно повторяющихся будней…

Есть такая история из жизни Фаины Раневской. Их труппа сыграла где-то двухсотый спектакль, его сняли из репертуара и кто-то из артистов сказал: “Ну вот, наконец-то, слава Богу, а то уже надоело, сколько можно”. Тогда Раневская с сожалением произнесла: “Только может быть к двухсотому спектаклю я начала хорошо играть, и его вдруг сняли”. Это сказала Раневская – непререкаемый авторитет. Чем дальше ты играешь, тем это должно происходить все лучше и лучше. Должно. А тому, кому скучно – вон из искусства! (смеется).

С кем-то из украинских актеров дружите?

Я дружу с украинскими актерами. У художественного руководителя театра им. Пушкина Романа Ефимовича Козака, который родом из Винницы, даже была идея сделать “Бурю” Шекспира вместе с украинскими артистами, причем на украинском и на русском языке, и играть и в Киеве, и в Москве, пригласить Богдана Ступку. Но мы этого не сделали. Богдан Ступка так отреагировал (крутит пальцем у виска – авт.)… Но может быть мы сделаем это. Хочется. На самом деле я “розмовляю”. Я занимаюсь конным спортом, а мой тренер является членом сборной Украины и она тренирует меня на украинском языке. Я в течении семи лет слышу вокруг себя украинскую ругань и украинскую речь.

В Киеве часто бываете?

Я в Киеве была в последний раз, когда мне было 17 лет. Приехала сюда вместе с Вячеславом Криштофовичем и Михаилом Чуриковым. Это была премьера фильма “Ребро Адама”. Сейчас мне 34. Я родилась в СССР. И честно говоря для меня Украина – это такая же родина как и Россия. Меня удивляет, что это другое государство.

Перед началом так называемой пресс-конференции, Мария заявила:

- Спрашивайте все что угодно, все что вы хотите. Отвечу на любой вопрос.

Вопрос, который больше всего волновал журналистов, тут же был задан.

Недавно в СМИ появилась информация о разводе Марии Голубкиной и шоумена Николая Фоменко, супруги вместе прожили более 10 лет и воспитывают двоих детей. Действительно ли это правда?

- Есть такое радио “Маяк”, на котором я работаю. Если Вы найдете форум этого радио, вы можете услышать там интервью, которое мы с Колей вместе дали для “Маяка”. Он пришел ко мне в эфир, мы говорили. Больше мне добавить нечего.

Как оказалось, Голубкина и Фоменко выразили просьбу, чтобы журналисты к ним пока не обращались с вопросами о предстоящем разводе. Все, что они хотели сказать, они сказали в программе. Это было их официальное заявление.

УНИАН нашел расшифровку программы. Вот некоторые отрывки:

Фоменко: ... Мы с Марией не являемся больше супружеской парой. Голубкина: Нет, мы еще официально не развелись, но мы находимся в состоянии развода... Голубкина: Да, мы бросили друг друга этой осенью... Фоменко: Раньше гораздо... 8 марта исполняется 67 лет со дня рождения Андрея Миронова. Говорить о нем Маша тоже отказалась:

- Я не думаю, что это удачное место для воспоминаний об отце.

В общем, заявляя о всеготовности общения с прессой и согласии рассказать обо всем, Мария лукавила. Наверное, вошла в новую роль.

Съемки картины планируют закончить уже в марте. Кроме Голубкиной и Серебрякова в картине также будут играть Мария Аронова, Дарья Мороз, Николай Добрынин, Александр Данильченко, боксер Вячеслав Узелков.

Анна Ященко